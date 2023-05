Heute findet in Florida das Rennen beim Grand Prix von Miami statt. Hier erfahrt Ihr, wer das fünfte Rennen der Saison live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Drei Freie Trainings und ein Qualifying wurden beim Grand Prix von Miami bereits absolviert, fehlt also nur noch das Rennen, das am heutigen Sonntag, den 7. Mai, auf dem Miami International Autodrome über die Bühne geht. Um 21.30 Uhr deutscher Zeit springen die Ampeln beim Start dafür auf Grün.

Die Pole Position sicherte sich gestern im Qualifying Red-Bull-Pilot Sergio Pérez. Die erste Startreihe wird von Fernando Alonso komplettiert und auf Rang drei folgt Carlos Sainz. WM-Führender Max Verstappen hat es nur auf Platz neun geschafft, während Nico Hülkenberg sich Platz 12 erkämpft hat.

Das Rennen in Miami ist erst seit der vergangenen Saison Teil des Formel-1-Kalenders und besteht aus sieben Rechts- und zwölf Linkskurven. Eine Runde ist 5.410 Meter lang, für das Rennen heute müssen 57 gefahren werden. Das Debütrennen gewann im vergangenen Jahr der spätere Weltmeister Max Verstappen.

Außerdem ist Miami das erste von insgesamt drei geplanten Rennen in den Vereinigten Staaten in dieser Saison. Auch in Austin (Texas) und Las Vegas (Nevada) soll noch um WM-Punkte gekämpft werden.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Miami heute live im TV und Livestream? Strecke im Steckbrief

Streckenname Miami International Autodrome Länge 5.410 Meter Runden 57 Distanz 308,37 km Rechtskurven 7 Linkskurven 12

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Miami heute live im TV und Livestream?

In Deutschland besitzt Sky die Übertragungsrechte an allen Sessions der Formel 1. Egal, ob Training, Qualifying, Sprint Shootout, Sprintrennen oder Rennen - bei Sky könnt Ihr alles live und in voller Länge schauen.

So ist es heute auch beim Rennen in Miami, das ab 20 Uhr bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD ausgestrahlt wird. Die Übertragung beginnt wie üblich mit einer ausführlichen Vorberichterstattung, die rund eineinhalb Stunden dauert. Sascha Roos übernimmt wieder die Rolle des Kommentatoren, Ralf Schumacher ist Experte.

Nach dem Rennen bietet der Pay-TV-Sender zuerst die Siegerehrung, danach Analysen und die Pressekonferenz mit den besten drei Fahrern des Tages an.

All dies könnt Ihr nebenbei auch im Sky-Livestream verfolgen. Was Ihr dafür benötigt, ist ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Wer nahe der deutsch-österreichischen Grenze lebt, kann in Ausnahmefällen das Rennen sogar bei ORF1 schauen. Nachdem RTL aus dem Deal mit Sky ausgestiegen ist, bietet der ORF die beste Möglichkeit, die Formel 1 im Free-TV oder im Gratis-Livestream in der ORF-TVthek zu verfolgen. Wie Ihr das tun könnt, erfahrt Ihr hier.

Das Rennen bei F1TV können nur Bestandskunden schauen.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Miami heute live im TV und Livestream? Die Session im Liveticker

Zu guter Letzt besteht für die, die kein Sky-Abo besitzen und auch den ORF und F1TV nicht nutzen können, die Möglichkeit, das Geschehen in Miami in Form eines Livetickers bei SPOX mitzuverfolgen.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Miami heute live im TV und Livestream? Die Startaufstellung

Name Platz Name 1 Pérez 2 Alonso 3 Sainz 4 Magnussen 5 Gasly 6 Russell 7 Leclerc 8 Ocon 9 Verstappen 10 Bottas 11 Albon 12 Hülkenberg 13 Hamilton 14 Zhou 15 De Vries 16 Norris 17 Tsunoda 18 Stroll 19 Piastri 20 Sargeant

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Miami heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Event: Formel 1, 5. Saisonrennen

Formel 1, 5. Saisonrennen GP: Grand Prix von Miami

Grand Prix von Miami Datum: 7. Mai

7. Mai Ort: Miami, Florida (USA)

Miami, Florida (USA) Uhrzeit: 21.30 Uhr (MEZ)

21.30 Uhr (MEZ) Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Übertragung im TV: Sky, ORF

Übertragung im Livestream: Sky, ORF-TVthek, F1TV

Liveticker: SPOX

