Formel 1: Ferrari plant offenbar Mega-Angebot für Lewis Hamilton von Mercedes

Die Scuderia Ferrari plant offenbar ein Angebot für Lewis Hamilton, um den siebenfachen Formel-1-Weltmeister von seinem Rennstall Mercedes wegzulocken. Das berichtet die Daily Mail.

Demnach soll der Engländer mit Ferrari-Boss John Elkann in Kontakt stehen, welcher ihn von einem Rennstall-Wechsel überzeugen will. Hamiltons Vertrag bei den Silberpfeilen läuft bis zum Ende des Jahres, sowohl Mercedes als auch der 38-Jährige betonten allerdings zuletzt, dass Gespräche über eine Verlängerung des Arbeitspapiers geplant seien.

Dennoch hatte Hamilton zuletzt selbst die Spekulationen um einen Wechsel zu den Roten angeheizt. "Ich habe über die Ferrari-Fahrer nachgedacht und sie auf den Bildschirmen an der Rennstrecke beobachtet, und natürlich fragt man sich, wie es wäre, in Rot zu fahren", sagte der siebenfache Weltmeister zuletzt gegenüber ESPN, angesprochen auf seine derzeitige Vertragssituation.

Dort betonte er auch, dass er sich grundsätzlich ein Karriereende bei einem anderen Team vorstellen könnte - beispielsweise sein bei seinem ersten Rennstall in der Formel 1 McLaren: "Ich habe bei McLaren angefangen. Ich würde gerne glauben, dass ich immer ein Teil der McLaren-Familie sein werde. Ich habe dort angefangen, als ich 13 Jahre alt war [als Nachwuchsfahrer], also habe ich darüber nachgedacht, wie es aussehen würde, wenn ich eines Tages bei McLaren wäre."

Ferrari will ihm einen Wechsel darüber hinaus mit einem ordentlichen Jahresgehalt schmackhaft machen. 46 Millionen Euro bieten die Italiener dem Daily-Mail-Bericht zufolge Hamilton dafür.

Der Ex.-Weltmeister bestreitet mittlerweile seine insgesamt 17. Saison in der Königsklasse des Motorsports. Nach sechs Jahren bei McLaren wechselte er vor der Saison 2013 zu Mercedes. Für die Silberpfeile sammelte er in sieben Jahren sechs WM-Titel, ehe er 2021 in einem knappen Duell gegen Max Verstappen geschlagen wurde. Seitdem konnte er keine weitere Weltmeisterschaft einfahren.