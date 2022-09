In der Formel 1 findet heute beim Grand Prix von Monza das Qualifying statt. Gezeigt wird die Session jedoch nicht bei RTL im TV und Livestream. Doch warum? SPOX hat die Antwort.

Tag zwei beim Großen Preis von Monza! Am heutigen Samstag, den 10. September, sind die Piloten mit ihren Boliden zweimal auf dem Autodromo Nazionale di Monza im Einsatz: zuerst um 13 Uhr für das 3. Freie Training, dann, um 16 Uhr, für das Qualifying. In der zweiten Session des Tages wird also geklärt, wer von welcher Position aus morgen ins Rennen geht.

Formel 1 live, GP von Monza: Das Rennwochenende

Datum Uhrzeit Session Freitag, 09. September 2022 14 Uhr 1. Freies Training Freitag, 09. September 2022 17 Uhr 2. Freies Training Samstag, 10. September 2022 13 Uhr 3. Freies Training Samstag, 10. September 2022 16 Uhr Qualifying Sonntag, 11. September 2022 15 Uhr Rennen

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Monza heute nicht live im TV und Livestream

RTL zeigte am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Zandvoort am Sonntag das Rennen in den Niederlanden. Wenn die Fahrer heute im Rahmen des Qualifyings beim GP von Monza dran sind, wird der Privatsender die Session jedoch nicht im TV und Livestream übertragen. Warum eigentlich?

Das hat gleich zwei Gründe. Die Exklusivrechte an der Motorsportkönigsklasse besitzt in Deutschland nämlich der Pay-TV-Sender Sky. Durch eine Vereinbarung wurde es jedoch RTL erlaubt, parallel zu Sky ebenfalls vier Rennen zu übertragen - und das im Free-TV. Der Grand Prix von Monza gehört zu diesen vier Rennen jedoch nicht dazu. Mit Zandvoort hat RTL bereits drei Viertel hinter sich gebracht, in dieser Saison wird also nur noch ein Rennen bei RTL zu sehen sein, das ist der Große Preis von Brasilien in Sao Paulo. Zusätzlich dazu kümmert sich RTL nur um Rennen, nicht jedoch um die anderen Sessions des Wochenendes, also um die Freien Trainings oder Qualifyings.

Wer also das Qualifying heute sehen möchte, ist mit einem Sky-Zugang schon auf dem richtigen Weg. Die Session wird nämlich bei Sky Sport F1 gezeigt, Übertragungsbeginn ist um 15.30 Uhr. Sascha Roos fungiert als Kommentator, Timo Glock als Experte. Wer das Qualifying im Livestream schauen möchte, braucht entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Außerdem können auch die, die bereits Kunden von F1TV, dem Streamingdienst der Formel 1, sind, das Qualifying heute live mitverfolgen. Dort sind alle Sessions der Saison zu sehen, jedoch kann der Dienst wegen der Exklusivrechte von Sky in Deutschland nicht neu abonniert werden, zumindest lassen sich die Livesessions nicht schauen.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Monza heute nicht live im TV und Livestream - Session im Liveticker

SPOX ist heute ebenfalls mit von der Partie, wenn die Boliden auf der Strecke sind. Wir tickern das 3. Freie Training und das Qualifying heute live mit. Morgen ist dann auch das Rennen im Liveticker zu sehen.

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Monza heute nicht live im TV und Livestream - Infos zur Strecke

Name: Autodromo Nazionale di Monza

Ort: Monza, Italien

Im Rennkalender: seit 1950

Rundenlänge: 5.793 Meter

Rundenanzahl: 53

Rundenrekord: 1:21.046 (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004)

Letzter Sieger: Daniel Ricciardo

Formel 1: Der Rennkalender