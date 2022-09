Wie wird die Startaufstellung beim Großen Preis von Monza aussehen? Das entscheidet sich beim heutigen Qualifying. Und wie Ihr dieses im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach dem Grand Prix der Emilia-Romagna findet an diesem Wochenende bereits das zweite Formel 1-Rennen auf italienischem Boden 2022 statt. Die Rede ist vom Großen Preis von Monza - eines der prestigeträchtigsten Events im gesamten Rennkalender.

Besonders bedeutsam ist die Veranstaltung wohl aus Sicht des Rennstalls Ferrari. Nachdem man in Imola bereits weit unter den eigenen Erwartungen geblieben war (Leclerc auf P6, Sainz DNF), hat man vor heimischer Kulisse Wiedergutmachung zu betreiben.

Doch selbst ein gutes Abschneiden dürfte den Titelkampf nicht mehr allzu stark beeinflussen. Sieben Rennen vor Saisonende scheint dieser Drops bereits gelutscht zu sein: Genau 109 Punkte liegen derzeit zwischen dem Erstplatzierten Max Verstappen (310) und seinen beiden Verfolgern Sergio Pérez und Charles Leclerc (je 201).

Ist das WM-Rennen bereits jetzt entschieden?

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monza im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan am Wochenende

Wie gewohnt werden die ersten beiden freien Trainings am Freitag ausgetragen. Die dritte Übungsphase findet dann, ebenso wie das Qualifying am Samstag statt. Das finale Rennen folgt am Sonntag.

Tag Session Beginn Freitag 1. freies Training 14.00 Uhr Freitag 2. freies Training 17.00 Uhr Samstag 3. freies Training 13.00 Uhr Samstag Qualifying 16.00 Uhr Sonntag Rennen 15.00 Uhr

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monza im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Qualifying-Session liegen in Händen des Pay-TV-Unternehmens Sky. Alle Infos zum Zugriff auf die Ausstrahlung im TV und Livestream, gibt's im folgenden.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monza im TV

Wer sich das Qualifying heute im linearen Fernsehen zu Gemüte führen möchte, muss in Besitz des Sky Q-Receivers sowie des Formel 1-Paketes sein. Mit diesem seht Ihr alle F1-Sessions der laufenden Saison. Der Kostenpunkt hierfür liegt derzeit bei 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Mehr Infos findet Ihr auf dieser Seite.

Zu sehen sein wird die Session schließlich auf dem Kanal Sky Sport F1 HD ab 15.30 Uhr. Am Kommentatorenpult sind Sascha Roos und Timo Glock im Einsatz.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monza im Livestream

Alternativ dazu könnt Ihr das Spektakel natürlich auch via Livestream verfolgen. Um das zu realisieren, müsst Ihr jedoch Inhaberin oder Inhaber des sogenannten Livesport-Abonnements auf der Plattform Wow (ehemals SkyTicket) sein. Mittels eines solchen bekommt Ihr Zugriff auf alle Sportinhalte, die Sky aktuell zur Verfügung stehen. Neben der ersten und zweiten Bundesliga, dem DFB-Pokal sowie der Premier League umfasst das Angebot eben auch alle Sessions der laufenden Formel 1-Saison.

Alle genauen Informationen zum Programm sowie den Kosten erfahrt Ihr über den folgenden Link.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monza im Liveticker bei SPOX

Nichts bezahlen und trotzdem live dabei sein? Das funktioniert nur mit unserem hauseigenen Liveticker. Hier halten wir Euch mit Updates im Minutentakt stets auf dem Laufenden, sodass Euch garantiert nichts von der Liveaction in Monza entgeht.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings beim GP von Monza

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Monza im TV, Livestream und Liveticker - Die WM-Gesamtstände

Fahrerwertung

Rang Name Mannschaft Punkte 1 Max Verstappen Red Bull Racing 310 2 Charles Leclerc Ferrari 201 3 Sergio Pérez Red Bull Racing 201 4 George Russell Mercedes-AMG Petronas 188 5 Carlos Sainz Ferrari 175 6 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Petronas 158 7 Lando Norris McLaren F1 Team 82 8 Esteban Ocon Alpine F1 Team 66 9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 59 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team 46 11 Kevin Magnussen Haas F1 22 12 Sebastian Vettel Aston Martin F1 Team 20 13 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 19 14 Pierre Gasly AlphaTauri 18 15 Mick Schumacher Haas F1 12 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 17 Guanyu Zhou Alfa Romeo F1 Team 5 18 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 5 19 Alex Albon Williams Racing 4 20 Nicholas Latifi Williams Racing 0 21 Nico Hülkenberg Aston Martin F1 Team 0

Konstrukteurswertung