Nur wenige Tage nach dem Großen Preis der Niederlande sind die Formel 1-Fahrer erneut gefordert: Alle Infos zu den freien Trainings beim GP von Monza hinsichtlich der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker erfahrt Ihr hier.

Soeben biegt die Formel 1-Saison 2022 auf die Zielgerade ein, da scheint der Titelkampf schon nahezu entschieden zu sein. Mit satten 109 Punkten ist Red Bull-Pilot Max Verstappen seiner Konkurrenz nun schon enteilt. Eine Zahl, bei der wohl auch die euphemistischsten aller Ferrari-Fans, ihre Titelhoffnungen an den Nagel hängen dürften.

Deutlich spannender sollte dagegen das Rennen um den zweiten Platz werden. Aktuell teilen sich Charles Leclerc (Ferrari) und Sergio Pérez (Red Bull) diesen Rang; beide kommen sieben Grand Prix’ vor dem Saisonende auf genau 201 Punkte. Aber auch Mercedes-Neuankömmling George Russell kann hier überraschenderweise seinen Anspruch geltend machen. Der Brite sammelte bis dato insgesamt 188 Punkte - genau 30 mehr als sein Teamkollege Lewis Hamilton.

Auf der prestigeträchtigen Strecke von Monza liegt der Druck natürlich ganz aufseiten Ferraris. Der italienische Rennstall muss bei seinem Heim-Grand Prix endlich wieder gute Leistungen an den Tag legen. Dabei haben Teamchef Binotti und Co. auch noch Wiedergutmachung vom Großen Preis der Emilia-Romagna zu betreiben. Denn: Schon beim ersten Italien-Rennen des Jahres versagte die Scuderia auf ganzer Linie; während Leclerc nur auf dem sechsten Platz fuhr, kam Sainz erst gar nicht ins Ziel.

© getty Charles Leclerc hat in der WM nur noch Außenseiterchancen.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Monza im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

Wie gewohnt wird sich der Grand Prix von Monza über drei Tage erstrecken. Während an den ersten beiden Tagen die freien Trainings sowie das Qualifying ausgetragen werden, findet am Sonntag schließlich das finale Rennen statt.

Tag Session Beginn Freitag 1. freies Training 14.00 Uhr Freitag 2. freies Training 17.00 Uhr Samstag 3. freies Training 13.00 Uhr Samstag Qualifying 16.00 Uhr Sonntag Rennen 15.00 Uhr

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Monza im TV und Livestream

Die Übertragung der drei freien Trainings in Monza, geht wie gewohnt, ausschließlich vom Pay-TV-Unternehmen Sky aus. Doch, wie kann man nun auf die Liveinhalte im TV und Livestream zugreifen? Die Antwort gibt’s im folgenden.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Monza im TV

Um die drei Sessions an den Tagen Freitag und Samstag live im linearen Fernsehen verfolgen zu können, müsst Ihr in Besitz zweierlei Dinge sein: Zum einen dem Sky Q-Receiver und zum anderen dem Formel 1-Paket von Sky. Beides in Kombination ist derzeit zum Preis von 20 Euro pro Monat (Jahrestarif) erhältlich.

Doch Achtung: Da der TV-Receiver erst geliefert werden muss, wird es voraussichtlich nicht möglich sein, noch am heutigen Tag in den Genuss der Liveaction zu kommen. In diesem Fall verweisen wir gern auf das im folgenden Absatz beschriebene Streaming-Abonnement. Wer dennoch weitere Infos zum Sky Q-Angebot erhalten möchte, kann auf diesen Link klicken. Darüber gelangt Ihr direkt zur Website von Sky.

Wer nun aber bereits Inhaberin oder Inhaber der genannten Voraussetzungen ist, muss nichts weiter tun als den Sender Sky Sport F1 HD aufzurufen. Hier werden alle drei freien Trainings live übertragen. Die Vorberichte beginnen jeweils rund eine halbe Stunde vor Beginn.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Monza im Livestream

Alternativ dazu könnt Ihr Euch das Spektakel natürlich auch im Livestream zu Gemüte führen. Möglich ist das über die Plattform Wow (ehemals SkyTicket). Mittels des Livesport-Abonnements bekommt Ihr Zugriff auf alle Sportinhalte, die Sky derzeit zur Verfügung stehen. Neben zahlreichen Fußballspielen der ersten und zweiten Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Premier League gehören dazu eben auch alle Sessions der laufenden Formel 1-Saison.

Der Kostenpunkt für die Mitgliedschaft liegt im Moment bei 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Alles Weitere erfahrt Ihr über den folgenden Link.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Monza im Liveticker bei SPOX

Komplett kostenfrei sind all diese Optionen allerdings nicht. Wer nun aber dennoch live beim Geschehen dabei sein möchte, jedoch nichts bezahlen will, sei an unseren hauseigenen Liveticker verwiesen. Hier halten wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker des ersten freien Trainings

Hier geht's zum Liveticker des zweiten freien Trainings

Hier geht's zum Liveticker des dritten freien Trainings

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Monza im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos zur Strecke

Name: Autodromo Nazionale di Monza

Autodromo Nazionale di Monza Ort: Monza, Italien

Monza, Italien Kurven: 11

11 Rundenlänge: 5.793 Meter

5.793 Meter Rundenrekord: 1.21,046 (Barrichello, Ferrari, 2004)

1.21,046 (Barrichello, Ferrari, 2004) Letzter Sieger: Daniel Ricciardo (McLaren)

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Monza im TV, Livestream und Liveticker - Die WM-Wertungen

Fahrerwertung

Rang Name Mannschaft Punkte 1 Max Verstappen Red Bull Racing 310 2 Charles Leclerc Ferrari 201 3 Sergio Pérez Red Bull Racing 201 4 George Russell Mercedes-AMG Petronas 188 5 Carlos Sainz Ferrari 175 6 Lewis Hamilton Mercedes-AMG Petronas 158 7 Lando Norris McLaren F1 Team 82 8 Esteban Ocon Alpine F1 Team 66 9 Fernando Alonso Alpine F1 Team 59 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team 46 11 Kevin Magnussen Haas F1 22 12 Sebastian Vettel Aston Martin F1 Team 20 13 Daniel Ricciardo McLaren F1 Team 19 14 Pierre Gasly AlphaTauri 18 15 Mick Schumacher Haas F1 12 16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 17 Guanyu Zhou Alfa Romeo F1 Team 5 18 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 5 19 Alex Albon Williams Racing 4 20 Nicholas Latifi Williams Racing 0 21 Nico Hülkenberg Aston Martin F1 Team 0

Konstrukteurswertung