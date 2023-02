Formel 1: Max Verstappen schafft sich Motorhome mit eigenem Simulator an

Max Verstappen will in der anstehenden Formel-1-Saison seinen dritten WM-Titel in Serie einfahren. Dafür hat sich der Niederländer nun sogar einen eigenen Simulator zugelegt.

Während der Rennwochenenden in Europa wird Verstappen künftig in einem riesigen Wohnwagen leben. Dieser ist mit einem eigenen Simulator ausgestattet. Das, so berichtet der Niederländer, würde viel Zeit einsparen.

"So kann ich immer dranbleiben, auch während der Rennwochenenden. Und ich kann jetzt vielleicht auch länger im Bett bleiben am Morgen. Aber vor allem geht es um Privatsphäre", erzählte Verstappen im Interview mit der niederländischen Zeitung De Telegraaf.

Den Simulator will er dann vor allem abends nutzen, wenn er zurück in seiner neuen Unterkunft ist: "Ich mag das, das ist mein Hobby, und das hält dich auf zack."

Darüber hinaus könne er sich besser auf die Verteidigung seines WM-Titels konzentrieren. "Unser einziges Ziel ist es, die Weltmeisterschaft zu gewinnen", meinte der 25-Jährige am Rande der Testfahrten in Bahrain. Dass der Red Bull auch 2023 zu den großen Favoriten gehört, war dort bereits zu erahnen.

In der Winterpause hat der Niederländer auch selbst einige Dinge verändert. So absolvierte er ein hartes Trainingsprogramm, um pünktlich zum Saisonstart am kommenden Sonntag (ab 16 Uhr im Liveticker) sein Idealgewicht zu erreichen.

"Das ganze Jahr über habe ich das Gefühl, unter meinem Normalgewicht zu sein. Dann gebe ich mir einen Monat Zeit, um zu essen und zu trinken, was ich will und mich ein bisschen zu amüsieren", meinte Verstappen diesbezüglich. Nach der Saison tue er sich "dann gerne ein bisschen weh."