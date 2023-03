Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Bahrain heute nicht live im TV und Livestream

Die Formel 1 kehrt aus dem Winterschlaf zurück, beim GP von Bahrain steht heute das Qualifying auf dem Programm. Doch RTL wird das Event nicht im TV und Livestream zeigen - warum das so ist, erklärt SPOX!

Es ist wieder so weit, zum ersten Mal in dieser Saison drehen die Boliden in der Formel 1 wieder ihre Runden. Nachdem gestern die ersten beiden Trainings absolviert wurden, geht es heute mit dem dritten freien Training und dem Qualifying weiter. Ab 16 Uhr konkurrieren die Fahrer auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir um die Pole.

Kaum ist Sebastian Vettel weg, ist Aston Martin voll da: Vettels Nachfolger Fernando Alonso hat Max Verstappen und Red Bull am ersten Trainingstag der neuen Formel-1-Saison die Show gestohlen. Der Ex-Weltmeister aus Spanien setzte am Freitag in Bahrain in 1:30,907 Minuten überraschend die Bestzeit. Ganz stark präsentierte sich auch Rückkehrer Nico Hülkenberg, der Emmericher kam im Haas auf Rang fünf (+0,469 Sekunden) und landete damit unter anderem vor beiden Silberpfeilen und Ferrari-Pilot Carlos Sainz.

Alonso verwies Weltmeister Verstappen (Niederlande/+0,169) und dessen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez (Mexiko/+0,171) sowie Charles Leclerc im Ferrari (Monaco/+0,460) auf die weiteren Plätze. Es sei ein "weiterer Schritt in die richtige Richtung", spielte Alonso die Vorstellung bei Sky herunter. Auf die Zeiten achte man im Team "gar nicht so sehr", führte er aus.

Red Bull war nach den Eindrücken der Testfahrten an gleicher Stelle als klarer Favorit für das erste Saisonrennen gehandelt worden. Doch allen voran Verstappen, im Vorjahr 15-maliger Rennsieger und unantastbar auf dem Weg zu seinem zweiten Titel in Folge, rätselte und haderte im Funk: "Das Auto fühlt sich an, als würde es ständig hüpfen. Ganz anders als bei den Testfahrten."

© getty Charles Leclerc will Max Verstappen den Weltmeistertitel streitig machen.

Red Bull war nach den Eindrücken der Testfahrten an gleicher Stelle als klarer Favorit für das erste Saisonrennen gehandelt worden. Doch allen voran Verstappen, im Vorjahr 15-maliger Rennsieger und unantastbar auf dem Weg zu seinem zweiten Titel in Folge, rätselte und haderte im Funk: "Das Auto fühlt sich an, als würde es ständig hüpfen. Ganz anders als bei den Testfahrten."

Mercedes-Ersatzfahrer Mick Schumacher, der bei Haas von Hülkenberg abgelöst wurde, sah in der Garage des deutschen Rennstalls interessiert zu. Er verfolgte einen Auftakt, der für das über viele Jahre dominierende Team mit dem Stern äußerst ernüchternd verlief: Rekordweltmeister Lewis Hamilton belegte nur Rang acht (+0,636), sein Teamkollege George Russell (beide England) im zweiten Mercedes erreichte gar nur den 13. Platz (+0,975).

Dass man sich nicht an der absoluten Spitze wähnt, wie zwischen 2014 und 2021 in einmaliger Dominanz, ließ Hamilton schon im Vorfeld durchblicken. Nach den ersten Trainingsfahrten hielt er fest: "Wir haben heute gelernt, dass wir ein gutes Stück weg sind. Die Lücke ist riesig."

Formel 1: Das Rennwochenende beim GP von Bahrain

Datum Uhrzeit Session Fr., 3.3.2023 12.30 Uhr 1. Freies Training Fr., 3.3.2023 16.00 Uhr 2. Freies Training Sa., 4.3.2023 12.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 4.3.2023 16.00 Uhr Qualifying So., 5.3.2023 16.00 Uhr Rennen

Natürlich wird auch das heutige Qualifying wieder im TV und Livestream gezeigt, allerdings nicht von RTL. Wieso? Das verraten wir Euch in diesem Artikel.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Bahrain heute nicht live im TV und Livestream

Bereits seit einigen Jahren wird der Großteil der GPs exklusiv von Sky übertragen, zumindest vier Rennen wurden pro Saison aber von RTL gezeigt. Seit dieser Saison ist das nicht mehr so, bei den Verhandlungen um die Verlängerung der Sublizenz wurden sich die beiden Sender nicht einig - Sky ist nun in Deutschland also die einzige Anlaufstelle.

Der Pay-TV-Sender startet schon dreißig Minuten vor dem Qualifying mit der Vorberichterstattung auf Sky Sport F1 HD. Sascha Roos und Ralf Schumacher werden Euch dabei in Empfang nehmen.

Parallel zur TV-Übertragung bietet Sky auch Livestreams an. Wählen könnt Ihr zwischen SkyGo und WOW - beide Varianten sind an ein Abo geknüpft.

Auftakt zur schnellsten Show der Welt! Die Formel-1-Saison mit WOW LIVE-SPORT ABO streamen.

In unserem Nachbarland Österreich liegen die Übertragungsrechte zum Start in die neue F1-Saison bei ServusTV. Der Privatsender zeigt das Qualifying live im Free-TV und auf ServusTV On in einem kostenlosen Livestream. So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen.

Zum Streamen gibt es noch eine weitere Option: F1TV. Der offizielle Dienst der Formel 1 ist allerdings ebenfalls nicht frei zugänglich.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Bahrain im Liveticker

Wenn Ihr den Kampf um die Pole nicht zwingend in Farbe verfolgen müsst, könnt Ihr auch bei uns vorbeischauen. Wir tickern alle Sessions in Bahrain live:

© getty Charles Leclerc und Ferrari möchten Red Bull in dieser Saison den WM-Titel streitig machen.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Bahrain im TV und Livestream - Strecke im Steckbrief

Streckenname Bahrain International Circuit Länge 5.412 Meter Runden 57 Distanz 308,238 km Rechtskurven 9 Linkskurven 6

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Bahrain - Wichtigste Infos

Grand Prix: Großer Preis von Bahrain, Qualifying

Großer Preis von Bahrain, Qualifying Datum: 04. März 2023

04. März 2023 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Sakhir (Bahrain)

Sakhir (Bahrain) Strecke: Bahrain International Circuit

Bahrain International Circuit TV: Sky, Servus TV (Österreich)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV On (Österreich), F1TV

Liveticker: SPOX

Formel 1: Der Rennkalender 2023