Das drittletzte Formel-1-Rennen der Saison findet am heutigen Abend in Mexiko statt. Doch warum zeigt RTL das Rennen beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Formel-1-Saison 2022 neigt sich dem Ende entgegen. Am heutigen Sonntag, den 30. Oktober, kämpfen die Fahrer beim GP von Mexiko im drittletzten Rennen der Saison um den Sieg und um wichtige Punkte in der Konstrukteurswertung. Das Rennen beginnt um 21.00 Uhr auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt.

Am vergangenen Sonntag stand in der Formel 1 der GP von Austin auf dem Programm. Das Rennen gewann Red-Bull-Pilot Max Verstappen - es war der achte Sieg eines Red-Bull-Fahrers in Folge. Diese Serie zeigt eindrucksvoll die Dominanz des Red-Bull-Teams in dieser Saison, das am vergangenen Sonntag in Austin nach dem Fahrertitel von Max Verstappen auch den WM-Titel in der Konstrukteurswertung gewann.

Die Blicke der Fans werden am heutigen Tag vor allem auf Lokalmatador Sergio Pérez liegen. Der Mexikaner fährt eine solide Saison. In der Fahrerwertung liegt er auf einem guten dritten Rang, jedoch weit abgeschlagen hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen. In Singapur zeigte Pérez zuletzt seine ganze Klasse als Fahrer, den GP konnte er Anfang Oktober gewinnen. Wie schlägt er sich heute bei seinem Heim-Rennen?

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream - Die Startaufstellung

Rang Fahrer Rennstall 1 Verstappen Red Bull 2 Russell Mercedes 3 Hamilton Mercedes 4 Pérez Red Bull 5 Sainz Ferrari 6 Bottas Alfa Romeo 7 Leclerc Ferrari 8 Norris McLaren 9 Alonso Alpine 10 Ocon Alpine 11 Ricciardo McLaren 12 Zhou Alfa Romeo 13 Tsunoda AlphaTauri 14 Gasly AlphaTauri 15 Schumacher Haas 16 Vettel Aston Martin 17 Albon Williams 18 Latifi Williams 19 Magnussen Haas 20 Stroll Aston Martin

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream

Jahrelang zeigte RTL alle Formel-1-Rennen in Deutschland live im Free-TV. Seit 2021 überträgt der Privatsender dagegen nur noch vier ausgewählte Rennen im TV. Der heutige GP von Mexiko gehört jedoch nicht dazu.

Auf RTL konntet Ihr in dieser Saison schon den GP von Imola, den GP von Silverstone und den GP von Zandvoort live im Free-TV verfolgen. Das letzte Rennen, das der Privatsender in dieser Formel-1-Saison zeigen wird, ist der GP von Brasilien am 13. November.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Den heutigen GP von Mexiko überträgt Sky exklusiv im Pay-TV. Der Sender besitzt in diesem Jahr nämlich die Übertragungsrechte an allen Formel-1-Rennen. Auf Sky Sport F1 (HD), Sky Sport Top Event und auf Sky Sport UHD könnt Ihr das Rennen auf dem Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt live und in voller Länge verfolgen. Die Vorberichte beginnen dort um 19.30 Uhr. Der Rennstart ist für 21.00 Uhr terminiert.

In Österreich könnt Ihr darüber hinaus das Rennen beim GP von Mexiko heute im Free-TV auf ServusTV verfolgen. ServusTV beginnt mit seiner Übertragung heute um 19.35 Uhr.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream könnt Ihr das heutige Rennen beim GP von Mexiko als Sky-Kunden ebenfalls live und vollumfänglich verfolgen. Den Livestream des Senders findet Ihr in der Sky-Go-App oder Ihr bucht das Angebot von WOW.

ServusTV überträgt das heutige Rennen in Mexiko-Stadt auch im Livestream. Auf der Website des Senders und in der Servus-TV-App könnt Ihr den Livestream des Senders sehen. Auch in Deutschland könnt Ihr am heutigen Abend auf die Livestream-Übertragung von ServusTV zugreifen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier.

Die letzte Option, das Rennen beim GP von Mexiko heute live und in voller Länge im Livestream zu erleben, bietet Euch F1TV. Auf den Streamingdienst der Formel 1 habt Ihr als Bestandskunden in Österreich Zugriff.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream - Diese Rennen zeigt RTL in dieser Saison

24.04.2022: Großer Preis der Emilia Romagna (Imola)

Großer Preis der Emilia Romagna (Imola) 03.07.2022: Großer Preis von Großbritannien (Silverstone)

Großer Preis von Großbritannien (Silverstone) 04.09.2022: Großer Preis der Niederlande (Zandvoort)

Großer Preis der Niederlande (Zandvoort) 13.11.2022: Großer Preis von Brasilien (Sao Paulo)

Formel 1: Darum zeigt RTL das Rennen beim GP von Mexiko heute nicht live im TV und Livestream - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch am heutigen Tag das Rennen beim GP von Mexiko in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde der Rennaction. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

