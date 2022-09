Startschuss ins Formel 1-Wochenende: Heute finden die ersten Freien Trainings beim GP von Singapur auf dem Marina Bay Street Circuit statt. Wie Ihr im TV, Livestream und Liveticker dabei sein könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Grand Prix 17 von 22 in dieser Saison steht auf dem Programm - es könnte ein ganz besonderer werden, denn: Der niederländische WM-Führende Max Verstappen kann schon an diesem Formel 1-Wochenende vorzeitig zum zweiten Mal Weltmeister werden. Auch wenn dafür verschiedene Szenarien gleichzeitig eintreffen müssen, ist es nicht undenkbar, dass der Red Bull-Pilot am Sonntag feiern darf.

In jedem Fall dürften die ersten beiden Trainings am heutigen Freitagnachmittag ersten Aufschluss darüber geben, in welcher Verfassung sich er und seine Konkurrenten Charles Leclerc (Ferrari) und Sergio Perez (Red Bull) befinden. Diese Eindrücke gibt es dann im Qualifying am morgigen Samstag zu bestätigen.

Wir von SPOX geben Euch alle Informationen zur Übertragung der beiden ersten Fahrten in Singapur im TV, Livestream und Liveticker.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Singapur im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrechte für die Formel 1 in Deutschland liegen größtenteils in der Hand vom Pay-TV-Sender Sky, der alle 22 Rennwochenenden vollständig überträgt. Nur vier von diesen werden auch im deutschen Free-TV, nämlich bei RTL übertragen. In Österreich sieht das Angebot ein wenig anders aus, auch Deutsche können davon profitieren.

Verschiedene Optionen gibt es auch im Bereich des Streamings.

© getty Die Formel 1 ist zum ersten Mal seit 2019 zurück auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Singapur im TV

Das Nachtrennen von Singapur auf dem Marina Bay Street Circuit ist nicht eins von jenen Rennen, die im Free-TV von RTL gezeigt werden dürfen. Somit ist allein Sky für die Ausstrahlung der Livebilder der heutigen Freien Trainings verantwortlich. Die Übertragung läuft dabei wie folgt:

1. Freies Training

Start des Trainings: 12.00 Uhr

12.00 Uhr Übertragungsstart: 11.45 Uhr

11.45 Uhr Sender: Sky Sport F1 HD, Sky Sport Top Event HD

Kommentator: Sascha Roos

Sascha Roos Experte: Ralf Schumacher

2. Freies Training

Start des Trainings: 15.00 Uhr

15.00 Uhr Übertragungsstart: 14.45 Uhr

14.45 Uhr Sender: Sky Sport F1 HD, Sky Sport Top Event HD

Kommentator: Sascha Roos

Sascha Roos Experte: Ralf Schumacher

In Österreich ist das Rennwochenende sehr wohl im frei empfangbaren Fernsehen zu verfolgen. Der ORF übernimmt die Übertragung dieses Mal. In Deutschland können davon Zuschauerinnen und Zuschauer profitieren, die im österreichischen Grenzgebiet wohnen.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Singapur im Livestream

Die gleichen Protagonisten kommen auch ins Spiel, wenn es um Streamingangebote im Internet geht. Sky beispielsweise gibt seinen Kundinnen und Kunden dabei gleich zwei Optionen an die Hand, einerseits SkyGo - auch über eine App erreichbar - und WOW.

Der ORF wiederum bietet einen kostenlosen Stream über die ORF-TVthek an, den Ihr hier finden könnt. Wie Ihr auch davon als Deutsche profitieren könnt, zeigen wir Euch hier.

Garniert wird das Ganze zusätzlich durch F1TV, worüber Bestandskunden das Rennen verfolgen können.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Singapur im Liveticker

Wer keine der aufgeführten Optionen wahrnehmen kann, der sollte unbedingt vom SPOX-Liveticker Gebrauch machen. Dort bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Formel 1, GP von Singapur, Übertragung heute live: Die Strecke in Zahlen

Streckenname: Marina Bay Street Circuit

Marina Bay Street Circuit Streckenlänge: 5,063 Kilometer

5,063 Kilometer Rennrunden: 61

61 Renndistanz: 308,706 Kilometer

308,706 Kilometer Kurven: 23

23 Rundenrekord: 1:41,905 (Kevin Magnussen, Haas)

Formel 1, GP von Singapur, Übertragung heute live: Die WM-Wertung vor dem Wochenende