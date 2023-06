Die Formel-1-Piloten bestreiten heute in Montreal das Qualifying beim Grand Prix von Kanada. SPOX verrät, wie Ihr die Session live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Die Formel 1 ist zu Gast in Montreal, wo der Große Preis von Kanada über die Bühne geht. Gestern waren noch die Freien Trainings im Fokus, am heutigen Samstag, den 17. Juni, blickt alles auf das Qualifying. Nichtsdestotrotz beginnt auch der heutige Tag mit einem Freien Training, mit dem 3. und letzten des Wochenendes. Um 18.30 Uhr geht die Session auf dem Circuit Gilles Villeneuve los. Darauf gibt es eine Pause, ehe um 22 Uhr das Qualifying zur Ermittlung der morgigen Startelf über die Bühne geht.

Formel 1, GP von Kanada: Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Event Freitag, 16. Juni 19.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 16. Juni 23.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 17. Juni 18.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 17. Juni 22.00 Uhr Qualifying Sonntag, 18. Juni 20.00 Uhr Rennen

© getty Sichert sich Max Verstappen heute die Pole?

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Kanada live im TV und Livestream?

Wer in Deutschland nach einer Übertragung einer Formel-1-Session sucht, wird von Grand Prix zu Grand Prix jedes Mal zum selben Ziel geführt. Sky besitzt bereits seit Jahren die Rechte und kümmert sich auch in dieser Saison um die Übertragung der Motorsportkönigsklasse. Der Pay-TV-Sender lässt keine Sekunde aus und bietet jedes einzelne Freie Training, Qualifying, Sprintrennen und Rennen live und in voller Länge an.

Aus diesem Grund müsst Ihr bei Sky vorbeischauen, um den Kampf um die Pole Position in Kanada nicht zu verpassen. Übertragen wird das Event auf den Sendern Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event. Bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD beginnt um 21.30 Uhr die Vorberichterstattung zum Qualifying, Sky Sport Top Event steigt um 22 Uhr ein.

Wer auch das 3. Freie Training nicht auslassen möchte, muss ein paar Stunden früher einschalten. Um 18.15 Uhr beginnt auf allen Sendern die Übertragung.

Egal ob Training oder Qualifying - Sky stellt zu beiden Sessions einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist kostenpflichtig und nur mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW abrufbar.

Im Nachbarland Österreich kümmern sich in diesem Jahr wieder der ORF und ServusTV um die Übertragung der Formel 1, die beiden Sender teilen sich die Rennwochenenden auf. Für Kanada ist ServusTV im Einsatz, daher ist das Qualifying auch beim Privatsender zu sehen - nicht nur im Free-TV, sondern ebenfalls im Livestream, der für österreichische Motorsportfans gratis ist.

Der Streamingdienst F1TV zeigt den heutigen F1-Tag ebenfalls live, allerdings können den Livestream nur Bestandskunden nutzen.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Kanada live im TV und Livestream? Session im Liveticker

Wer weiterhin keine Möglichkeit hat, das Qualifying live zu verfolgen, kann immer noch auf den Liveticker von SPOX ausweichen. Wir beschreiben das Geschehen auf dem Asphalt live mit.

Hier geht es zum Liveticker des 3. Freien Trainings beim Grand Prix von Kanada.

Hier geht es zum Liveticker des Qualifyings beim Grand Prix von Kanada.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Kanada live im TV und Livestream? Strecke im Steckbrief

Streckenname Circuit Gilles Villeneuve Länge 4.361 Meter Runden 70 Distanz 305,270 km Rechtskurven 8 Linkskurven 6

