Vor dem Start der neuen Saison finden in der Formel 1 zuerst die Testfahrten statt, die heute losgehen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr sie live im TV und Livestream verfolgen könnt.

In wenigen Wochen geht endlich die neue Formel-1-Saison los. Wie üblich wird auch in diesem Jahr die Weltmeisterschaft auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir, Bahrain, eröffnet. Am 3. März geht das erste Rennwochenende mit den ersten Freien Trainings los.

Doch bevor überhaupt ein Training absolviert werden kann, steht im F1-Kalender noch ein anderer Termin an: die Winter-Testfahrten. Wie der Name schon sagt, geht es im Rahmen dieses Events für die 20 Piloten darum, die neuen Boliden zu testen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Diese Testphase dauert insgesamt drei Tage und wird ebenfalls in Sakhir absolviert.

© getty Mit diesem Boldien geht Red Bull Racing in dieser Saison an den Start.

Am heutigen Donnerstag, den 23. Februar, geht es los. Morgen (24. Februar) und am Samstag (25. Februar) stehen dann ebenfalls Testfahrten an. An allen drei Tagen wird um 8 Uhr begonnen, nach einer Mittagspause um 12 Uhr werden die Fahrten am Nachmittag wieder fortgesetzt.

Formel 1: Infos zu den Testfahrten in Bahrain

Datum Uhrzeit Strecke Do., 23. Februar 8 Uhr (Vormittagssession) & 13.15 Uhr (Nachmittagssession) Bahrain International Circuit, Sakhir (Bahrain) Fr., 24. Februar 8 Uhr (Vormittagssession) & 13.15 Uhr (Nachmittagssession) Bahrain International Circuit, Sakhir (Bahrain) Sa., 25. Februar 8 Uhr (Vormittagssession) & 13.15 Uhr (Nachmittagssession) Bahrain International Circuit, Sakhir (Bahrain)

Formel 1, Übertragung: Testfahrten live im TV und Livestream

Wer nach der Übertragung der Testfahrten sucht, wird bei dem Sender fündig, der auch für die gesamte Saison in Deutschland die Exklusivrechte besitzt: bei Sky. Täglich bietet der Pay-TV-Sender die Testfahrten auf den Kanälen Sky Sport Top Event und Sky Sport F1 (HD) an und beginnt dabei stets um 8 Uhr mit der Vormittagssession. Darauf folgen dann zuerst die Pressekonferenzen, ehe um 13.15 Uhr die Nachmittagssession gezeigt wird. Wobei die PK und die Nachmittagssession am Samstag nur bei Sky Sport F1 (HD) zu sehen sind.

Sky überträgt die Testfahrten nicht nur im Pay-TV, sondern auch im kostenpflichtigen Livestream, der mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW abrufbar ist.

F1TV, der eigene Streamingdienst der Formel 1, zeigt ebenfalls alle Testfahrten live.

