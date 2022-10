Auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez kämpfen die Formel-1-Fahrer am heutigen Abend in Mexiko um die Poleposition. Doch wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko heute live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Das Qualifying beim Formel-1-GP von Mexiko findet am heutigen Samstag, den 29. Oktober, statt. Um 22.00 Uhr werden am Abend die Ampeln für die Session auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez auf Grün gestellt.

Im vergangenen Jahr konnte sich Valtteri Bottas vor Lewis Hamilton und Max Verstappen die Poleposition in Mexiko sichern. Bottas, der mittlerweile für Alfa Romeo ins Lenkrad greift, dürfte am heutigen Tag kein Anwärter auf Startplatz eins sein. Lewis Hamilton und allen voran Max Verstappen gehören am heutigen Abend jedoch zum Favoritenkreis auf die Pole.

Neben ihnen und Red-Bull-Pilot Sergio Perez, sind zudem die Ferrari-Piloten stark einzuschätzen. Das zeigt auch ein Blick auf das vergangenen Wochenende. Beim GP von Austin konnte Carlos Sainz seinen Ferrari auf die Pole stellen.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen dominiert die aktuelle Saison scheinbar nach belieben. Durch seinen Erfolg beim GP von Austin, konnte er mit seinem Team schon vorzeitig beide WM-Titel gewinnen. Dass ihm die Strecke in Mexiko liegt, hat Verstappen zudem in der vergangenen Formel-1-Saison bewiesen. Von Startplatz drei aus gewann der Niederländer das Rennen auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez. Legt er heute im Qualifying beim GP von Mexiko den Grundstein für einen erneuten Erfolg?

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko live im TV und Livestream?

In Deutschland zeigt Sky am heutigen Tag die Formel 1 wie gewohnt exklusiv im TV und Livestream. In Österreich habt Ihr dagegen gleich mehrere Optionen das Qualifying beim GP von Mexiko live zu erleben.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Sky überträgt am heutigen Samstag das Qualifying beim GP von Mexiko live und in voller Länge auf Sky Sport F1 (HD). Um 21.30 Uhr beginnt der Pay-TV-Sender mit der Übertragung des Spektakels. Wie gewohnt kommentieren für Sky auch am heutigen Abend Sascha Roos und Ralf Schumacher das Formel-1-Spektakel.

In Österreich zeigen in diesem Jahr gleich zwei TV-Sender die Formel 1 live im Free-TV. Am heutigen Tag überträgt Servus TV das Qualifying beim GP von Mexiko live und vollumfänglich. Der Sender zeigt das Qualifying ab 21.45 Uhr. das gesamte Rennwochenende könnt Ihr auf Servus TV live im Free-TV sehen.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Sky bietet Euch als Kunden gleich zwei Optionen das Qualifying beim GP von Mexiko am heutigen Samstagabend live und in voller Länge im Livestream zu sehen. Mit der Sky-Go-App könnt Ihr zum einen als Sky-Kunden Euer gesamtes Programm im Livestream verfolgen, dort findet Ihr auch die Übertragung des heutigen Qualifyings. Sky bietet Euch zudem die Möglichkeit das Angebot von WOW zu buchen, mit dem Ihr den Kampf um die Pole auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt auch live sehen könnt.

In Österreich bietet Servus TV ebenfalls einen Livestream seines gesamten Programms an, mit dem Ihr das Qualifying beim GP von Mexiko live und vollumfänglich erleben könnt. Auf der Servus-TV-Website und der Servus-TV-App findet Ihr den Livestream des TV-Senders. Wie Ihr in Deutschland auf den Livestream von Servus TV zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

In Österreich habt Ihr am heutigen Abend zudem die Möglichkeit das Qualifying beim GP von Mexiko auf F1TV live zu verfolgen. F1TV ist der hauseigene Streamingdienst der Formel 1, der alle Sessions des Rennwochenendes live überträgt. Den Livestream von F1TV könnt Ihr als Bestandskunden sehen.

© getty Red Bull konnte am vergangenen Wochenende in Austin auch den Konstrukteurstitel perfekt machen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko live im TV und Livestream? - Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 28. Oktober 2022 20 Uhr 1. Freies Training Freitag, 28. Oktober 2022 23 Uhr 2. Freies Training Samstag, 29. Oktober 2022 19 Uhr 3. Freies Training Samstag, 29. Oktober 2022 22 Uhr Qualifying Sonntag, 30. Oktober 2022 21 Uhr Rennen

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying beim GP von Mexiko

Qualifying beim GP von Mexiko Datum: 29. Oktober

29. Oktober Beginn: 22.00 Uhr

22.00 Uhr Strecke: Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko-Stadt

Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko-Stadt Übertragung im TV: Sky, Servus TV

Übertragung im Livestream: Sky, Servus TV, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

© getty Kann sich Carlos Sainz heute erneut die Poleposition sichern? Am vergangenen Wochenende konnte der Ferrari-Pilot seinen Boliden im Qualifying in Austin auf Platz eins stellen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Das Qualifying beim GP von Mexiko könnt Ihr heute hier bei SPOX im Liveticker verfolgen. Bei uns seid Ihr über das Geschehen auf der Strecke in Mexiko immer auf dem Laufenden. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Mexiko live im TV und Livestream? Strecke im Porträt

Es wird laut im Autodromo Hermanos Rodriguez, dafür sorgen nicht nur die Motoren, sondern auch die Fans an der Strecke. Das Foro Sol, ein Baseball-Stadion mit steilen Tribünen in der Passage vor Start-und-Ziel, bietet eine in der Formel 1 einmalige Kulisse.

Im Kalender ragt Mexiko aber vor allem aus einem anderen Grund heraus: wegen der Höhenlage. Der Kurs auf 2285 Metern ist der höchstgelegene des Jahres. Interlagos in Brasilien, die nächste Rennstrecke auf der Liste, liegt "nur" 800 Meter über dem Meeresspiegel. Die atmosphärischen Bedingungen in Mexiko sind somit einzigartig.

Die Höhenlage hat einen großen Einfluss auf viele Elemente der Boliden. Die dünnere Luft wirkt sich auf Aerodynamik, Kühlung und den Motor aus - weniger Luft bedeutet eine abweichende Leistung.

Kommt es auf der Strecke zu direkten Duellen, begünstigen eine lange Gerade mit Spitzengeschwindigkeiten von 336 km/h und mehr (mit Windschatten) sowie drei DRS-Zonen Überholmanöver. (Quelle: SID)

Streckenname: Autodromo Hermanos Rodrigue

Autodromo Hermanos Rodrigue Länge: 4.304 Meter

4.304 Meter Runden: 71

71 Distanz: 305,584 km

305,584 km Rechtskurven: 9

9 Linkskurven: 7

Formel 1: Der WM-Stand (nach 19 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 391 2 Charles Leclerc Ferrari 267 3 Sergio Perez Red Bull 265 4 George Russell Mercedes 218 5 Carlos Sainz Ferrari 202 6 Lewis Hamilton Mercedes 198 7 Lando Norris McLaren 109 8 Esteban Ocon Alpine 79 9 Fernando Alonso Alpine 65 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46

Konstrukteurswertung: