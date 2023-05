Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Miami live im TV und Livestream?

Die Formel-1-Piloten bestreiten beim GP von Miami heute das Qualifying. Doch wer zeigt / überträgt das Qualifying auf dem Miami International Autodrome live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 06. Mai, startet für die Formel-1-Fahrer um 22.00 Uhr deutscher Zeit beim GP von Miami das Qualifying. Als Austragungsort des Spektakels dient am Abend der Miami International Autodrome im US-Bundesstaat Florida.

Erst zum insgesamt zweiten Mal ist die Formel 1 auf der Strecke in Miami zu Gast. In der vergangenen Saison gab der Kurs, der um das Hard Rock Stadium, der Heimspielstätte der Miami Dolphins, führt, sein Debüt im Rennkalender der Formel 1. Die temporäre Strecke im Norden der Stadt Miami besteht aus 19 Kurven und ist insgesamt 5,412 Kilometer lang.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Charles Leclerc auf dem Miami International Autodrome den ersten Startplatz. Für den Ferrari-Pilot verlief die aktuelle Saison bislang durchwachsen, die Formkurve des Monegassen zeigt jedoch spätestens seit dem GP von Aserbaidschan steil nach oben. Im Qualifying am vergangenen Rennwochenende in Baku sorgte Leclerc für eine kleine Überraschung, als er die Red-Bull-Fahrer Max Verstappen und Sergio Pérez hinter sich ließ. Kann sich Charles Leclerc am heutigen Abend erneut die Pole Position holen?

Zu den großen Favoriten auf die Pole zählen beim GP von Miami einmal mehr die beiden Red Bulls. Das Team rund um den amtierenden Weltmeister Max Verstappen dominierte die ersten vier Saisonrennen. Er und Pérez gewannen bislang jeweils zwei Rennen. In Baku am vergangenen Wochenende gelang Red Bull ein Doppelsieg, in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft hat der in Milton Keynes ansässige Rennstall schon mehr als doppelt so viele Punkte auf dem Konto als der ärgster Verfolger. Die Red Bulls dürften auch beim GP von Miami nur schwer zu schlagen sein.

Hoffnungen auf ein gutes Qualifyning-Resultat macht sich heute auch Nico Hülkenberg. Der einzige deutsche Fahrer im Feld zeigte an den vergangenen Rennwochenende im Qualifying seine ganze Klasse, allein in Baku blieb er als 17. hinter den Erwartungen zurück. Wie weit geht es heute für den Haas-Piloten nach vorne?

© getty Zum insgesamt zweiten Mal bestreitet die Formel 1 auf den Miami International Autodrome ein Rennwochenende.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Miami live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying, Formel 1

Qualifying, Formel 1 GP: GP von Miami, 5. Saisonrennen

GP von Miami, 5. Saisonrennen Datum: 6. Mai

6. Mai Start: 22.00 Uhr (MESZ)

22.00 Uhr (MESZ) Ort: Miami, Florida (USA)

Miami, Florida (USA) Strecke: Miami International Autodrome

Miami International Autodrome Übertragung im TV: Sky, ORF

Übertragung im Livestream: Sky, ORF-TVthek, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Miami live im TV und Livestream?

In Deutschland zeigt Sky am heutigen Abend das Qualifying beim GP von Miami exklusiv im TV und Livestream. In Österreich zeichnen dagegen gleich mehrere TV-Sender und Streamingdienste für die Übertragung des Spektakels zuständig.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Miami live im TV und Livestream? - Die Übertragung in Deutschland

Sky startet am Abend mit seiner Übertragung des Qualifyings beim GP von Miami auf Sky Sport F1 (HD) um 21.30 Uhr. Sascha Roos und Ralf Schumacher kommentieren wie gewohnt das Event für Sky.

Im Livestream zeigt der Pay-TV-Sender den Kampf um die Pole Position live und vollumfänglich in der Sky-Go-App und auf WOW. In Deutschland könnt Ihr zudem auf die Free-TV-Übertragung in Österreich zugreifen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Miami live im TV und Livestream? - Die Übertragung in Österreich

Auch in Österreich überträgt Sky das Qualifying beim GP von Miami live und in voller Länge im Pay-TV. Im TV seht Ihr das heutige Spektakel zudem im ORF. Der Sender zeigt den Kampf um die Pole live im Free-TV. Der österreichische Sender startet am heutigen Abend mit den Vorberichten zum Qualifying um 21.45 Uhr.

Der ORF bietet heute ebenfalls einen Livestream des Events auf dem Miami International Autodrome an. Den kostenlosen Livestream des Free-TV-Senders findet Ihr in der ORF-TVthek. Einen Livestream des Qualifyings beim GP von Miami bietet obendrein F1TV an. Der Streamingdienst der Formel 1 zeigt die Session am Abend live und in voller Länge im kostenpflichtigen Livestream - jedoch nur für Bestandskunden in Deutschland.

Formel 1, GP von Miami: Der Zeitplan

Datum Event Uhrzeit (MEZ) Fr., 5. Mai 1. Freies Training 20.00 Uhr Sa., 6. Mai 2. Freies Training 23.30 Uhr Sa., 6. Mai 3. Freies Training 18.30 Uhr Sa., 6. Mai Qualifying 22.00 Uhr So., 7. Mai Rennen 21.30 Uhr

© getty Charles Leclerc kann sich in Miami seine zweite Pole in Folge sichern.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Miami live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Hier bei SPOX könnt Ihr am heutigen Samstag das Qualifying beim GP von Miami im Liveticker erleben. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr nichts von der Action auf der Strecke. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 4 von 23 Rennen

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen 93 2. Sergio Perez 87 3. Fernando Alonso 60 4. Lewis Hamilton 48 5. Carlos Sainz 34 6. Charles Leclerc 28 7. George Russell 28 8. Lance Stroll 27 9. Lando Norris 10 10. Nico Hülkenberg 6

Konstrukteurswertung: