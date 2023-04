Formel-1-Pilot Lewis Hamilton will Elon Musk ins Weltall fliegen

Auf der Erde wird es ihm offenbar zu eng, nun will Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton das Weltall erobern. Zusammen mit SpaceX-Gründer Elon Musk schmiedet Hamilton entsprechende Pläne und hat sich dafür nach eigener Aussage sogar als Pilot angeboten.

Er habe Musk in den letzten zwei Jahren im Rahmen des US-Grand-Prix in Austin zu Partys eingeladen, dabei habe man auch die Möglichkeit erörtert, gemeinsam in den Weltraum zu fliegen.

"Er spricht vom Mars, ich habe ihm angeboten, die Rakete zu fliegen", sagte Hamilton dem Internetportal Formula One: "Aber ich glaube, das ist alles automatisiert."

Hamiltons Vertrag bei Mercedes bindet ihn zumindest noch bis Ende 2023 an die Erde. Wie es danach weitergeht, ist unklar, allerdings haben Fahrer und Team bereits durchklingen lassen, die Zusammenarbeit darüber hinaus fortsetzen zu wollen.