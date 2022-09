Das 17. Rennen der Saison bestreiten die Formel-1-Fahrer in Singapur. Alle Informationen zu dem Spektakel auf dem Marina Bay Street Circuit und wo Ihr den GP von Singapur live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Formel 1 kehrt zurück nach Singapur! Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit in den Jahren 2020 und 2021 nicht ausgetragen werden. Das Nachtrennen durch die Straßen Singapurs feiert damit in diesem Jahr seine Formel-1-Rückkehr.

Formel 1, GP von Singapur: Datum, Termin, Zeitplan

Vom 30. September bis zum 02. Oktober findet auf dem Marina Bay Street Circuit der GP von Singapur statt. Für die Formel-1-Fahrer werden alle Sessions des Wochenendes am Abend ausgetragen. Für die Fans aus Europa und Deutschland findet damit der GP von Singapur zu gewohnten Zeiten am Mittag statt.

Das 1. Freie Training beginnt am 30. September um 12.00 Uhr deutscher Zeit. Später am Tag, um 15.00 Uhr, steht das 2. Freie Training auf dem Programm. Am 01. Oktober wird auf dem Marina Bay Circuit um 12.00 Uhr das 3. Freie Training und um 15.00 Uhr das Qualifying ausgetragen. Den GP von Singapur schließt am Sonntag, den 02. Oktober, das Rennen ab.

© getty Sebastian Vettel konnte 2019 den letzten GP von Singapur gewinnen.

Im Jahr 2019 fand auf dem Marina Bay Street Circuit der letzte GP von Singapur statt. Sebastian Vettel, damals noch Ferrari-Pilot, konnte das Spektakel gewinnen. Für den Deutschen war es der fünfte Sieg auf dem Straßenkurs in Singapur. Er führt die Siegerliste damit vor Lewis Hamilton und Fernando Alonso an.

Formel 1, GP von Singapur: Datum, Termin, Zeitplan - Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Event 30. September 12.00 Uhr 1. Freie Training 30. September 15.00 Uhr 2. Freie Training 01. Oktober 12.00 Uhr 3. Freie Training 01. Oktober 15.00 Uhr Qualifying 02. Oktober 14.00 Uhr Rennen

Formel 1, GP von Singapur: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Wie gewohnt seht Ihr in Deutschland den GP von Singapur exklusiv im TV und Livestream auf Sky. In Österreich könnt Ihr alle Session des Rennwochenendes im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen. Der ORF ist für die Übertragung zuständig. Mit F1TV gibt es für Euch zudem eine weitere Option, den GP von Singapur im Livestream zu erleben.

Formel 1, GP von Singapur: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Pay-TV zeigt in Deutschland Sky alle Sessions des Rennwochenendes beim GP von Singapur live und in voller Länge. Die Übertragungen von Sky findet Ihr auf Sky Sport F1 (HD).

Der ORF überträgt vom 30. September bis zum 02. Oktober den GP von Singapur im österreichischen Free-TV. Der Sender wechselt sich in diesem Jahr mit Servus TV mit der Übertragung der Formel 1 ab. In Deutschland könnt Ihr die Übertragung des ORF sehen, wenn Ihr im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnt.

Formel 1, GP von Singapur: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Als Sky-Kunden bieten sich Euch gleich zwei Möglichkeiten, den GP von Singapur im Livestream zu erleben. Mit der Sky-Go-App könnt Ihr Euer gesamtes Sky-Programm live verfolgen. Zudem könnt Ihr bei dem Pay-TV-Sender das Angebot von WOW buchen und so das komplette Rennwochenende live verfolgen.

In Österreich bietet der ORF einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an, mit dem Ihr ebenfalls alle Sessions beim GP von Singapur sehen könnt. Ihr findet den kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek. Wie Ihr auch in Deutschland auf den Livestream des ORF zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

F1TV bietet Euch die letzte Option den GP von Singapur im Livestream zu verfolgen. Diesen Livestream könnt Ihr jedoch nur als Bestandskunden sehen.

Formel 1, GP von Singapur: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Strecke im Überblick

Der GP von Singapur auf dem Marina Bay Street Circuit gilt seit dem ersten Rennen im Jahr 2008 als einer der anspruchsvollsten Rennen im Rennkalender. Das liegt zum einen an der Streckenbeschaffenheit, mit 23 Kurven und wenigen Auslaufzonen bietet der Stadtkurs für die Fahrer wenig Raum für Fehler. Hinzu kommen die warmen und schwülen klimatischen Bedingungen in Singapur. Einer scheint damit jedoch gut zurecht zu kommen: Sebastian Vettel konnte den GP von Singapur schon fünf Mal gewinnen.

Streckenname: Marina Bay Street Circuit

Marina Bay Street Circuit Streckenlänge: 5,063 Kilometer

5,063 Kilometer Rennrunden: 61

61 Renndistanz: 308,706 Kilometer

308,706 Kilometer Kurven: 23

23 Rundenrekord: 1:41,905 (Kevin Magnussen, Haas)

Formel 1, GP von Singapur: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Liveticker von SPOX

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch alle Sessions des GP von Singapur für Euch im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr also keine Sekunde der Rennaction auf dem Marina Bay Street Circuit.

Formel 1: Rennkalender 2022