Am Wochenende wird in Bahrain der erste Grand Prix der neuen Formel-1-Saison bestritten. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wie Ihr den Auftakt live im Free-TV und im Livestream sehen könnt.

Die Formel 1 kehrt am Wochenende endlich wieder zurück. Auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir wird mit dem Grand Prix von Bahrain die neue Saison eröffnet.

Am Freitag erfolgt der Start zum Rennwochenende mit zwei Freien Trainings (12.30 Uhr/16 Uhr). Am Tag darauf wird um 12.30 Uhr das 3. Freie Training absolviert, ehe später, um 16 Uhr, das Qualifying zur Ermittlung der Startaufstellung über die Bühne geht. Das Rennen beim GP von Bahrain steigt dann am Sonntag um 16 Uhr deutscher Zeit.

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP von Bahrain

Datum Uhrzeit Session Fr., 3.3.2023 12.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 3.3.2023 16.00 Uhr 2. Freies Training Sa., 4.3.2023 12.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 4.3.2023 16.00 Uhr Qualifying So., 5.3.2023 16.00 Uhr Rennen

Formel 1, GP von Bahrain: Auftakt der Saison live im Free-TV und Livestream sehen - so funktioniert's

Wer zu den Sessions in Bahrain Übertragungen im deutschen Free-TV sucht, wird leider enttäuscht. Tatsächlich gibt es Stand jetzt sogar keinen Anbieter, der Rennen der Saison 2023 im frei empfangbaren Fernsehen überträgt, da RTL, der bisherige Ansprechpartner in dieser Frage, aus dem Deal mit Sky ausgestiegen ist und sich auf andere Sportarten konzentrieren möchte.

Während in Deutschland der Große Preis von Bahrain also nicht im Free-TV gezeigt wird, ist die Situation im Nachbarland Österreich eine ganz andere. Dort hat sich in Sachen Übertragungsrechte nicht wirklich was getan. Weiterhin sind der ORF und ServusTV die beiden Sender, die sich um die Übertragung kümmern.

Was den Saisonauftakt in Sakhir betrifft, ist zuerst ServusTV an der Reihe. Grundsätzlich ist der Sender für Österreicherinnen und Österreicher bestimmt, es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, um von Deutschland aus live mit dabei zu sein. Das geht mit einem Kabelanschluss, via DVB-T2 oder Satellit (Astra 19.2° Ost über die Frequenz 12,663 MHz). Das Geoblocking für den Livestream von ServusTV On könnt Ihr mit einem kostenlosen VPN-Zugang umgehen.

Sky bietet die Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen als Exklusivrechteinhaber live und in voller Länge an. Dafür werden die Sender Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport Top Event genutzt und in Sachen Personal Sascha Roos als Kommentator und Ralf Schumacher als Experte eingesetzt.

Wie ServusTV stellt auch Sky zu allem, was im TV angeboten wird, parallel dazu jeweils einen Livestream zur Verfügung. Dieser ist kostenpflichtig und mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW abrufbar.

Zu guter Letzt kümmert sich auch der Streamingdienst der Formel 1, F1TV, um die kostenpflichtige Übertragung aller Sessions in Sakhir.

Formel 1, GP von Bahrain: Auftakt der Saison live im Free-TV und Livestream sehen - Das Wochenende im Liveticker

SPOX liefert zu jedem Training, zum Qualifying und zum Rennen jeweils einen Liveticker. So können auch die live mit dabei sein, die ansonsten keinen Zugang zu Sky, ServusTV oder F1TV haben.

Formel 1, GP von Bahrain: Auftakt der Saison live im Free-TV und Livestream sehen - Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Bahrain

Großer Preis von Bahrain Ort: Sakhir (Bahrain)

Sakhir (Bahrain) Strecke: Bahrain International Circuit

Bahrain International Circuit TV: Sky, Servus TV (Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV On (Österreich), F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1: Der Rennkalender 2023