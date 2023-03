Grand Prix von Australien: Die ersten Punkte für Nico Hülkenberg?

ADVERTORIAL Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 ist in voller Fahrt. Max Verstappen von Red Bull Racing hat beim ersten Saisonrennen in Bahrain den ersten Platz eingefahren, vor seinem Team-Kollegen Sergio Pérez. Im nächsten Grand Prix in Saudi-Arabien erreichte Pérez den ersten Platz. Nico Hülkenberg vom Team Haas ist in dieser Saison der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1 und bisher noch ohne Punkte - trotz guter Qualifying-Ergebnisse.

Nico Hülkenberg tritt für den US-Rennstall Team Haas an, dem zuvor Mick Schumacher angehörte. Hülkenberg zeigte in den bisherigen Qualifyings eine solide Leistung - im Rennen in Saudi-Arabien lag er beim Freitagstraining zum Beispiel auf Platz 8, noch vor den beiden Ferraris.

Im selben Rennen konnte sein Fahrer-Kollege Kevin Magnussen den ersten Punkt für den Rennstall Haas einfahren. Hülkenberg ist bisher leider ohne Punkte und sucht noch nach dem richtigen Rhythmus.

Der WM-Punkt für Team Haas war beim Saudi-Arabien-Rennen am Ende hart erkämpft. Erst vier Runden vor dem Ziel gelang es Magnussen, sich den 10. Platz fest zu sichern. Auf Platz 12 fuhr Hülkenberg rund sechs Sekunden hinter seinem Teamkollegen ins Ziel ein. Der 35-Jährige hatte im Zeittraining bereits zum zweiten Mal die Oberhand gehabt, wurde aber schon in der Startrunde von Magnussen überholt.

Nach drei Jahren Pause, in der er nur vier Einsätze als Ersatzfahrer für erkrankte Piloten absolvierte, war es für ihn dennoch ein respektables Resultat. Nun heißt es für Nico Hülkenberg, endgültig den Rost abzuschütteln und seine starke Qualifying-Performance in Punkte umzumünzen. Die Chance dazu bekommt er bereits mit dem nächsten großen Rennen in Australien.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2023 im Überblick

Nr. Grand Prix Datum Rennstart ME(S)Z 1. Bahrain / Sachir 03. bis 05. März Rennen: 16.00 Uhr 2. Saudi-Arabien / Dschidda 17. bis 19. März Rennen: 18:00 Uhr 3. Australien / Melbourne 31. März bis 02. April Rennen: 07:00 Uhr 4. Aserbaidschan / Baku 28. April bis 30. April Rennen: 13:00 Uhr 5. Miami / Miami 05. Mai bis 07. Mai Rennen: 21:30 Uhr 6. Emilia Romagna / Imola 19. Mai bis 21. Mai Rennen: 15.00 Uhr 7. Monaco / Monte Carlo 26. Mai bis 28. Mai Rennen: 15.00 Uhr 8. Spanien / Barcelona 02. Juni bis 04. Juni Rennen: 15.00 Uhr 9. Kanada / Montreal 16. Juni bis 18. Juni Rennen: 20.00 Uhr 10. Österreich / Spielberg 30. Juni bis 02. Juli Rennen: 15.00 Uhr 11. Großbritannien / Silverstone 07. Juli bis 09. Juli Rennen: 16.00 Uhr 12. Ungarn / Hungaroring 21. Juli bis 23. Juli Rennen: 15.00 Uhr 13. Belgien / Spa 28. Juli bis 30. Juli Rennen: 15.00 Uhr 14. Niederlande / Zandvoort 25. August bis 27. August Rennen: 15.00 Uhr 15. Italien / Monza 01. September bis 03. September Rennen: 15.00 Uhr 16. Singapur / Singapur 15. September bis 17. September Rennen: 14.00 Uhr 17. Japan / Suzuka 22. September bis. 24. September Rennen: 07.00 Uhr 18. Katar / Losail 06. Oktober bis 08. Oktober Rennen: 16.00 Uhr 19. USA / Austin 20. Oktober bis 22. Oktober Rennen: 21.00 Uhr 20. Mexiko / Mexiko-Stadt 27. Oktober bis 29. Oktober Rennen: 21.00 Uhr 21. Brasilien / Sao Paulo 03. November bis 05. November Rennen: 18.00 Uhr 22. Las Vegas / Las Vegas 16. November bis 18. November Rennen: 07.00 Uhr 23. VAE / Abu Dhabi 24. November bis 26. November Rennen: 14.00 Uhr

Formel 1: Wo laufen die Rennen der Formel-1-Saison 2023 im TV und Stream?

Wer hierzulande die Rennen der Formel 1 sehen will, wird nicht einfach den Fernseher anschalten und das Programm wie im Free-TV nutzen können. Seit 2021 liegen die Lizenzen für die Ausstrahlung beim Pay-TV-Sender Sky. Hier können Fans alle 23 Rennwochenenden live verfolgen - allerdings gegen Bezahlung. Nur 4 Rennen werden auch im Free-TV zu sehen sein.

Die Formel-1-Rennen werden wie jedes Jahr wieder rund um den Globus gefahren. Das erste Rennen wird dabei in Bahrain stattfinden. Das bedeutet, die Rennen werden hierzulande zu unterschiedlichen Tageszeiten im Livestream zu sehen sein. Damit der Livestream nicht ins Stocken gerät - zum Beispiel aufgrund aktivitätsbasierter Bandbreitendrosselung durch den Internetanbieter - kann ein VPN helfen. Im Folgenden zeigen wir daher, wie die Verbindung dank eines VPNs sicherer und flüssiger wird - für ein unterbrechungsfreies Streaming-Erlebnis.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 2 von 23 Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 44 2 Sergio Pérez Red Bull 43 3 Fernando Alonso Aston Martin 30 4 Carlos Sainz Ferrari 20 5 Lewis Hamilton Mercedes 20 6 George Russell Mercedes 18 7 Lance Stroll Aston Martin 8 8 Charles Leclerc Ferrari 6 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 4 10 Esteban Ocon Alpine 4 11 Pierre Gasly Alpine 4

Konstrukteurswertung: