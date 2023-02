ADVERTORIAL: Rasante F1-Rennen, geschützte Verbindung – so wird Streaming mit VPN sicherer

Die Formel-1-Weltmeisterschaft 2023 geht wieder los. Da nicht jeder Fan bei den Rennen vor Ort sein kann, streamen die meisten von zu Hause aus die Formel-1-Events. Aber was, wenn der Stream ins Stocken gerät? Das kann zum Beispiel dadurch kommen, dass Internetanbieter die Bandbreite aufgrund bestimmter Aktivitäten drosseln.

Formel-1-Saison 2023 im Überblick

Wer hierzulande die Rennen der Formel 1 sehen will, wird nicht einfach den Fernseher anschalten und das Programm wie im Free-TV nutzen können. Seit 2021 liegen die Lizenzen für die Ausstrahlung beim Pay-TV-Sender Sky. Hier können Fans alle 23 Rennwochenenden live verfolgen - allerdings gegen Bezahlung. Nur vier Rennen werden auch im Free-TV zu sehen

Nico Hülkenberg ist in dieser Saison der einzige deutsche Fahrer in der Formel 1. Er tritt für den US-Rennstall Haas an, dem zuvor Mick Schumacher angehörte. Allerdings konnte dieser dort nicht richtig Fuß fassen und bekommt diese Saison nur ein Ersatz-Cockpit bei Mercedes.

Die Formel-1-Rennen werden wie jedes Jahr wieder rund um den Globus gefahren. Das erste Rennen wird dabei in Bahrain stattfinden. Das bedeutet, die Rennen werden hierzulande zu unterschiedlichen Tageszeiten im Livestream zu sehen sein. Damit der Livestream nicht ins Stocken gerät - zum Beispiel aufgrund aktivitätsbasierter Bandbreitendrosselung durch den Internetanbieter - kann ein VPN helfen. Im Folgenden zeigen wir daher, wie die Verbindung dank eines VPNs sicherer und flüssiger wird - für ein unterbrechungsfreies Streaming-Erlebnis.

Mit VPN unterbrechungsfrei Formel 1 genießen

Wenn es um den Zugriff auf Online-Inhalte geht, gilt: Je schneller das Internet, desto flüssiger sind die Streams. Aber was ist, wenn man nicht die Geschwindigkeit bekommt, für die man bezahlt?

Wiederholtes Zwischenspeichern und plötzliche Geschwindigkeitseinbrüche sind Anzeichen für eine Bandbreitendrosselung, mit der Internetanbieter die Internetverbindung ihrer Nutzer drosseln. Das kann zu jeder Zeit und an jedem Ort zwischen Ihrem Gerät (Smartphone, Tablet oder PC) und dem Dienst oder der Webseite, die Sie nutzen, auftreten.

Kann ein VPN die Drosselung verhindern? Ja, wenn der Internetanbieter die Verbindung aufgrund bestimmter Online-Aktivitäten drosselt. Aber wenn das Problem auf der anderen Seite liegt, also beim Streaming-Anbieter wegen hoher Auslastung, kann auch das VPN nicht viel tun.

Ein VPN hilft aber nicht nur beim Umgehen der Bandbreitendrosselung, es kann Ihnen auch bei anderen Dingen behilflich sein. Zum Beispiel, wenn Sie direkt zu den Formel-1-Rennen reisen.

VPN-Sicherheit für unterwegs

Einige F1-Rennen finden dieses Jahr auch in Europa statt, nur einige Flug- oder Autostunden von Deutschland entfernt. Dazu gehören die Rennen am Hungaroring (Budapest), Spa (Belgien), Monza (Mailand), Spielberg (Österreich), Zandvoort (Niederlande) und Barcelona (Spanien), um nur einige zu nennen.

Wer vorhat, sich die Rennen vor Ort anzusehen, sollte bei der Reise ebenfalls ein VPN mit im Gepäck haben. Wir erklären, warum.

Sicher im WLAN surfen

Wenn man an Flughäfen, Bahnstationen und Hotels unterwegs ist, greift man nicht selten auf das Gratis-WLAN vor Ort zu. Das ist praktisch und spart vor allem mobile Daten. Aber es ist Vorsicht geboten. Hacker können diese Hotspots leicht ausnutzen und missbrauchen, um auf Ihre Daten zuzugreifen oder Ihr Gerät mit Schadsoftware zu infizieren.

Ein VPN verbirgt Ihre IP-Adresse und verschlüsselt Ihre Online-Aktivitäten, um zu verhindern, dass Dritte Ihren Datenverkehr abfangen können - inklusive Behörden und Internetanbietern. Manche VPNs bieten zudem zusätzliche Sicherheitsfunktionen, wie NordVPN mit seinem Bedrohungsschutz. Dieser schützt Sie vor Trackern und aufdringlicher Werbung sowie vor schädlichen Webseiten und Viren in neuen Download-Dateien.

Formel 1: Der Rennkalender 2023

Datum Stadt Land 05. März 2023 Sakhir Bahrain 19. März 2023 Dschidda Saudi-Arabien 02. April 2023 Melbourne Australien 30. April 2023 Baku Aserbaidschan 07. Mai 2023 Miami USA 21. Mai 2023 Imola Italien 28. Mai 2023 Monte-Carlo Monaco 04. Juni 2023 Barcelona Spanien 18. Juni 2023 Montreal Kanada 02. Juli 2023 Spielberg Österreich 09. Juli 2023 Silverstone Großbritannien 23. Juli 2023 Budapest Ungarn 30. Juli 2023 Spa Belgien 27. August 2023 Zandvoort Niederlande 03. September 2023 Monza Italien 17. September 2023 Singapur Singapur 24. September 2023 Suzuka Japan 08. Oktober 2023 Losail Katar 22. Oktober 2023 Austin USA 29. Oktober 2023 Mexiko-Stadt Mexiko 05. November 2023 Sao Paulo Brasilien 18. November 2023 Las Vegas USA 26. November 2023 Abu Dhabi Vereinigte Arabische Emirate

Lieblingsinhalte unterwegs genießen

Wenn Sie in bestimmte Länder reisen, kann es vorkommen, dass Sie nicht wie gewohnt auf Mediatheken, Social-Media-Kanäle und andere Webseiten, die Sie zu Hause nutzen, zugreifen können. Das liegt daran, dass die Inhalte je nach Land Einschränkungen unterliegen können, in manchen Regionen werden Inhalte sogar von Behörden zensiert.

Ein VPN kann das Problem beseitigen. Verbinden Sie sich auf Ihrer Reise einfach mit einem Server in Ihrem Heimatland und schon können Sie wieder wie gewohnt auf Ihre Lieblingsinhalte und Sportevents von zu Hause zugreifen.

Darum ist NordVPN das Top-VPN für Ihr F1-Streaming-Erlebnis

Mit dem Online-Dienst von NordVPN brauchen Sie keine Angst vor aktivitätsbasierter Bandbreitendrosselung zu haben. Indem der VPN-Anbieter Ihre Streaming-Verbindung durch einen verschlüsselten virtuellen Tunnel leitet und Ihre IP-Adresse verbirgt, verhindert NordVPN, dass Ihr Internetanbieter die Verbindung stört. Und mit dem großen Server-Netzwerk und dem revolutionären NordLynx-Protokoll erhalten Sie das schnellste VPN der Welt.

Weitere Vorteile von NordVPN

● Optimiert für Geschwindigkeit: Mit über 5000 VPN-Servern zur Verteilung des Datenverkehrs und dem blitzschnellen NordLynx-Protokoll können Sie Inhalte unterbrechungsfrei und ohne Drosselung genießen. Und mit 59 Ländern zur Auswahl finden Sie immer einen Server in Ihrer Nähe.

● SmartPlay-Funktion: Die fortschrittliche SmartPlay-Technologie ist standardmäßig in allen NordVPN-Apps implementiert. Genießen Sie den sicheren und privaten Zugang zu Ihren Lieblings-Streaming-Seiten und -Diensten.

● Mehrere Verbindungen: Sie können bis zu 6 Geräte mit einem Konto sichern. NordVPN ist für die gängigsten Betriebssysteme (Smartphone, Browser, Tablet und PC) verfügbar und kann sogar auf dem Router eingerichtet werden.

Wer also sicher und ungestört surfen will, trifft mit NordVPN eine gute Wahl. Zudem bietet NordVPN im Moment einen starken 2-Jahres-Deal mit einem Mega-Rabatt und Gratis-Monaten obendrauf.