Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Spa heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Formel 1 ist zurück aus der Sommerpause, am heutigen Sonntag steht der GP von Spa in Belgien an. So lässt sich das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Nach einer vierwöchigen Unterbrechung heulen die Motoren jetzt wieder auf - die Formel ist zurück aus der Sommerpause. Der Große Preis von Ungarn war das letzte Rennen, weiter geht es nun in Belgien. In Spa-Francorchamps und dem dortigen Circuit de Spa-Francorchamps findet am heutigen Sonntag, den 28. August das 14. Rennen der laufenden Saison 2022 statt.

Ab 15 Uhr werden die Piloten 44 Runden und dabei 308 Kilometer zu absolvieren haben. Eine Runde der Strecke ist sieben Kilometer lang und beinhaltet neun Rechts- sowie zehn Linkskurven. Welche Fahrer landen am Ende auf dem Podium?

Eine weitere Frage, die sich stellt: Wo wird der GP von Spa heute eigentlich übertragen? Und wo verpasst man im Liveticker nichts? SPOX klärt hierzu auf.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Spa heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird der GP von Spa heute nicht live zu sehen sein. RTL besitzt in Deutschland seit 2021 keine Exklusivrechte mehr, überträgt nur noch vier Rennen der Saison. Das waren Imola (24. April) sowie Silverstone (3. Juli) und sind noch Zandvoort (4. September) sowie Sao Paulo (13. November), womit das heutige nicht dazu gehört.

Zurückgreifen müssen alle Fans und Interessenten auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die komplette F1 auch diese Saison live auf Sky Sport F1, daran hat sich dementsprechend nichts geändert.

Zum heutigen Grand Prix fangen die Vorberichte um 13.30 Uhr an. Sascha Roos ist wie gewohnt der Kommentator, an seiner Seite als Experte befindet sich Ex-Fahrer Timo Glock. Das TV-Programm von Sky könnt Ihr auch via Livestream verfolgen. Dazu müsst Ihr Sky Go oder WOW abrufen.

Nach dem Rennen bekommt Ihr dann auch noch alle relevanten Stimmen. Um 16.45 Uhr geht es auf Sky Sport F1 mit Analysen und Interviews weiter, um 17.30 Uhr wird dann auch die Pressekonferenz mit den Fahrern gezeigt, die das Podium erreicht haben werden. GP live verpasst? Kein Problem, denn schon um 19 Uhr kann man es sich bei Sky kompakt in der Wiederholung ansehen. Dann endet die Live-Sendung.

Sky zeigt die Formel 1 nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Dort wiederum gibt es jedes Wochenende aber immer auch die Möglichkeit, im Free-TV alles live mitzuerleben. Diesmal ist ServusTV zuständig, der Sender zeigt das Rennen nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch im kostenlosen Livestream. Mit einer legalen VPN-Verbindung lässt sich dieser auch in der Bundesrepublik abrufen. Wie genau das geht, erfahrt Ihr hier.

Formel 1: Qualifying zum GP von Spa heute im Liveticker

Zum Start des Rennens dürft Ihr Euch auch gerne bei SPOX reinklicken. Hier steht nämlich ein Liveticker zur Verfügung, der über alle wichtigen Geschehnisse informiert.

Formel 1, Startaufstellung: Pole Position für Sainz

Ferrari-Pilot Carlos Sainz startet von Platz eins in den Großen Preis von Belgien. Der Spanier profitierte von der Rückversetzung von Formel-1-Weltmeister und WM-Spitzenreiter Max Verstappen (Niederlande), der im Qualifying allen davonfuhr. Hinter Sainz gehen Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) und Ex-Weltmeister Fernando Alonso (Spanien/Alpine) am Sonntag auf den Hochgeschwindigkeitskurs in Spa-Francorchamps. Für Sainz ist es die zweite Formel-1-Pole.

Verstappen startet nur von Platz 15 ins Rennen, zumindest steht er einen Rang besser da als Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der ebenfalls sanktioniert wurde. Verstappen hat in der Weltmeisterschaft 80 Punkte Vorsprung auf den Monegassen. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel geht im Aston Martin von Rang zehn ins 14. Saisonrennen, Haas-Pilot Mick Schumacher startet vom 20. und letzten Platz.

Sechs Fahrer, darunter Verstappen, Leclerc und Schumacher, wussten bereits vor dem Qualifying, dass sie lediglich die hintersten Startplätze untereinander ausfahren würden. An ihren Rennwagen waren im großen Stil neue Motorkomponenten beziehungsweise Getriebe eingebaut worden, deswegen kassierten sie saftige Rückversetzungen. Einer der Profiteure war Vettel, der im Qualifying nur Rang 16 erreicht hatte.

GP von Spa - Startaufstellung Platz Name 1 Carlos Sainz 2 Sergio Perez 3 Fernando Alonso 4 Lewis Hamilton 5 George Russell 6 Alexander Albon 7 Daniel Ricciardo 8 Pierre Gasly 9 Lance Stroll 10 Sebastian Vettel 11 Nicholas Latifi 12 Kevin Magnussen 13 Yuki Tsunoda 14 Valtteri Bottas 15 Max Verstappen 16 Charles Leclerc 17 Esteban Ocon 18 Lando Norris 19 Guanyu Zhou 20 Mick Schumacher

Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung