In Abu Dhabi wird heute beim Qualifying um die Pole Position gefahren. Wer das Qualifying zeigt / überträgt, verraten wir Euch hier.

Das Formel-1-Jahr 2022 geht morgen mit dem Großen Preis von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Ende. Davor wird am heutigen Samstag, 19. November, im Qualifying noch einmal um die besten Startplätze gefahren. Los geht es auf dem Yas Marina Circuit um 15 Uhr mit Q1.

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel bestreitet heute das letzte Qualifying seiner Karriere. Nach dem morgigen Rennen hört er auf.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Abu Dhabi live im TV und Livestream? - Der Zeitplan

Datum Beginn Session Samstag, 19. November 11.30 Uhr 3. Freies Training Samstag, 19. November 15.00 Uhr Qualifying Sonntag, 20. November 14.00 Uhr Rennen

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Abu Dhabi live im TV und Livestream?

Das Qualifying beim GP von Abu Dhabi wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Exklusiv könnt Ihr das Qualifying bei Sky live verfolgen. Der Pay-TV-Sender hat sich dafür die Übertragungsrechte gesichert und zeigt das Qualifying beim Großen Preis von Abu Dhabi auf Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. Dafür müsst Ihr aber ein entsprechendes Sky-Abo besitzen.

Die Übertragung des Qualifying mit Kommentator ist Sascha Roos und den beiden Experten Timo Glock und Ralf Schumacher beginnt auf den drei Sky-Kanälen jeweils um 14.30 Uhr.

Sky hält Livestreams via Sky Go (für Bestandskunden) und WOW, dem kostenpflichtigen Streamingportal von Sky. bereit. WOW ist in erster Linie für F1-Fans interessant, die nicht Kunde bei Sky sind, sich das Qualifying heute aber nicht entgehen lassen wollen, beispielweise mit einem wieder kündbaren Monatsabo.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Abu Dhabi live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Runde: 22. Grand Prix der Formel-1-Saison 2022, Qualifying

22. Grand Prix der Formel-1-Saison 2022, Qualifying Datum: 19. November 2022

19. November 2022 Ort: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Strecke: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit TV: Sky, ServusTV (Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Livestream: SkyGo, WOW, ServusTV On (Österreich), F1TV (nur für Bestandskunden)

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Abu Dhabi live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX bietet heute zum Qualifying einen ausführlichen Liveticker an. In diesem halten wir Euch zeitnah über alles auf dem aktuellen Stand.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Abu Dhabi live im TV und Livestream? - Die Strecke im Überblick

Strecke: Yas Marina Circuit

Yas Marina Circuit Ort: Yas Island, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Yas Island, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate Streckenlänge: 5,281 Kilometer

5,281 Kilometer Rennrunden: 58

58 Streckenrekord: 1:26.103, Max Verstappen (2021)

1:26.103, Max Verstappen (2021) erster GP: 2009

© getty Auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi findet schon seit Jahren der Saisonabschluss in der Formel 1 statt.

