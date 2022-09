Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Monza heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 ist zum zweiten Mal in der Saison in Italien zu Gast, zur Sache geht es am heutigen Sonntag in Monza. SPOX klärt darüber auf, wie sich der Grand Prix heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

15 von 22 Rennen sind gefahren, nun geht es in der Formel 1 im letzten Drittel der Saison zur Sache. Der 16. Grand Prix ist für den heutigen Sonntag, den 11. September angesetzt, nachdem erst am vergangenen Wochenende in Zandvoort (Niederlande) gefahren wurde.

Schauplatz ist heute der Autodromo Nazionale di Monza in Monza, es stehen bei einer Streckenlänge von 5.793 Metern insgesamt 53 Runden mit sieben Rechts- und vier Linkskurven an. Die Königsklasse des Motorsports macht damit bereits zum zweiten Mal der laufenden Saison in Italien Halt. Imola mit dem Großen Preis der Emilia-Romagna war Ende April an der Reihe. Los geht es in Monza um 15 Uhr.

Wo wird zur Formel 1 heute eine Übertragung im TV und Livestream geboten? SPOX klärt zum GP von Monza auf.

© getty In den Niederlanden ging der Sieg zuletzt an Max Verstappen.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Monza heute live im TV und Livestream

Am letzten Wochenende gab es das Rennen in der Formel 1 live im Free-TV zu sehen, neben Pay-TV-Sender Sky ging nämlich auch RTL auf Sendung. Ist das zum GP von Monza ebenfalls so? Die Antwort lautet: nein.

RTL zeigt seit 2021 bloß noch vier Rennen, wovon eines eben Zandvoort war - so wie bereits zuvor Imola und Silverstone. Mit dem Brasilien-GP am 13. November ist der Kölner Privatsender noch einmal in diesem Jahr mit von der Partie.

Wer also heute live nichts verpassen will, schaltet bei Sky auf Sky Sport F1 ein. Die Vorberichte beginnen um 13.30 Uhr, um 14.55 Uhr geht es dann speziell mit der Übertragung zum Rennen los. Kommentator ist wie immer Sascha Roos, als Experte fungiert Timo Glock.

Nach dem anderthalbstündigen Kampf um die bestmöglichen Plätze bleibt Sky natürlich weiter on air, analysiert den Grand Prix, führt Interviews und zeigt neben der Siegerehrung auch die Pressekonferenz. Wer sich die Wiederholung ansehen möchte: ab 19 Uhr wird sie gesendet.

Das Programm von Sky lässt sich problemlos auch via Livestream abrufen, der Pay-TV-Sender stellt seinen Kunden hierfür die Plattformen Sky Go und WOW zur Verfügung.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Monza heute im Liveticker

SPOX begleitet das Monza-Rennen heute ebenfalls - das im Liveticker. Wer nicht im TV oder Livestream einschalten kann, darf sich also gerne hier reinklicken.

F1-Cockpits 2023: Fünf Plätze frei! Ersetzt ein Star Schumacher? © getty 1/22 Die aktuelle F1-Saison ist noch voll im Gange, aber die Planungen für die neue Saison laufen und längst ist nicht klar, wer die 20 Fahrer 2023 sein werden. SPOX wirft einen Blick in alle Rennställe und zeigt, wer dabei ist und wo es Fragezeichen gibt. © getty 2/22 RED BULL – MAX VERSTAPPEN: Der Niederländer hat nach seinem Weltmeister-Titel 2021 die Schlagzahl noch einmal erhöht und ist noch dominanter und souveräner als zuvor. Sein Vertrag wurde im März bis 2028 (!) verlängert. © getty 3/22 CHECO PEREZ: Der wohl beste Wingman der Formel 1 hat seinen Sitz auch sicher – erst im Mai wurde der Vertrag bis 2024 verlängert. Perez kämpft in der aktuellen Saison um den 2. Platz in der Fahrerwertung. Platz 2 bei Red Bull ist ihm dagegen sicher. © getty 4/22 MERCEDES – LEWIS HAMILTON: Zu Beginn der laufenden Saison gab es noch Fragezeichen um seine Zukunft – diese gibt es nicht mehr. Hamilton hat Vertrag bis 2023 und sich auch klar zu seiner Zukunft bei Mercedes bekannt. Er träumt noch vom 8. Titel. © getty 5/22 GEORGE RUSSELL: Der junge Engländer fährt ein sehr ansprechendes erstes Jahr bei Mercedes und es gibt ohnehin keine Zweifel, dass Russell die Zukunft beim Rennstall gehört. Sein Vertrag läuft bis 2024. © getty 6/22 FERRARI – CHARLES LECLERC: Der Monegasse ist aktuell etwas unzufrieden mit der Situation, weil der anfangs angestrebte Titelkampf nach diversen verkorksten Rennen in weite Ferne rückte. Ihm gehört aber die Zukunft bei Ferrari und er soll angreifen. © getty 7/22 CARLOS SAINZ JR.: Der Spanier hat sich bei der Scuderia mittlerweile etabliert und erhebt den Anspruch, nicht nur als Wingman für Leclerc zu agieren, sondern selbst um Siege zu fahren. Sein neuer Vertrag läuft bis 2024 - er darf sich zeigen. © getty 8/22 MCLAREN - LANDO NORRIS: Er verlängerte seinen Vertrag beim Traditionsrennstall gleich bis 2025 und erntete dabei u.a. von Jenson Button Unverständnis. Aber Norris will mit Mclaren groß werden - das ehrt ihn und ist ihm auch zuzutrauen. © getty 9/22 OSCAR PIASTRI: Der stark umworbene Australier hat das zweite Cockpit von McLaren bekommen, nachdem zuvor auch Alpine Ansprüche auf eine Zusammenarbeit gemeldet hatte. Piastri wollte das nicht und ersetzt Daniel Ricciardo. © getty 10/22 ASTON MARTIN - FERNANDO ALONSO: Der Spanier hat mit 41 Jahren noch so richtig Bock auf die Formel 1 und wechselt 2023 den Rennstall. Bei Aston Martin übernimmt er die Nachfolge von Sebastian Vettel, der seine Karriere beendet. © getty 11/22 LANCE STROLL: Der Kanadier fährt eine desaströse Saison in einem in vielen Rennen auch unfähigen Auto. Bei vielen Rennställen wäre er mehr als hinterfragt worden, bei Papa Lawrence natürlich nicht. Er wird weitermachen. © getty 12/22 ALPINE - ESTEBAN OCON: Nach dem Weggang von Alonso zu Aston Martin wird der Franzose zum Aushängeschild von Alpine. Ocon fährt eine sehr solide Saison und hat sich das Vertrauen verdient. © getty 13/22 OFFEN: Eigentlich sollte hier der Name von Oscar Piastri stehen, aber der Australier hatte keine Lust und fährt lieber für McLaren. Wer nun übernimmt, steht in den Sternen. Ocon fordert Mick Schumacher. Es gibt aber wohl einen Favoriten ... © getty 14/22 ALPHA TAURI: ... der Favorit scheint PIERRE GASLY zu sein. Helmut Marko ließ durchklingen, dass es bereits Gespräche darüber gab und dass man Gasly „keine Steine in den Weg“ legen würde, um den Franzosen in die Heimat zu lassen. © getty 15/22 OFFEN: Der Vertrag von Yuki Tsunoda wurde nicht verlängert, auch wenn die Chancen nicht schlecht stehen, dass das noch passieren kann. Vor allem, wenn Gasly gehen sollte. Aber der Japaner muss seine Wutausbrüche in den Griff bekommen. © getty 16/22 WILLIAMS – ALEX ALBON: Anfang August verlängerte der Brite mit thailändischen Wurzeln bei Williams bis 2023. Auch wenn es mit seinem Boliden nicht immer einfach ist, hat er ein paar beachtliche Ergebnisse geliefert und darf bleiben. © getty 17/22 OFFEN: Wer sein Kollege wird? Nicholas Latifi würde gerne weitermachen, doch der einzige punktlose Fahrer 2022 hat einen schweren Stand, auch wenn er natürlich auf die Zuverlässigkeit seines Teams angewiesen ist. Tendenz: Er muss gehen. © getty 18/22 ALFA ROMEO – VALTTERI BOTTAS: Der Finne ist bei Sauber von Anfang an der Chef und fühlt sich in seiner Rolle sehr gut. Zu Beginn der Saison waren die Leistungen noch etwas besser, haben sich nun bei "solide" einsortiert. © getty 19/22 OFFEN: Guanyou Zhou hat noch keinen Vertrag für 2023, aber die Chance, dass er bleiben darf, steht gut. Zwar plante man bei Alfa Romeo mit Nachwuchsfahrer Theo Pourchaire, aber dieser hat Probleme in der F2. So könnte Zhou bleiben. © getty 20/22 HAAS – KEVIN MAGNUSSEN: Der Däne ersetzte zu Saisonbeginn erst kurzfristig Nikita Mazepin, macht seine Sache bisher ordentlich und hilft dem Team mit seiner Erfahrung. Er wird auch 2023 weiter im Haas sitzen. © getty 21/22 OFFEN: Unklar ist, ob Mick Schumacher sein Kollege bleibt. Bei Haas geht man relativ offen damit um, dass man sich umsieht und Schumacher um seine Zukunft kämpfen muss. Am Ende ist es auch eine Frage der Alternative. © getty 22/22 Hält man an einem großen Talent fest, das im Verlauf der aktuellen Saison auch ein paar Ausrufezeichen setzen konnte oder holt man einen Star wie Daniel Ricciardo? Und vielleicht überrascht Mick alle und will selbst nicht bleiben.

Formel 1: Charles Leclerc sichert sich Pole Position - Die Startaufstellung

Beim Qualifying hat sich Charles Leclerc im Ferrari die Pole Position geholt. Max Verstappen wurde wie viele weitere Fahrer strafversetzt. So sieht die Startaufstellung final aus:

Position (Qualifying-Ergebnis) Fahrer Team 1. (1.) Charles Leclerc Ferrari 2. (6.) George Russell Mercedes 3. (7.) Lando Norris McLaren 4. (8.) Daniel Ricciardo McLaren 5. (9.) Pierre Gasly AlphaTauri 6. (10.) Fernando Alonso Alpine 7. (2.) Max Verstappen Red Bull 8. (13.) Nyck de Vries Williams 9. (14.) Guanyu Zhou Alfa Romeo 10. (16.) Nicholas Latifi Williams 11. (17.) Sebastian Vettel Aston Martin 12. (18.) Lance Stroll Aston Martin 13. (4.) Sergio Perez Red Bull 14. (11.) Esteban Ocon Alpine 15. (12.) Valtteri Bottas Alfa Romeo 16. (19.) Kevin Magnussen Haas 17. (20.) Mick Schumacher Haas 18. (3.) Carlos Sainz Ferrari 19. (5.) Lewis Hamilton Mercedes 20. (15.) Yuki Tsunoda AlphaTauri

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Monza heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos im Überblick

Runde: 16. Grand Prix der Saison 2022

16. Grand Prix der Saison 2022 Datum: 11. September 2022

11. September 2022 Ort: Autodromo Nazionale di Monza

Autodromo Nazionale di Monza TV-Übertragung DE: Sky

Livestream DE: Sky Go, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden)

TV-Übertragung AT: ORF

Livestream AT: TVthek (ORF), Sky Go, WOW, F1TV

Formel 1: WM-Fahrerwertung nach 15 von 22 Rennen

Der Heimsieg in den Niederlanden hat es nur nochmals bestätigt: Max Verstappen befindet sich auf dem besten Wege, seinen Weltmeistertitel zu verteidigen und damit zum zweiten Mal zu triumphieren. Der 24-Jährige führt die WM-Fahrerwertung mit 310 Punkten an, hat damit 109 Zähler Vorsprung auf Platz zwei.