Der Große Preis von Aserbaidschan wird heute mit dem Rennen beendet. Hier erfahrt Ihr, ob es zur vierten WM-Runde eine Free-TV-Übertragung geben wird und wie Ihr das Rennen allgemein live im TV und Livestream sehen könnt.

Die ersten drei Rennen in dieser Saison gewann stets ein Red-Bull-Pilot. In Bahrain und Australien triumphierte der zweifache Weltmeister Max Verstappen, beim Rennen in Saudi-Arabien landete sein Teamkollege Sergio Pérez auf dem ersten Platz. Kann der österreichische Rennstall am heutigen Sonntag, den 30. April, in Baku beim Großen Preis von Aserbaidschan seine Dominanz fortsetzen?

Das Rennen auf dem Baku City Circuit, der - wie der Name schon sagt - ein Straßenkurs ist und mit sechs Kilometern Länge zu den längsten der Formel 1 zählt, geht um 13.30 Uhr deutscher Zeit los.

Von der Pole Position startet heute Charles Leclerc ins Rennen, die erste Startreihe wird von Max Verstappen komplettiert. Sergio Pérez geht als Dritter an den Start, Carlos Sainz von der Vier. Nico Hülkenberg hat sich im Qualifying am Freitag nur Startplatz 17 erkämpft, dafür jedoch immerhin erneut seinen Teamkollegen Kevin Magnussen im direkten Duell geschlagen.

Formel 1 heute live im Free-TV? So seht Ihr den Großen Preis von Aserbaidschan

Nein, das Rennen in Baku ist heute nicht im Free-TV zu sehen. Jedenfalls, was die Übertragung im deutschen Free-TV betrifft. RTL ist vor Beginn der Saison nämlich aus dem Deal mit Sky ausgestiegen, weswegen es aktuell keinen Anbieter gibt, der zumindest wenige einzelne Rennen im frei empfangbaren Fernsehen überträgt.

© getty Fernando Alonso zählt mit seinen 41 Jahren weiterhin zur Formel-1-Elite.

Von all dem nicht betroffen ist jedoch die Rechtesituation in Österreich. Im Alpenland sind nicht nur kleine Teile der Saison 2023, sondern jedes einzelne Rennen im Free-TV zu sehen. Verantwortlich dafür sind ServusTV und der ORF, die sich die Rechte teilen. Für das Wochenende in Aserbaidschan ist der ORF im Einsatz. Wer also in Österreich nach einer Free-TV-Übertragung sucht, wird einzig bei ORF1 fündig. Der öffentlich-rechtliche Sender startet um 11.40 Uhr seine Vorberichterstattung.

ORF ist grundsätzlich nur für in Österreich lebende Menschen gedacht, allerdings besteht eine Chance, auch aus Deutschland den Sender zu empfangen. Hier könnt Ihr nachlesen, was dafür passieren muss, damit es auch in Deutschland funktioniert.

Der ORF ist jedoch keinesfalls für jeden Deutschen die optimale Lösung. Solltet Ihr nicht zufällig bereits ein F1TV-Abonnement haben - der Streamingdienst der Formel 1 bietet alle Sessions in dieser Saison nur Bestandskunden an -, bleibt einzig Sky als Option übrig.

Der Pay-TV-Sender besitzt in Deutschland nämlich die Exklusivrechte an der Motorsportkönigsklasse und liefert zum Rennen in Baku ab 11.30 Uhr auf dem Kanal Sky Sport F1 (HD) Vorberichte. Bei Rennstart übernimmt dann das Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher, die Übertragung.

Wer das Rennen im Livestream von Sky schauen möchte, muss sich entweder ein SkyGo-Abonnement beschaffen oder auf den Streamingdienst WOW ausweichen.

Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

Formel 1 heute live im Free-TV? So seht Ihr den Großen Preis von Aserbaidschan - Rennen im Liveticker

Zu guter Letzt könnt Ihr auch bei SPOX live mit dabei sein, wenn Max Verstappen und Co. um die nächsten WM-Punkte streiten. Wir beschreiben das Renngeschehen in Form eines Livetickers ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim GP von Aserbaidschan.

Formel 1 heute live im Free-TV? So seht Ihr den Großen Preis von Aserbaidschan - Startaufstellung

Name Platz Name 1 Charles Leclerc 2 Max Verstappen 3 Sergio Pérez 4 Carlos Sainz 5 Lewis Hamilton 6 Fernando Alonso 7 Lando Norris 8 Yuki Tsunoda 9 Lance Stroll 10 Oscar Piastri 11 George Russell 12 Esteban Ocon 13 Alexander Albon 14 Valtteri Bottas 15 Logan Sargeant 16 Guanyu Zhou 17 Nico Hülkenberg 18 Kevin Magnussen 19 Pierre Gasly 20 Nyck de Vries

Formel 1 heute live im Free-TV? So seht Ihr den Großen Preis von Aserbaidschan - Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Aserbaidschan

Großer Preis von Aserbaidschan Session: Rennen

Rennen Datum: 30. April 2023

30. April 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Strecke: Baku City Circuit in Baku, Aserbaidschan

Baku City Circuit in Baku, Aserbaidschan TV: Sky, ORF1 (in Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ORF-TVthek (in Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Formel 1: Der Rennkalender 2023