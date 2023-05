Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Miami im TV, Livestream und Liveticker

Der Große Preis von Miami beginnt heute mit den ersten beiden Freien Trainings. Wir zeigen Euch, wie sich die Sessions live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lassen.

Erst am Sonntag gewann Sergio Pérez das Rennen beim Grand Prix von Aserbaidschan und verkürzte, auch dank des Sieges im Sprintrennen am Tag davor, den Rückstand auf Teamkollege Max Verstappen beträchtlich - lediglich sechs Zähler fehlen im Moment auf den Niederländer. Nicht einmal eine Woche später geht es in der Formel 1 nun direkt mit dem nächsten Grand Prix weiter, dem fünften der laufenden Saison.

Dieser findet an diesem Wochenende auf dem Miami International Autodrome in der Küstenstadt Miami statt. In Baku fand das erste Rennwochenende der Saison mit Sprintrennen Anwendung, für den Großen Preis in den Vereinigten Staaten kehrt man wieder zum "normalen" Wochenendaufbau mit drei Freien Trainings, einem Qualifying und dem Rennen zurück.

Am heutigen Freitag, den 5. Mai, geht es also wieder mit zwei Freien Trainings los. Deutsche Motorsportfans müssen dabei wieder auf die Zeitverschiebung achten, Training Nummer eins beginnt nämlich erst um 20.30 Uhr deutscher Zeit. Das zweite Training geht um 23.30 los.

Morgen wird der Grand Prix von Miami mit dem 3. Freien Training und dem Qualifying fortgesetzt, ehe am Sonntag um 21.30 Uhr das Rennen startet.

Formel 1, GP von Miami: Der Zeitplan

Datum Event Uhrzeit (MEZ) Fr., 5. Mai 1. Freies Training 20.00 Uhr Sa., 6. Mai 2. Freies Training 23.30 Uhr Sa., 6. Mai 3. Freies Training 18.30 Uhr Sa., 6. Mai Qualifying 22.00 Uhr So., 7. Mai Rennen 21.30 Uhr

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Miami im TV und Livestream

Was die Übertragungssituation in Deutschland betrifft, gibt es auch dieses Mal keine Überraschungen. Sky, das bis hierhin alle Sessions, die in der Saison bereits stattgefunden haben, übertragen hat, kümmert sich auch um die heutigen Freien Trainings - und wird auch die künftigen live zeigen.

Für das 1. Freie Training stehen Euch zwei Kanäle zur Verfügung. Bei Sky Sport F1 (HD) startet um 19.45 Uhr die Übertragung mit Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte. Sky Sport Top Event beginnt um 20.30 Uhr. Für das 2. Freie Training melden sich dann beide Sender um 23.15 Uhr mit dem selben Kommentatoren-Duo zurück.

All dies ist auch im Livestream von Sky zu sehen. Was Ihr benötigt, um diesen nutzen zu können, ist entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Seit dem Absprung von RTL als Free-TV-Anbieter der Formel 1 gibt es in Deutschland keine Möglichkeit, die Formel 1 im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen. Dies gilt jedoch nicht für Österreich, wo der ORF und ServusTV die Rechte haben.

Obwohl der ORF auch in Baku bereits an der Reihe war, ist er auch am Wochenende in Miami im Einsatz. Beide Trainings werden auf ORF1 im TV und im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek übertragen - das erste nur in Form von Highlights, das zweite dann komplett. Hier könnt Ihr nachlesen, wie in Deutschland lebende Menschen auf den österreichischen Sender zugreifen können.

F1TV bietet seinen Bestandskunden ebenfalls beide Trainings an.

© getty Red Bull dominiert die Formel 1.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Miami im Liveticker

Natürlich ist auch SPOX heute mit dabei. Wir tickern beide Trainings live mit, so verpasst Ihr nichts vom Geschehen auf dem Asphalt. Auch die morgigen Sessions sowie das Rennen am Sonntag werden getickert.

Formel 1, Übertragung live: Freie Trainings beim GP von Miami im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Es ist erst das zweite Mal, dass auf dem Miami International Autodrome ein Rennen stattfindet. Im vergangenen Jahr feierte die Strecke ihr Debüt im Formel-1-Kalender. Weltmeister Max Verstappen holte sich den ersten Sieg.

Beim Rennen werden am Sonntag 57 Runden absolviert. Eine Runde ist 5,4 Kilometer lang und besteht aus sieben Rechts- und zwölf Linkskurven.

Streckenname Miami International Autodrome Länge 5.410 Meter Runden 57 Distanz 308,37 km Rechtskurven 7 Linkskurven 12

