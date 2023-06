Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Kanada im TV, Livestream und Liveticker

Weiter geht's im Formel-1-Kalender, an diesem Wochenende macht der Zirkus in Kanada halt. Heute stehen ersten beiden Trainingssessions an - wo Ihr sie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Der achte Grand Prix der Saison wird im nordkanadischen Montreal ausgetragen, genauer gesagt auf dem rund 4,4 Kilometer langen Circuit Gilles-Villeneuve. Aufgrund der Zeitverschiebung beginnen die Sessions hierzulande vergleichsweise spät. Zum 1. Freien Training könnt Ihr um 19.30 Uhr einschalten, zum 2. Freien Training um 23 Uhr.

Formel 1, GP von Kanada: Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Event Freitag, 16. Juni 19.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 16. Juni 23.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 17. Juni 18.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 17. Juni 22.00 Uhr Qualifying Sonntag, 18. Juni 20.00 Uhr Rennen

Die Favoritenrolle hat einmal mehr Weltmeister Max Verstappen inne. Der Red-Bull-Pilot entschied die vergangenen drei Rennen in Miami, Monaco und Spanien für sich, darüber hinaus holte er auch im vergangenen Jahr beim GP von Kanada den Sieg. Auch mit seinem Teamkollegen Sergio Perez, der als einziger weiterer Pilot in dieser Saison einen GP gewinnen konnte, ist zu rechnen.

Aber wo laufen die Trainingssessions denn nun im TV und Livestream? Das erklärt dieser Artikel.

© getty Auf ein Neues? Max Verstappen gewann im letzten Jahr den GP von Kanada.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Kanada im TV und Livestream

In Deutschland liegen die Rechte an der Formel 1 in fester Hand von Sky, eine Free-TV-Übertragung des Grand Prix von Kanada gibt es hier also nicht. Der Pay-TV-Sender zeigt sämtliche Sessions auf Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top-Event, und Sky Sport UHD, zu den heutigen könnt Ihr jeweils eine Viertelstunde vor Beginn einschalten. Kommentiert wird das Ganze von Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

Parallel zur Ausstrahlung im linearen TV bietet Sky auch einen Livestream seines Programms an. Diesen findet Ihr via Sky Go oder WOW.

In Österreich ist an diesem Rennwochenende der ORF mit von der Partie, dort könnt Ihr den GP also kostenfrei im TV und Livestream sehen. Die gute Nachricht für alle in Deutschland Ansässigen unter Euch: Über Umwege könnt Ihr das Programm des Senders auch hierzulande empfangen. Wie das geht, erfahrt Ihr hier.

Und zu guter Letzt hat auch die Formel 1 selbst einen Streamingdienst, nämlich F1TV. Dieser ist allerdings nur noch mit einem bereits bestehenden Abo empfangbar.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Kanada im Liveticker

Wir begleiten das gesamte Rennwochenende im Liveticker - auch, wenn Ihr die Sessions nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt, müsst Ihr also nichts verpassen. Klickt einfach auf den entsprechenden Link:

Formel 1, GP von Kanada: Die Rennstrecke im Überblick

Der Circuit Gilles-Villeneuve ist eine der Rennstrecken im Kalender, die eigens für den GP aufgebaut werden. Der Rundkurs zieht sich über 4,361 Kilometer auf einer künstlich aufgeschütteten Insel in Montreal, vor allem die Bremsen werden auf der schnellen Piste gefordert.

Streckenname: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuit Gilles-Villeneuve Länge: 4,361 Kilometer

4,361 Kilometer Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 6

6 Streckenrekord: 1:13,078, Valtteri Bottas (2019)

© getty Lewis Hamilton hängt in der WM-Wertung drei Plätze hinter Max Verstappen.

Formel 1, Übertragung GP von Kanada im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Event: Grand Prix von Kanada

Grand Prix von Kanada Datum: 16.-18. Juni 2023

16.-18. Juni 2023 Ort: Montreal

Montreal Strecke: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuit Gilles-Villeneuve Übertragung im TV: Sky, ORF1 (Österreich)

Übertragung im Livestream: Sky, ORF1 (Österreich), F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1: Der Rennkalender