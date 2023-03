Die Formel 1 macht Halt in Saudi-Arabien, heute geht im Golfstaat bereits das Rennen über die Bühne. Wer den Kampf um WM-Punkte live im TV und Livestream zeigt / überträgt, bekommt Ihr hier bei SPOX erklärt.

Beim Saisonauftakt in Bahrain vor zwei Wochen stand mit Max Verstappen einmal mehr ein bekanntes Gesicht ganz oben auf dem Podest. Der amtierende Weltmeister überquerte die Ziellinie als Erster, vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Fernando Alonso.

Am heutigen Sonntag, den 19. März, steht schon direkt das nächste Rennen auf dem Plan. Dafür bleiben die Fahrer und Teams gleich in der Golfregion. Saudi-Arabien ist nämlich die zweite Station im langen F1-Kalender, der aus 23 Grands Prix besteht.

Das Rennen in der Stadt Dschidda geht um 18 Uhr deutscher Zeit los, die Piloten müssen dabei 50 Runden auf dem Jeddah Corniche Circuit absolvieren.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Saudi-Arabien live im TV und Livestream? Strecke im Steckbrief

Streckenname Jeddah Corniche Circuit Länge 6.174 Meter Runden 50 Distanz 308,450 km Rechtskurven 11 Linkskurven 16

© getty Nico Hülkenberg ist der einzige deutsche Fahrer in der Saison 2023.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Saudi-Arabien live im TV und Livestream?

Das Rennen in Dschidda ist heute im TV und im Livestream zu sehen. Im Folgenden gibt es Infos dazu, wer genau sich der Übertragung annimmt.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Saudi-Arabien live im Free-TV?

Im deutschen Free-TV ist das Rennen nicht zu sehen, RTL besitzt keine Übertragungsrechte mehr. So müssen Motorsportfans, die unbedingt eine Free-TV-Übertragung wollen, ins Ausland nach Österreich blicken. Dort kümmert sich ORF1 heute um den Kampf um die WM-Punkte. Um 17 Uhr beginnt der öffentlich-rechtliche Sender mit der Vorberichterstattung den Formel-1-Tag.

Grundsätzlich kann der Sender nur in Österreich empfangen werden, es sei denn, man lebt in Nähe der österreichisch-deutschen Grenze. Dann kann man den Sender terrestrisch oder via Kabel empfangen.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Saudi-Arabien live im Pay-TV?

Was die Übertragung im Pay-TV betrifft, gibt es in Deutschland keine territorialen Barrieren. Sky besitzt nämlich die Exklusivrechte und zeigt das Spektakel heute bei Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event, wo Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher eingesetzt werden.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Saudi-Arabien live im Livestream?

Auch in Sachen Livestream ist Sky die richtige Adresse. Um diesen zu nützen, wird allerdings ein SkyGo-Abonnement oder Zugang zu WOW benötigt.

Der ORF bietet in der ORF-TVthek einen kostenlosen Livestream an, für diesen brauchen deutsche Motorsportfans eine VPN-Verbindung, die das Geoblocking umgeht.

Eine weitere Option, das Rennen live zu verfolgen, bietet F1TV an.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Saudi-Arabien live im TV und Livestream? Das Rennen im Liveticker

Zu guter Letzt nimmt auch SPOX am Renntag in Saudi-Arabien teil. In Form eines Livetickers wird auf der Website das ganze Geschehen detailliert beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des Rennens beim Grand Prix von Saudi-Arabien.

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Saudi-Arabien live im TV und Livestream? Die Startaufstellung

Formel 1: Rennen beim GP von Saudi-Arabien Platz Name 1 Sergio Perez 2 Fernando Alonso 3 George Russell 4 Carlos Sainz 5 Lance Stroll 6 Esteban Ocon 7 Lewis Hamilton 8 Oscar Piastri 9 Pierre Gasly 10 Nico Hülkenberg 11 Guanyu Zhou 12 (+10 Pos., neue Elektronik) Charles Leclerc 13 Kevin Magnussen 14 Valtteri Bottas 15 Max Verstappen 16 Yuki Tsunoda 17 Alexander Albon 18 Nyck de Vries 19 Lando Norris 20 Logan Sargeant

Wer zeigt / überträgt das Rennen beim GP von Saudi-Arabien live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Saudi-Arabien

Großer Preis von Saudi-Arabien Session: Rennen

Rennen Datum: 19. März 2023

19. März 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Dschidda (Saudi-Arabien)

Dschidda (Saudi-Arabien) Strecke: Jeddah Corniche Circuit

Jeddah Corniche Circuit TV: Sky, ORF1 (Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ORF-TVthek (Österreich), F1TV (nur Bestandskunden)

Liveticker: SPOX

© getty Max Verstappen gewann den Saisonauftakt in Bahrain.

