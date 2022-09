Nachdem die Sommerpause am vergangenen Wochenende in Belgien ihr Ende fand, geht es in der Formel 1 nun Schlag auf Schlag weiter. Heute auf dem Programm: das Qualifying beim GP von Zandvoort. Wieso ihr die Session nicht bei RTL sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Samstag ist der Formel-1-Zirkus im niederländischen Zandvoort zu Gast, wo die Boliden auf dem Circuit Zandvoort ihre Runden drehen und um eine aussichtsreiche Position für das morgige Rennen kämpfen werden. Vor dem Qualifying, das um 15 Uhr stattfindet, wird allerdings zunächst noch die dritte Trainingssession absolviert.

Formel 1, GP von Zandvoort: Der Zeitplan im Überblick

Tag Uhrzeit Session Freitag, 2. September 12.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 2. September 16 Uhr 2. Freies Training Samstag, 3. September 12 Uhr 3. Freies Training Samstag, 3. September 15 Uhr Qualifying Sonntag, 4. September 15 Uhr Rennen

Obwohl das Rennen am Sonntag im Free-TV zu sehen ist, sieht die Situation heute anders aus. Wieso das so ist und wo Ihr das Qualifying stattdessen sehen könnt, verrät dieser Artikel.

Formel 1: Warum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Zandvoort heute nicht live im TV und Livestream?

Generell besitzt in Deutschland der Pay-TV-Sender Sky die Exklusivrechte an der Königsklasse des Motorsports, lediglich für vier ausgewählte Rennen hat RTL sich eine Sublizenz gesichert. Zwar ist der GP von Zandvoort einer der vier Preise, die RTL im Programm hat, doch zeigt der Sender nur die morgige Entscheidung - Trainingssessions und Qualifying sind daher nicht im Free-TV zu sehen.

Wenn Ihr also live und in Farbe sehen möchtet, wer sich heute die Pole Position schnappt, ist Sky also die Anlaufstelle. Bereits eine halbe Stunde vor dem Start, also um 14.30 Uhr, wird dort der Kanal Sky Sport F1 (HD) bespielt, Sascha Roos und Ralf Schumacher werden das Geschehen wie gewohnt für Euch kommentieren.

Online könnt Ihr das Programm natürlich ebenfalls empfangen, nämlich entweder via SkyGo oder via WOW.

Eventuell könnte es für Euch allerdings noch zwei weitere Optionen geben. Zum einen zeichnet in Österreich der ORF für das Qualifying verantwortlich, und wenn Ihr nahe der österreichischen Grenze lebt, könnt Ihr die Übertragung auch in Deutschland empfangen. Wie das geht, erfahrt Ihr hier. Die zweite Möglichkeit ist der Livestream von F1TV. Diesen könnt Ihr allerdings nur mit einem Abo nutzen - und die können nach dem Verkauf der Rechte an Sky nicht mehr abgeschlossen werden.

© getty Nach zwei Aufholjagden bei den vergangenen Rennen möchte Weltmeister Max Verstappen sich heute beim Qualifying eine bessere Startposition sichern.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 14 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 284 2 Sergio Perez Red Bull 191 3 Charles Leclerc Ferrari 186 4 Carlos Sainz Ferrari 171 5 George Russell Mercedes 170 6 Lewis Hamilton Mercedes 146 7 Lando Norris McLaren 76 8 Esteban Ocon Alpine 64 9 Fernando Alonso Alpine 51 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 41

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 475 2 Ferrari 357 3 Mercedes 316 4 Alpine 115 5 McLaren 95 6 Alfa Romeo 51 7 Haas 34 8 AlphaTauri 29 9 Aston Martin 24 10 Williams 4

*Der Russland-GP wurde aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ersatzlos gestrichen. Ursprünglich hatte die Formel 1 für die Saison 2022/23 Rennen eingeplant.

Formel 1 live: Qualifying beim GP von Zandvoort heute im Liveticker

Selbstredend halten wir Euch auch bei SPOX auf dem Laufenden Stand und tickern das gesamte Qualifying sowie das morgige Rennen live mit.

© getty Kann Charles Leclerc Lokalmatador Max Verstappen heute Paroli bieten?

Formel 1: Warum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Zandvoort heute nicht live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying beim GP von Zandvoort

Qualifying beim GP von Zandvoort Datum: 03. September

03. September Beginn: 15 Uhr

15 Uhr Strecke: Circuit Zandvoort, Niederlande

Circuit Zandvoort, Niederlande Rundenlänge: 4.259 Meter

4.259 Meter Rundenanzahl: 72

72 Rundenrekord: 1.11,097 Minuten (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)

1.11,097 Minuten (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021) Übertragung im TV: Sky, ORF

Übertragung im Livestream: Sky, ORF, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

