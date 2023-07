Formel 1, Ungarn-GP: Lando Norris zerstört bei Podest-Zeremonie Siegerpokal von Max Verstappen

Bei der Siegerehrung des Großen Preis von Ungarn ist es zu einem äußerst kuriosen Vorfall gekommen. McLaren-Pilot Lando Norris zerstörte bei der obligatorischen Schaumweindusche den Pokal von Sieger Max Verstappen.

Norris war in der Vergangenheit bereits mit einer eher ungewöhnlichen Art, seinen Schaumwein für die Dusche vorzubereiten, aufgefallen. Dabei "rührt" der Engländer seine Flasche kurz auf, ehe er sie mit einem satten Stoß auf den Boden fallen lässt, um eine Fontäne zu erzeugen.

Beim Aufprall fiel jedoch der Pokal von Verstappen vom Podest um kam zu Bruch. Der Fuß der Trophäe brach dabei vom Rest des Pokals ab. Der Siegerpokal aus ungarischem Heren-Porzellan wird jedes Jahr in rund sechs Monaten in Handarbeit gefertigt und soll rund 40.000 Euro wert sein.

"Max hat den Pokal einfach zu nah am Rand platziert. Ich weiß nicht, er ist einfach umgefallen. Nicht mein Problem, es ist seines", sagte Norris später mit einem Schmunzeln.

McLaren entschuldigte sich daraufhin in einem Tweet mit den Worten "Sorry, Max" sowie eines lachenden Emojis bei Verstappen. Der Niederländer nahm Norris den Fauxpas aber offensichtlich nicht böse, schließlich scherzten beide offensichtlich noch auf dem Podium über die kuriose Situation.

Ohnehin hatte Verstappen in Budapest viel zu Lachen. Der Red-Bull-Pilot fuhr auf dem Hungaroring den elften Sieg in Folge für seinen Rennstall ein, was gleichbedeutend mit einem neuen Rekord ist. Er selbst steht bei aktuell sieben Siegen hintereinander. Zur Bestmarke von Sebastian Vettel aus dem Jahr 2009 (neun Siege in Folge) fehlen ihm nur noch zwei Triumphe.