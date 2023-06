In Montreal findet heute das Rennen beim Grand Prix von Kanada statt. Gibt es dazu eine Free-TV-Übertragung? Wer kümmert sich überhaupt um die Übertragung im TV und Livestream? Hier gibt es die Antworten.

Das Wochenende in der kanadischen Millionenstadt Montreal erreicht am heutigen Sonntag, den 18. Juni, mit dem achten Rennen der Saison ihre Höhepunkt. Im gestrigen Qualifying sicherte sich Max Verstappen die Pole Position, auf Rang zwei fuhr sensationell Nico Hülkenberg, als Dritter heute an den Start gehen wird Fernando Alonso.

Der Kampf um die WM-Punkte beginnt aufgrund der Zeitverschiebung erst um 20 Uhr deutscher Zeit. Auf dem Circuit Gilles Villeneuve müssen die 20 Piloten 70 Runden absolvieren. Amtierender Kanada-Sieger ist Max Verstappen, der aktuell auch die Fahrerwertung komfortabel anführt. Der zweifache Weltmeister gewann im vergangenen Jahr das Rennen vor Carlos Sainz und Lewis Hamilton.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Kanada live im TV und Livestream?

Im deutschen Free-TV ist das Rennen heute nicht zu sehen, stattdessen müsst Ihr beim Pay-TV-Sender Sky vorbeischauen, um keine Sekunde zu verpassen. Diesbezüglich stehen Euch drei Sender zur Verfügung: Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event. Während Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD um 18.30 Uhr mit der Vorberichterstattung die Sendung starten, steigt Sky Sport Top Event erst um 20 Uhr ein, also direkt vor Rennstart. Egal, für welchen Sender Ihr Euch entscheidet, Ihr bekommt Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher zu hören.

Parallel dazu bietet Sky das Rennen auch im Livestream an. Zugriff auf diesen bekommt man nur mit einem SkyGo-Abonnement oder mithilfe von WOW. Beide Varianten sind mit Kosten verbunden.

In Deutschland gibt es zwar keine Free-TV-Übertragung, das heißt jedoch nicht, dass das auch in Österreich so ist. Im Alpenland werden tatsächlich alle Rennen der Saison 2023 im Free-TV übertragen, die Rechte dafür teilen sich der ORF und ServusTV.

Was das heutige Rennen in Kanada betrifft, ist ServusTV der richtige Ansprechpartner. Um 18.05 Uhr gehen beim Privatsender die Vorberichte los, zusätzlich wird parallel dazu auch ein Livestream angeboten. Grundsätzlich können nur in Österreich lebende Motorsportfans ServusTV nutzen. Es gibt jedoch Ausnahmefälle, die es auch Deutschen ermöglicht, den Sender zu nutzen. Im TV ist der Kanal mit einem Kabelanschluss, DVB-T2 und Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz) freischaltbar, auf den Livestream könnt Ihr mit einer VPN-Verbindung zugreifen.

Neben Sky und ServusTV kümmert sich auch F1TV um die Übertragung des Rennens. Allerdings gilt dies nur für Bestandskunden.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Kanada live im TV und Livestream? Session im Liveticker

SPOX ist ebenfalls mit dabei, wenn die Fahrer auf dem Circuit Gilles Villeneuve ihre Runden absolvieren. In Form eines Livetickers beschreiben wir das ganze Renngeschehen ausführlich.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Kanada.

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Kanada live im TV und Livestream? Die Startaufstellung

Rang Fahrer Team 1 M. Verstappen Red Bull 2 N. Hülkenberg Haas F1 3 F. Alonso Aston Martin 4 L. Hamilton Mercedes 5 G. Russell Mercedes 6 E. Ocon Alpine 7 L. Norris McLaren 8 C. Sainz Ferrari 9 O. Piastri McLaren 10 A. Albon Williams 11 C. Leclerc Ferrari 12 S. Perez Red Bull 13 L. Stroll Aston Martin 14 K. Magnussen Haas F1 15 V. Bottas Alfa Romeo 16 Y. Tsunoda AlphaTauri 17 P. Gasly Alpine 18 N. de Vries AlphaTauri 19 L. Sargeant Williams 20 G. Zhou Alfa Romeo

Formel 1 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Kanada live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Grand Prix: Rennen beim GP von Kanada

Rennen beim GP von Kanada Ort: Montreal

Montreal Strecke: Circuit Gilles Villeneuve

Circuit Gilles Villeneuve Länge: 4.361 Meter

4.361 Meter Runde: 70

70 Distanz: 305,270 km

305,270 km Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 6

6 Datum: 18. Juni 2023

18. Juni 2023 Uhrzeit: 20 Uhr (MEZ)

20 Uhr (MEZ) TV: Sky , ServusTV (Österreich)

, (Österreich) Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV (Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

(Österreich), (nur für Bestandskunden) Liveticker: SPOX

