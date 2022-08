Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Spa heute live im TV und Livestream?

In der Formel 1 geht es an diesem Wochenende in Belgien weiter. Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Spa am heutigen Samstag live im TV und Livestream? Hier gibt es die Antwort.

Es geht wieder los! Nach der wohlverdienten Sommerpause setzt die Formel 1 die Saison 2022 fort. Gefahren wird dieses Wochenende in Belgien, genauer gesagt in Spa-Francorchamps auf dem dortigen Circuit de Spa-Francorchamps.

Die Strecke ist sieben Kilometer lang, 44 Runden warten am morgigen Sonntag, den 28. August, auf die Piloten. Dabei legen sie dann eine Distanz von 308 Kilometern zurück. Der Startschuss fällt um 15 Uhr.

Klar ist natürlich: Auch dieser Grand Prix findet nicht ohne vorheriges Qualifying statt. Das Zeitfahren ist für den heutigen Samstag, 27. August, angesetzt, los geht es um 16 Uhr. Nach den ersten beiden freien Trainings am Freitag steht zuvor noch die dritte Trainingssession an, sie beginnt um 13 Uhr.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Spa heute live im TV und Livestream? SPOX klärt Euch hier darüber auf und informiert auch darüber, wie sich das Qualifying im Liveticker verfolgen lässt.

© getty Sichert sich Max Verstappen zum Spa-GP die Pole Position?

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Spa heute live im TV und Livestream?

Wenn es um die Live-Übertragung geht, verbinden viele die Formel 1 in Deutschland vielleicht immer noch mit RTL. Allerdings: Der Kölner Sender besitzt schon seit der vergangenen Saison nicht mehr die Rechte an der Ausstrahlung der kompletten Königsklasse im Motorsport.

RTL zeigt nur noch vier Rennen der Saison live, zwei davon liegen bereits in der Vergangenheit. Die ausstehenden beiden sind Zandvoort (4. September) und São Paulo (13. November). Und ohnehin: Wenn RTL überträgt, dann wirklich auch nur die Großen Preise und keine Trainings oder Qualifyings.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Spa heute live im TV?

Die Rechte für jedes F1-Wochenende hat Sky inne. Der Pay-TV-Sender geht dementsprechend auch zum heutigen Qualifying live auf Sendung. Los geht es auf dem Sender Sky Sport F1 um 15.30 Uhr, zuvor gibt es dort auch noch das dritte freie Training zu sehen. Sascha Roos kommentiert, Experte ist Ex-F1-Fahrer Timo Glock.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP der Türkei heute im Livestream?

Sky bietet zum heutigen Qualifying auch einen Livestream an. Bei Sky gibt es diesen auf den Plattformen Sky Go und WOW.

In Österreich ist dieses Wochenende übrigens ServusTV im Free-TV mit der Übertragung der Formel 1 an der Reihe. Mit einer legalen VPN-Verbindung könnt Ihr also gegebenenfalls live im kostenlosen Stream einschalten. Weitere Informationen dazu bekommt Ihr hier.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Spa heute live im TV und Livestream? - Infos im Überblick

Runde: Qualifying zum 14. Grand Prix der Saison 2022

Qualifying zum 14. Grand Prix der Saison 2022 Datum: 27. August 2022

27. August 2022 Ort: Spa-Francorchamps, Belgien

Spa-Francorchamps, Belgien TV-Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky Go, WOW, F1TV (nur für Bestandskunden)

(nur für Bestandskunden) TV-Übertragung (AT): ServusTV, Sky

Livestream (AT): ServusTV, Sky Go, Sky Ticket

Formel 1: Qualifying zum GP von Spa heute im Liveticker

Solltet Ihr kein Abonnent bei Sky sein und auch keine Mitgliedschaft abschließen wollen, dann greift doch gerne auf den Liveticker von SPOX zurück. Dort wird Euch von dem Qualifying nichts Wichtiges entgehen - erst recht nicht, wie das Zeitfahren letztlich ausgeht und mit welcher Startaufstellung es am Sonntag ins Rennen geht.

Formel 1: Alle Infos zu den ersten beiden freien Trainings

Max Verstappen dominiert im freien Training in Belgien. Das Traditionsrennen in Spa muss er dennoch von hinten angehen - wie auch Charles Leclerc und Mick Schumacher.

Spa-Francorchamps (SID) Audi kommt 2026, Max Verstappen dominiert im Jetzt - und muss doch hinterherfahren: Der Formel-1-Weltmeister hat im freien Training zu seinem halben Heimrennen in Spa die souveräne Tagesbestzeit aufgestellt und einen Vorgeschmack darauf gegeben, was die Fans beim Grand Prix am Sonntag von ihm erwarten dürfen: eine fulminante Aufholjagd. Denn der im belgischen Hasselt geborene Niederländer muss wegen eines kompletten Antriebswechsels dem Feld hinterherjagen.

Red-Bull-Star Verstappen war in 1:45,507 Minuten im Freitagstraining nicht zu schlagen. Der WM-Spitzenreiter war auf einer Runde sagenhafte 0,862 Sekunden schneller als Charles Leclerc, der ihm auch in der Meisterschaft mit 80 Punkten Rückstand noch am ehesten folgen kann. Die beiden Kontrahenten werden in der Startaufstellung ebenfalls dicht beieinander sein: Auch am Ferrari des Monegassen Leclerc wurden Motorteile und Getriebe gewechselt.

Insgesamt sechs Fahrer nehmen für das erste Rennen nach der Formel-1-Sommerpause einen Start von weit hinten in Kauf, darunter auch Haas-Pilot Mick Schumacher, der das freie Training bei wechselhaften Bedingungen auf Rang 20 (+4,434 Sekunden) abschloss. Sebastian Vettel (Heppenheim), der zum Saisonende abtritt, belegte im Aston Martin den 15. Platz (+2,360).

Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Spa-Francorchamps ist Überholen verhältnismäßig gut möglich, sehr viel besser jedenfalls als im folgenden Rennen in Zandvoort. Weitere Rückversetzungen im Verlauf des Wochenendes sind deswegen nicht auszuschließen.

Nutznießer des Strafenfestivals könnten sowohl Carlos Sainz im zweiten Ferrari als auch Verstappen-Teamkollege Sergio Perez sein, oder aber die beiden Mercedes-Piloten: Der Weltmeisterrennstall der vergangenen acht Jahre ist in diesem Jahr noch ohne Sieg, Lewis Hamilton und George Russell gehen nach derzeitigem Stand aber auch ohne Rückversetzungen ins Rennen (Sonntag, 15.00 Uhr/Sky). Im Training belegten sie die Ränge sechs und acht. Die Konstellation mit Verstappen und Leclerc weit hinten könne "eine große Chance werden", sagte Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin bei Sky: "Aber wir müssen das Auto weiter verbessern."

Siege vom schlechtesten Startplatz: Verstappen nicht einmal in den Top 20 © getty 1/25 Dank einer furiosen Aufholjagd hat Max Verstappen den Großen Preis von Ungarn 2022 gewonnen. Zehn Autos musste der Niederländer im Rennen überholen, um sich den Sieg zu krallen. Damit liegt er im All-Time-Ranking jedoch nicht einmal in den Top 20. © getty 2/25 Anlässlich des beeindruckenden Triumphes des RB-Piloten blickt SPOX auf eben dieses Ranking und zeigt, welche Piloten trotz vermeintlich schlechter Startpositionen doch noch zum Sieg gefahren sind. © getty 3/25 Platz 23 – u.a. MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 9 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 2022 © imago images 4/25 Platz 16 – JOCHEN MASS (McLaren): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Spanien 1975 © getty 5/25 Platz 16 – DAVID COULTHARD (McLaren): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Australien 2003 © imago images 6/25 Platz 16 – PETER GETHIN (BRM): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Italien 1971 © imago images 7/25 Platz 16 – RONNIE PETERSON (Lotus): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Südafrika 1978 © getty 8/25 Platz 16 – JODY SCHECKTER (Wolf): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Argentinien 1977 © getty 9/25 Platz 16 – FERNANDO ALONSO (Ferrari): 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Europa 2012 © getty 10/25 Platz 14 – NIGEL MANSELL (Ferrari): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 1989 © imago images 11/25 Platz 14 – GIANCARLO BAGHETTI (Ferrari): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Frankreich 1961 © imago images 12/25 Platz 14 – JIM CLARK (Lotus): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 1962 © getty 13/25 Platz 12 – ALAIN PROST (Ferrari): 12 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Mexiko 1990 © getty 14/25 Platz 12 – BRUCE MCLAREN (Cooper): 12 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Argentinien 1960 © getty 15/25 Platz 8 – OLIVIER PANIS (Ligier): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Monaco 1996 © imago images 16/25 Platz 8 – ALAN JONES (Shadow): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Österreich 1977 © getty 17/25 Platz 8 – JONNY HERBERT (Stewart Racing): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Europa 1999 © getty 18/25 Platz 8 – JENSON BUTTON (Honda): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 2006 © getty 19/25 Platz 7 – FERNANDO ALONSO (Renault): 14 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Singapur 2008 © getty 20/25 Platz 5 – MICHAEL SCHUMACHER (Benetton): 15 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 1995 © imago images 21/25 Platz 5 – JACKIE STEWART (Tyrrell): 15 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Südafrika 1973 © imago images 22/25 Platz 3 – JOHN WATSON (McLaren): 16 Positionen gewonnen beim Großen Preis der USA 1982 © getty 23/25 Platz 3 – KIMI RÄIKKÖNEN (McLaren): 16 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Japan 2005 © getty 24/25 Platz 2 – RUBENS BARRICHELLO (Ferrari): 17 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Deutschland 2000 © imago images 25/25 Platz 1 – JOHN WATSON (McLaren): 21 Positionen gewonnen beim Großen Preis der USA 1983

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung

Max Verstappen befindet sich auf Kurs Titelverteidigung. Der amtierende Weltmeister im Red-Bull-Auto hat derzeit 80 Punkte Vorsprung auf Rang zwei, den Ferrari-Fahrer Charles Leclerc belegt. Lewis Hamilton enttäuscht bisher mit lediglich Platz sechs. Sebastian Vettel hat 16 WM-Punkte, Mick Schumacher zwölf.

Platz Fahrer Punkte 1 Max Verstappen 258 2 Charles Leclerc 178 3 Sergio Pérez 173 4 George Russell 158 5 Carlos Sainz 156 6 Lewis Hamilton 146 7 Lando Norris 76 8 Esteban Ocon 58 9 Valtteri Bottas 46 10 Fernando Alonso 41 11 Kevin Magnussen 22 12 Daniel Ricciardo 19 13 Pierre Gasly 16 14 Sebastian Vettel 16 15 Mick Schumacher 12 16 Yuki Tsunoda 11 17 Guanyu Zhou 5 18 Lance Stroll 5 19 Alexander Albon 3 20 Nicholas Latifi 0 21 Nico Hülkenberg 0

Formel 1: Rennkalender 2022