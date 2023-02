Formel 1: Max Verstappen zum Auftakt der Testfahrten gleich wieder vorne

Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) hat zu Beginn der Testfahrten für die neue Formel-1-Saison gleich wieder das Tempo vorgegeben.

Der 25-Jährige drehte in seinem Red Bull in Bahrain zum Auftakt in 1:32,959 Minuten die schnellste Runde, mit ein bisschen Abstand folgten Ferrari-Pilot Carlos Sainz (+0,294) und Alexander Albon im Williams (+0,712). Der 26-Jährige spulte 74 Runden ab und sammelte damit die meisten Testkilometer.

Nico Hülkenberg, in diesem Jahr einziger Stammpilot im Feld, kam in seinem Haas auf 51 Runden und fuhr zunächst auf Rang sechs (+1,465). George Russell war im Mercedes nicht viel schneller (+1,215), Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien) übernimmt den schwarzen Silberpfeil am Nachmittag.

Noch bis Samstag testen die Rennställe vor der Rekordsaison mit 23 Grand Prix auf dem Wüstenkurs Bahrain International Circuit ihre neuen Autos. Die Zeiten lassen allerdings nur bedingt Rückschlüsse zu, weil niemand genau weiß, welche Programme die Konkurrenten abspulen. Die Saison beginnt nächste Woche ebenfalls in Bahrain (5. März).