Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Kanada im TV, Livestream und Liveticker

Beim Rennen im Rahmen des Grand Prix von Kanada wird heute um die nächsten WM-Punkte gekämpft. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Formel-1-Saison ist fast zu einem Drittel vorüber, am heutigen Sonntag, den 18. Juni, steigt in Montreal das achte Rennen der Saison. Auf dem Circuit Gilles Villeneuve, das aus sechs Links- und acht Rechtskurven besteht, wird um 20 Uhr deutscher Zeit der Kampf um die WM-Punkte eröffnet.

Was die WM-Punkte betrifft, konnte bislang Max Verstappen von Red Bull die meisten sammeln. Der Niederländer und zweifache Weltmeister führt die Fahrerwertung vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez an. Der Vorsprung beträgt bereits früh in der Saison 53 Zähler. Verstappen war zudem auch der, der im vergangenen Jahr das Rennen in Kanada für sich entscheiden konnte.

Formel 1, GP von Kanada: Der Zeitplan im Überblick

Datum Beginn Event Freitag, 16. Juni 19.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 16. Juni 23.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 17. Juni 18.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 17. Juni 22.00 Uhr Qualifying Sonntag, 18. Juni 20.00 Uhr Rennen

© getty Max Verstappen führt die WM an.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Kanada im TV und Livestream

Sky ist und bleibt der richtige Ansprechpartner, was die Übertragung der Formel 1 betrifft. Wer heute also das ganze Rennen live im TV und im Livestream verfolgen möchte, wird bei Sky fündig. Genauer gesagt bei den Sendern Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event. Dort ist das Spektakel in Kanada nämlich zu sehen. Bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD startet die Sendung um 18.30 Uhr mit den detaillierten Vorberichten, Sky Sport Top Event steigt dann um 20 Uhr ein.

Um das Rennen im Livestream von Sky schauen zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

In Österreich kümmerte sich bereits an den vergangenen beiden Tagen der Privatsender ServusTV um die Übertragung der Sessions in Kanada, da ändert sich auch am heutigen Renntag nichts dran. Der Sender bietet neben einer TV-Übertragung ebenfalls einen Livestream an. Dieser ist in Österreich kostenlos abrufbar.

Weiters ist auch F1TV, Streamingdienst der Formel 1, mit der Übertragung des Rennens beauftragt worden. Zugriff auf den Stream erhalten jedoch nur Bestandskunden, weil in Deutschland die Exklusivrechte bei Sky liegen.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Kanada im Liveticker

Darüber hinaus bietet SPOX für all jene, die keine Möglichkeit haben, auf die Übertragung im TV und Livestream zuzugreifen, einen Liveticker zum Mitlesen an.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Kanada.

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Kanada im TV und Livestream - Die Startaufstellung

Rang Fahrer Team 1 M. Verstappen Red Bull 2 N. Hülkenberg Haas F1 3 F. Alonso Aston Martin 4 L. Hamilton Mercedes 5 G. Russell Mercedes 6 E. Ocon Alpine 7 L. Norris McLaren 8 C. Sainz Ferrari 9 O. Piastri McLaren 10 A. Albon Williams 11 C. Leclerc Ferrari 12 S. Perez Red Bull 13 L. Stroll Aston Martin 14 K. Magnussen Haas F1 15 V. Bottas Alfa Romeo 16 Y. Tsunoda AlphaTauri 17 P. Gasly Alpine 18 N. de Vries AlphaTauri 19 L. Sargeant Williams 20 G. Zhou Alfa Romeo

Formel 1, Übertragung heute live: Rennen beim GP von Kanada im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Grand Prix: GP von Kanada

GP von Kanada Ort: Montreal

Montreal Strecke: Circuit Gilles Villeneuve

Circuit Gilles Villeneuve Länge: 4.361 Meter

4.361 Meter Runde: 70

70 Distanz: 305,270 km

305,270 km Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 6

6 Datum: 18. Juni 2023

18. Juni 2023 Uhrzeit: 20 Uhr (MEZ)

20 Uhr (MEZ) TV: Sky , ServusTV (Österreich)

, (Österreich) Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV (Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

(Österreich), (nur für Bestandskunden) Liveticker: SPOX

© getty Max Verstappen gewann im vergangenen Jahr den Grand Prix von Kanada.

