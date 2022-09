Auf dem Circuit Zandvoort in den Niederlanden findet am heutigen Tag das 15. Qualifying der Formel-1-Saison 2022 statt. Doch wer zeigt / überträgt den Kampf um die Poleposition beim GP von Zandvoort heute live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Das Qualifying beim GP von Zandvoort beginnt am heutigen Samstag, den 03. September, um 15 Uhr. Die Formel-1-Fahrer duellieren sich auf dem Circuit Zandvoort in den Niederlanden um die Pole. Der Rundkurs ist seit der vergangenen Saison wieder Teil des Rennkalenders.

Am vergangenen Wochenende ist die Formel 1 aus der Sommerpause zurückgekehrt. Die Rückkehr markierte der traditionsreiche GP von Spa. Das Mercedes-Team rund um Lewis Hamilton und George Russell hatte sich für das Rennen in Spa einiges vorgenommen. Hamilton schied nach einer Kollision in der ersten Runde aus, Russell beendete das Rennen hingegen als Vierter. Vor allem die Pace des Mercedes-Boliden enttäuschte am vergangenen Wochenende in Spa, das Renntempo in den GPs vor der Sommerpause hatte im Mercedes-Lager Hoffnung auf mehr bereitet.

© getty Max Verstappen sicherte sich in der vergangenen Saison beim GP von Zandvoort die Poleposition und den Sieg. Aktuell führt er die Fahrerwertung in der Formel 1 an.

Sebastian Vettel hingehen zeigte ein starkes Rennen in Spa, der Aston-Martin-Pilot sah die Zielflagge als Achter. Dort startete Vettel, aufgrund einiger Startplatzstrafen der Konkurrenz, als Zehnter ins Rennen. Mit der Qualifying-Pace hadert das Aston-Martin-Team schon seit Saisonbeginn. Wie schlagen sich Vettel und Co. heute?

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Zandvoort heute live im TV und Livestream? - Der Zeitplan im Überblick

Datum Uhrzeit Session Freitag, 02. September 12.30 Uhr 1. Freies Training Freitag, 02. September 16.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 03. September 12.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 03. September 15.00 Uhr Qualifying Sonntag, 04. September 15.00 Uhr Rennen

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Zandvoort heute live im TV und Livestream?

Sky überträgt wie gewohnt am heutigen Samstag das Qualifying beim GP von Zandvoort in Deutschland exklusiv im TV. In Österreich hingegen zeigt sich der ORF für die Übertragung des Qualifyings zuständig. Wenn Ihr das Spektakel heute hingegen lieber im Livestream sehen möchtet, bieten sich Euch einige Optionen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Zandvoort heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt am heutigen Nachmittag das Qualifying live und in voller Länge auf Sky Sport F1 (HD). Sky beginnt seine Übertragung der Session um 14.30 Uhr. Ab 15 Uhr kommentieren Sascha Roos und Ralf Schumacher das Qualifying für Sky.

In Österreich wechseln sich der ORF und Servus TV in dieser Saison mit den Übertragungen der Formel-1-Rennen ab. Den GP von Zandvoort zeigt der ORF an diesem Wochenende live und vollumfänglich im österreichischen Free-TV und damit auch das heutige Qualifying. Die Übertragung startet um 14.45 Uhr. Das Kommentatoren-Duo des ORF bilden Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Ihr wohnt in Deutschland im grenznahen Gebiet zu Österreich? Dann könnt Ihr auch von dort auf die Übertragung des ORF zurückgreifen. Wie Ihr die TV-Übertragung und den kostenlosen Livestream des ORF auch in Deutschland sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Zandvoort heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Als Sky-Kunden habt Ihr gleicht zwei Möglichkeiten, das Qualifying beim GP von Zandvoort am heutigen Samstagmittag im Livestream zu verfolgen. Euer gesamtes Programm könnt Ihr zum einen mit der Sky-Go-App live und vollumfänglich im Livestream erleben. Bei dem Pay-TV-Sender könnt Ihr zudem das Angebot von WOW buchen, welches es Euch ebenfalls ermöglicht, die Qualifying-Session heute live zu sehen.

Der ORF bietet in Österreich einen kostenlosen Livestream seines gesamten Programms an, mit diesem könnt Ihr somit auch das Qualifying beim GP von Zandvoort heute live verfolgen. Den Livestream des Senders findet Ihr in der ORF-TVthek.

Zu guter Letzt, bietet die Formel 1 selbst mit F1TV einen Livestream des heutigen Qualifyings auf dem Circuit Zandvoort an. Auf den Livestream von F1TV könnt Ihr jedoch nur als Bestandskunden zurückgreifen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Zandvoort heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying beim GP von Zandvoort

Qualifying beim GP von Zandvoort Datum: 03. September

03. September Beginn: 15 Uhr

15 Uhr Strecke: Circuit Zandvoort, Niederlande

Circuit Zandvoort, Niederlande Rundenlänge: 4.259 Meter

4.259 Meter Rundenanzahl: 72

72 Rundenrekord: 1.11,097 Minuten (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)

1.11,097 Minuten (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021) Übertragung im TV: Sky, ORF

Übertragung im Livestream: Sky, ORF, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Zandvoort heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Qualifying beim GP von Zandvoort heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann könnt Ihr auf unseren Liveticker zurückgreifen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des Qualifyings. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 14 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 284 2 Sergio Perez Red Bull 191 3 Charles Leclerc Ferrari 186 4 Carlos Sainz Ferrari 171 5 George Russell Mercedes 170 6 Lewis Hamilton Mercedes 146 7 Lando Norris McLaren 76 8 Esteban Ocon Alpine 64 9 Fernando Alonso Alpine 51 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 41

Konstrukteurswertung: