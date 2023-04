Formel 1, Übertragung heute live: Sprintrennen beim GP von Aserbaidschan im TV, Livestream und Liveticker

Beim Grand Prix von Aserbaidschan findet heute das erste Sprintrennen der Saison statt. Wie Ihr die Session live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, bekommt Ihr hier gezeigt.

Am Samstag wird ein Formel-1-Wochenende üblicherweise mit dem 3. Freien Training und einem Qualifying fortgesetzt. Heute ist dies jedoch nicht der Fall, da zum ersten Mal in der laufenden Saison ein Sprintrennen zum Einsatz kommt.

Sprintrennen sind bereits seit zwei Jahren Bestandteil des F1-Kalenders, in dieser Saison stehen sie jedoch alleine und werden nicht mehr zur Bestimmung der Startaufstellung für das eigentliche Rennen am Sonntag absolviert. Das Format wurde von der Formel 1 vor wenigen Tagen geändert. Was jedoch gleich geblieben ist: Die schnellsten Acht im Sprint werden weiterhin mit Punkten belohnt. Für die Startaufstellung am Sonntag wird das Ergebnis aus dem gestrigen Qualifying herangezogen.

Heute, 29. April, sind die Piloten auf dem Baku City Circuit im Rahmen des Grand Prix von Aserbaidschan - dem vierten der Saison - im Einsatz. Zuerst beginnt der Formel-1-Tag um 10.30 Uhr deutscher Zeit mit einem Sprint Shootout, der wie ein Qualifying aufgebaut ist und als Ermittlung für die Sprint-Aufstellung genutzt wird, ehe das Sprintrennen selbst um 15.30 Uhr losgeht.

Formel 1, GP von Aserbaidschan: Der Zeitplan im Überblick

Datum Event Uhrzeit (MEZ) 28. April 1. Freies Training 11.30 Uhr 28. April Qualifying 15.00 Uhr 29. April Sprint Shootout 10.30 Uhr 29. April Sprintrennen 15.30 Uhr 30. April Rennen 13.00 Uhr

Formel 1, Übertragung heute live: Sprintrennen beim GP von Aserbaidschan im TV und Livestream

Sky ist für die Übertragung beider Sessions heute verantwortlich. Um 10.15 Uhr beginnt auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event die Vorberichterstattung zum Sprint Shootout, das von Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher begleitet wird. Darauf folgt eine Pause, ehe sich der Pay-TV-Sender um 14.45 Uhr für das Sprintrennen wieder zurückmeldet - dieses Mal nur auf Sky Sport F1 (HD).

Dies alles ist auch im Livestream bei Sky zu sehen. Zugang zu diesem könnt Ihr Euch nur mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW verschaffen. Beide Optionen sind mit Kosten verbunden.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Was die Übertragung in Österreich betrifft, ist an diesem Wochenende der ORF an der Reihe, der dadurch das Sprintrennen sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek anbietet. In bestimmten Fällen können auch deutsche Motorsportfans den Sender empfangen. Was dafür eintreten muss, lässt sich hier nachlesen.

Außerdem ist auch F1TV ein Ansprechpartner für jene, die beim Sprintrennen live mit dabei sein wollen. Allerdings gibt es einen Haken: Lediglich Bestandskunden haben noch die Möglichkeit, die Sessions in dieser Saison beim Streamingdienst der Formel 1 zu schauen.

© getty Fernando Alonso liegt auf Rang drei in der Fahrerwertung.

Formel 1, Übertragung heute live: Sprintrennen beim GP von Aserbaidschan im Liveticker

SPOX bietet zu beiden Sessions heute jeweils einen detaillierten Liveticker zum Mitlesen an.

Formel 1, Übertragung heute live: Sprintrennen beim GP von Aserbaidschan im TV und Livestream - Startaufstellung für das Rennen am Sonntag

Name Platz Name 1 Charles Leclerc 2 Max Verstappen 3 Sergio Pérez 4 Carlos Sainz 5 Lewis Hamilton 6 Fernando Alonso 7 Lando Norris 8 Yuki Tsunoda 9 Lance Stroll 10 Oscar Piastri 11 George Russell 12 Esteban Ocon 13 Alexander Albon 14 Valtteri Bottas 15 Logan Sargeant 16 Guanyu Zhou 17 Nico Hülkenberg 18 Kevin Magnussen 19 Pierre Gasly 20 Nyck de Vries

Formel 1, Übertragung heute live: Sprintrennen beim GP von Aserbaidschan im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname Baku City Circuit Länge 6.003 Meter Runden 51 Distanz 306.153km Rechtskurven 8 Linkskurven 12

© getty Red-Bull-Pilot Max Verstappen führt die Fahrerwertung aktuell an.

