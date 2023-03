Beim Saisonauftakt der Formel 1 in Bahrain steigt heute das Qualifying. Wer das Spektakel live im TV und Livestream überträgt, erfahrt Ihr hier.

Zwei Trainingssessions sind bereits absolviert, heute wird es beim GP von Bahrain erstmals ernst: Ab 16 Uhr werden die Teams auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir um die besten Positionen für das morgige Rennen kämpfen.

Am ersten Trainingstag dominierte besonders ein Team: Aston Martin. Das Ex-Team von Sebastian Vettel zeigte eine herausragende Leistung. Vettel-Nachfolger Fernando Alonso schlug sogar den niederländischen Titelverteidiger Max Verstappen und fuhr zur Bestzeit. Hinter den beiden landeten Sergio Perez (Red Bull) auf Platz drei und Charles Leclerc (Ferrari) auf Rand drei.

Das Programm im Überblick:

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP von Bahrain

Datum Uhrzeit Session Fr., 3.3.2023 12.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 3.3.2023 16.00 Uhr 2. Freies Training Sa., 4.3.2023 12.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 4.3.2023 16.00 Uhr Qualifying So., 5.3.2023 16.00 Uhr Rennen

Wenn Ihr wissen möchtet, wer das Qualifying beim Grand Prix von Bahrain live und in Farbe zeigt, lest einfach weiter!

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Bahrain live im TV und Livestream?

Bis zur vergangenen Saison liefen in Deutschland zumindest vier Rennen noch im Free-TV, seit diesem Jahr ist RTL jedoch nicht mehr in Besitz einer Sublizenz, weshalb hierzulande Sky die einzige Anlaufstelle für die Königsklasse des Motorsports ist.

Um 15.30 Uhr beginnt der Pay-TV-Sender mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport F1 HD, wie gewohnt ist dabei das Duo aus Kommentator Sascha Roos und Ralf Schumacher für Euch zur Stelle.

© getty Max Verstappen im ersten Test beim GP von Bahrain.

Dabei könnt Ihr nicht nur im Fernsehen, sondern auch per Livestream dabei sein. Auch SkyGo und WOW sind allerdings kostenpflichtig.

In Österreich ist das Qualifying heute beim Privatsender ServusTV live zu sehen - im Free-TV und auch in einem kostenlose Livestream ServusTV On. Die Übertragungsrechte des österreichischen Senders gelten nur für Österreich. So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen.

Zu guter Letzt gibt es auch die Möglichkeit, über F1TVdabei zu sein. Seit dieser Saison können dort wieder Abonnements abgeschlossen werden.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Bahrain im Liveticker

Ihr besitzt kein Sky-Abo, wollt aber dennoch über sämtliche Entwicklungen beim dieswöchigen GP auf dem Laufenden bleiben? Dann schaut einfach in unseren Livetickern vorbei:

© getty Charles Leclerc und Ferrari möchten Red Bull in dieser Saison den WM-Titel streitig machen.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Bahrain im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname Bahrain International Circuit Länge 5.412 Meter Runden 57 Distanz 308,238 km Rechtskurven 9 Linkskurven 6

Formel 1, Übertragung heute live: Capito: "Mick Schumacher wird extrem profitieren"

Der frühere Formel-1-Teamchef Jost Capito rechnet mit einer baldigen Rückkehr von Mick Schumacher (23) als Stammfahrer. "Er hat eine sehr realistische Chance zurückzukommen", sagte der 64-Jährige im Interview mit t-online. Schumachers aktuelle Rolle als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes sei zudem durchaus positiv zu betrachten, führte Capito aus. Von dem Einblick, den Schumacher dort erhalte, werde er "extrem profitieren".

Schumachers Vertrag bei Haas war Ende 2022 nach zwei Jahren nicht verlängert worden. "Man muss die jungen Fahrer gewähren lassen. Es ist ihr Lebensziel, in der Formel 1 zu fahren, und wenn sie es dann geschafft haben, dann machen sie sich selbst extremen Druck, mit der Konkurrenz mithalten zu müssen", sagte Capito, der in der Saison 2022 noch bei Williams an vorderster Front tätig war.

Haas-Teamchef Günther Steiner war immer wieder hart mit Schumacher ins Gericht gegangen, nachdem dieser im Vorjahr in Saudi-Arabien und Monaco jeweils schwer gecrasht war. Auch eine erkennbare Steigerung im weiteren Saisonverlauf rettete Schumacher nicht.

Die Teamchefs müssten "aufpassen, dass man den Druck von außen nicht noch erhöht, sondern ihn im Gegenteil abbaut. Die Jungs sollen Spaß am Fahren haben, auch wenn sie nicht vorne mithalten können", so Capito.

Formel 1: Qualifying beim GP von Bahrain - Die wichtigsten Infos

Grand Prix: Großer Preis von Bahrain, Qualifying

Großer Preis von Bahrain, Qualifying Datum: 04. März 2023

04. März 2023 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Sakhir (Bahrain)

Sakhir (Bahrain) Strecke: Bahrain International Circuit

Bahrain International Circuit TV: Sky, Servus TV (Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV On (Österreich), F1TV

Liveticker: SPOX

