Auch in dieser Saison kümmern sich der ORF und ServusTV in Österreich um die Übertragung der Formel-1-Weltmeisterschaft. Doch wie genau sieht die Verteilung aus? Hier erfahrt Ihr, wer welches Rennen im Free-TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die neue Saison der Formel 1 steht in den Startlöchern. Beim ersten Test der Saison hat Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) bereits das Tempo vorgegeben. Der 25-Jährige wird auch in der anstehenden Saison das Maß aller Dinge sein.

Doch auch mit dem Ferrari-Duo Carlos Sainz und Charles Leclerc muss gerechnet werden. Der Ferrari-Pilot Carlos Sainz überragte beim zweiten Test in Bahrain das Teilnehmerfeld und legte mit 1:32,486 Minuten die schnellste Runde hin.

Ebenfalls der Routinier und Ex-Weltmeister Fernando Alonso zeigte mit seinem Aston Martin zwei starke Rennen und konnte bei beiden Tests auf Podest fahren.

Alles zur Übertragung der Formel 1 im ORF oder bei ServusTV im Free-TV und Livestream erfahrt Ihr nun.

Formel 1, Übertragung im ORF oder bei ServusTV: Wer zeigt / überträgt welches Rennen im Free-TV und Livestream?

In Österreich hat sich die Rechtesituation - im Vergleich zu Deutschland, wo mit RTL ein Anbieter abgesprungen ist - nicht verändert. Auch in dieser Saison zeigen der ORF und ServusTV alle 23 geplanten Rennen im Free-TV und im Livestream.

Die Verteilung ist dabei komplett ausgeglichen, der ORF besitzt die Übertragungsrechte an zwölf Rennen, ServusTV ebenso. Addiert man beide Zahlen, kommt man auf 24, obwohl nur 23 Grands Prix stattfinden. Das kommt daher, dass der ORF und ServusTV für den Österreich-GP in Spielberg gleichzeitig im Einsatz sind. Bei allen anderen Rennen ist jeweils nur einer der beiden Anbieter für die Übertragung zuständig.

Formel 1, Übertragung im ORF oder bei ServusTV: Livestream

Neben dem Angebot im Free-TV ist, wie bereits angesprochen ein Livestream verfügbar. Sowohl das ORF als auch ServusTV bieten für Euch Livestreams an, die von jeglichen mobilen Endgeräten aus gestreamt werden können.

Den Livestream des ORFs findet Ihr entweder in der zugehörigen Mediathek oder über diesen Link.Auch in der kommenden Saison der Formel 1 wird das gewohnte Expertenteam um Ernst Hausleitner, Alexander Wurz, ferdinand Habsburg, Bianca Steiner, Corinna Kamper, Robert Lechner und Maximilian Günther am Start sein und die Rennen begleiten.

Auch ServusTV ist mit einem Livestream vertreten. Dieser ist über Servus TV On immer und überall verfügbar. Hier gelangt Ihr zu den aktuellen Livestreams des Motorsports.Altbewährt geht auch das Formel-1-Team von ServusTV in die neue Saison. Andrea Schlager, Christian Klien, Andreas Gröbl, Mathias Lauda, Philipp Eng und Philipp Brändle werden die Rennen für Euch einordnen und als Experten begleiten.

