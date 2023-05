Beim GP von Monaco geht am heutigen Nachmittag das spektakulärste Qualifying der Formel-1-Saison über die Bühne. Doch wer zeigt / überträgt den Kampf um die Pole-Position in Monte Carlo live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Samstag, den 27. Mai, bestreiten die Formel-1-Fahrer beim GP von Monaco das heißersehnte Qualifying. Das Qualifying auf dem Circuit de Monaco startet um 16.00 Uhr.

Der Kampf um die Pole-Position auf dem Circuit den Monaco gilt als spektakulärstes Qualifying des Jahres. Auf dem nur 3,337 Kilometer langen Stadtkurs durch die engen Häuserschluchten Monte Carlos dürfen sich die Formel-1-Fahrer keinen Fehler erlauben, Auslaufzonen gibt es auf der Strecke in Monaco nämlich kaum.

Im vergangenen Jahr stellte Lokalmatador Charles Leclerc beim Grand Prix von Monaco seinen Boliden auf die Pole. Auch in dieser Saison konnte sich der Ferrari-Pilot schon einmal den ersten Startplatz für das Rennen am Sonntag sichern. Wie schlägt sich der Monegasse heute in Monte Carlo?

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Monaco live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying, GP von Monaco

Qualifying, GP von Monaco Datum: 27. Mai

27. Mai Start: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Ort: Monaco

Monaco Strecke: Circuit de Monaco

Circuit de Monaco Streckenlänge: 3,337 Kilometer

3,337 Kilometer Kurven: 19

19 Übertragung im TV: Sky, ServusTV

Übertragung im Livestream: Sky, ServusTV, F1TV

Liveticker: SPOX

© getty Max Verstappen führt in der Fahrerwertung vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Monaco live im TV und Livestream? - Der Zeitplan im Überblick

Datum Event Start Fr., 26.05 1. Freies Training 13.30 Uhr Fr., 26.05 2. Freies Training 17 Uhr Sa., 27.0 3. Freies Training 12.30 Uhr Sa., 27.05 Qualifying 16 Uhr So., 28.05 Rennen 15 Uhr

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Monaco live im TV und Livestream?

In Deutschland zeigt wie gewohnt der Pay-TV-Sender Sky das Qualifying beim GP von Monaco live im TV und Livestream. In Österreich seht Ihr das Spektakel auch im Free-TV, zudem bieten sich Euch gleich mehrere Optionen, den Kampf um die Pole-Position im Livestream zu erleben.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Monaco live im TV und Livestream? - Die Übertragung in Deutschland

Sky startet am heutigen Samstag mit der Übertragung des Qualifyings in Monte Carlo um 15.30 Uhr. Live und in voller Länge seht Ihr das Qualifying im Pay-TV auf Sky Sport F1 (HD). Das Sky-Team besteht heute aus Kommentator Sascha Roos sowie den Experten Ralf Schumacher und Timo Glock.

Der Pay-TV-Sender überträgt das Spektakel auf dem Circuit de Monaco am heutigen Tag zudem im Livestream. Diesen findet Ihr in der Sky-Go-App und auf WOW.

Das Rennen in Monaco und die ganze Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Monaco live im TV und Livestream? - Die Übertragung in Österreich

Im Free-TV seht Ihr in Österreich heute das Qualifying beim GP von Monaco ab 15.30 Uhr auf ServusTV. Der Privatsender teilt sich die Übertragungsrechte an der Formel 1 mit dem ORF, an diesem Wochenende zeigt sich ServusTV für die Free-TV-Übertragung der Königsklasse des Motorsports zuständig.

Im kostenlosen Livestream zeigt ServusTV das Qualifying alternativ auf der Streamingplattform ServusTV On. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr auch in Deutschland die Übertragung von ServusTV sehen könnt.

Auch in Österreich könnt Ihr am heutigen Tag auf Sky den Kampf um die Pole-Position in Monte Carlo live und vollumfänglich im Pay-TV und im Livestream auf WOW und in der Sky-Go-App erleben. Einen kostenpflichtigen Livestream des Qualifyings beim GP von Monaco bietet zudem der Streamingdienst F1TV an. Den Livestream von F1TV seht Ihr in Österreich als Bestandskunden.

© getty Welche Ausgangsposition verschafft sich Lokalmatador Charles Leclerc beim Qualifying für das morgige Rennen?

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Monaco live im TV und Livestream? - Der Rennkalender

Nr. Datum Stadt Land Strecke Sieger 1 05. März 2023 Sakhir Bahrain Bahrain International Circuit Max Verstappen 2 19. März 2023 Dschidda Saudi-Arabien Jeddah Corniche Circuit Sergio Perez 3 02. April 2023 Melbourne Australien Albert Park Circuit Max Verstappen 4 30. April 2023 Baku Aserbaidschan Baku City Circuit Sergio Perez 5 07. Mai 2023 Miami USA Miami International Autodrome Max Verstappen 6 21. Mai 2023 Imola Italien Autodromo Enzo e Dino Ferrari abgesagt 7 28. Mai 2023 Monte Carlo Monaco Circuit de Monaco 8 04. Juni 2023 Barcelona Spanien Circuit de Barcelona-Catalunya 9 18. Juni 2023 Montreal Kanada Circuit Gilles-Villeneuve 10 02. Juli 2023 Spielberg Österreich Red Bull Ring 11 09. Juli 2023 Silverstone Großbritannien Silverstone Circuit 12 23. Juli 2023 Budapest Ungarn Hungaroring 13 30. Juli 2023 Spa Belgien Circuit de Spa-Francorchamps 14 27. August 2023 Zandvoort Niederlande Circuit Park Zandvoort 15 03. September 2023 Monza Italien Autodromo Nazionale di Monza 16 17. September 2023 Singapur Singapur Marina Bay Street Circuit 17 24. September 2023 Suzuka Japan Suzuka International Racing Course 18 08. Oktober 2023 Losail Katar Losail International Circuit 19 22. Oktober 2023 Austin USA Circuit of The Americas 20 29. Oktober 2023 Mexiko-Stadt Mexiko Autódromo Hermanos Rodriguez 21 05. November 2023 Sao Paulo Brasilien Autódromo José Carlos Pace 22 18. November 2023 Las Vegas USA Las Vegas Street Circuit 23 26. November 2023 Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate Yas Marina Circuit

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Monaco live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Das Qualifying beim GP von Monaco könnt Ihr am heutigen Tag hier bei SPOX im Liveticker erleben. Wir halten Euch über alle Geschehnisse aus Monte Carlo auf dem Laufenden. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung und der Konstrukteurswertung nach 5 Rennen

Fahrerwertung:

Pos. Fahrer Pkt. 1. Max Verstappen (Red Bull) 119 2. Sergio Pérez (Red Bull) 105 3. Fernando Alonso (Aston Martin) 75 4. Lewis Hamilton (Mercedes) 56 5. Carlos Sainz (Ferrari) 44 6. George Russell (Mercedes) 40 7. Charles Leclerc (Ferrari) 34 8. Lance Stroll (Aston Martin) 27 9. Lando Norris (McLaren) 10 10. Pierre Gasly (Alpine) 8

Konstrukteurswertung: