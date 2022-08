Formel 1, GP von Zandvoort: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Nach dem Großen Preis von Belgien geht es in der Formel 1 direkt weiter! Bereits am darauffolgenden Wochenende sind die Piloten in Zandvoort, Niederlande gefordert. Hier erfahrt Ihr alles zum Datum, dem Termin sowie der Übertragung im TV und Livestream.

So langsam aber sicher geht die Formel 1-Saison 2022 in die Vollen. Nach dem Großen Preis von Belgien sind lediglich noch acht Rennen zu fahren. Den Anfang macht der Niederlande Grand Prix am kommenden Sonntag.

Das Feld der Favoriten wird unbestreitbar vom Lokalmatadoren Max Verstappen angeführt. Der 24-Jährige, der sicherlich auf die breite Unterstützung seiner Landsleute zählen kann, hatte schon im vergangenen Jahr das Rennen für sich entschieden. Es war der erste Niederlande GP seit über 36 Jahren und der erste jemals, der von einem Niederländer selbst entschieden wurde. In diesem Jahr will der Red Bull-Pilot an seinen letztjährigen Leistungen anknüpfen.

Ein Wörtchen mitzureden haben da aber insbesondere die Fahrer vom italienischen Rennstall Ferrari. Allen voran Charles Leclerc ist auf Siege angewiesen, will er Verstappen den WM-Titel in diesem Jahr noch streitig machen. Doch, ob das zum aktuellen Zeitpunkt überhaupt in Betracht gezogen werden kann, ist anzuzweifeln. Schließlich hat Verstappen bereits zur Sommerpause einen punktuellen Vorsprung von 80 Punkten aufgebaut. Auch angesichts der oft fehlerhaften Auftritte Ferraris erscheint eine Aufholjagd mehr als unwahrscheinlich. Ausgeschlossen werden kann in einer dynamischen Liga wie der Formel 1 allerdings nichts.

Formel 1, GP von Zandvoort: Datum, Termin, Zeitplan

Weniger als eine Woche nach dem Großen Preis von Belgien ist die Motorsport-Königsklasse schon wieder mit dem nächsten Event zur Stelle. Los geht es am Freitag, dem 2. September, wie gewohnt, mit den ersten beiden freien Trainings. Am folgenden Samstag stehen sowohl das dritte Training sowie das Qualifying an. Seinen Höhepunkt findet das Wochenende schließlich am Sonntag, wenn die Piloten beim Hauptrennen um Punkte kämpfen.

Formel 1, GP von Zandvoort: Der Zeitplan

Tag Uhrzeit Session Sonntag, 4. September 15.00 - 17.00 Uhr Rennen Samstag, 3. September 15.00 - 16.00 Uhr Qualifying Samstag, 3. September 12.00 - 13.00 Uhr 3. freies Training Freitag, 2. September 15.00 - 16.00 Uhr 2. freies Training Freitag, 2. September 12.30 - 13.30 Uhr 1. freies Training

Formel 1, GP von Zandvoort: Übertragung im Free-TV und kostenlosen Livestream

Anders als an den meisten Rennwochenenden in diesem Jahr, wird es diesmal gleich zwei Anbieter geben, die eine Übertragung zur Verfügung stellen. Die Rede ist zum einen vom Pay-TV-Unternehmen Sky und zum anderen vom Privatsender RTL. Alle Infos zu den Übertragungszeiten und Zugriffsbeschränkungen findet Ihr im folgenden.

Formel 1, GP von Zandvoort: Übertragung im Free-TV

Wer sich das Rennen im kostenlosen Fernsehen zu Gemüte führen will, muss demnach lediglich den Sender RTL aufrufen. Der Kanal wird sich dem Geschehen in Zandvoort bereits um 14.00 Uhr mit den Vorberichten widmen. Eine Stunde später soll das Spektakel seinen Anfang nehmen. Ab 16.30 Uhr zeigt RTL nochmal alle Highlights sowie die anstehende Siegerehrung. Aber Achtung: RTL besitzt ausschließlich die Übertragungsrechte für das Hauptrennen am Sonntag. Die vier zuvor stattfindenden Sessions sind ausschließlich beim Hauptlizenzinhaber Sky zu sehen.

Und damit kommen wir zur zweiten Möglichkeit, an diesem Wochenende live dabei zu sein. Nur mit dem Sky Q-Abonnement für derzeit 20 Euro pro Monat im Jahrestarif bekommt Ihr Zugriff auf die Übertragung aller Sessions der gesamten Formel 1-Saison 2022. Das schließt sowohl die freien Trainings als auch die Qualifyings sowie natürlich das finale Rennen mit ein. Alle weiteren Infos zum Angebot findet Ihr hier.

Kundinnen und Kunden von Sky Q können sich auf dem Kanal Sky Sport F1 HD bereits ab 13.30 Uhr mit Inhalten aus Zandvoort beschallen lassen. Um 14.55 Uhr wird sich aller Voraussicht nach das bewährte Kommentatorenduo Sascha Roos und Ralf Schumacher dem Geschehen auf der Piste annehmen.

Formel 1, GP von Zandvoort: Übertragung im kostenlosen Livestream

Alternativ dazu, stellen beide Anbieter auch einen Livestream im Internet zur Verfügung. Im Falle von RTL wird dieser auf der hauseigenen Plattform RTL+ zu finden sein. Voraussetzung um nun auf den Stream zugreifen zu können, ist jedoch das Vorhandensein des entsprechenden Abonnements. Ein solches lässt sich die Kölner Firma momentan 4,99 Euro pro Monat kosten. Um das Angebot zunächst einmal auf Herz und Nieren zu prüfen, könnt Ihr aktuell einen kostenlosen Probemonat abschließen. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

Wer sich nun aber lieber die Übertragung von Sky anschauen will, muss dafür in Besitz des Livesport-Abonnements auf der Plattform Wow (ehemals SkyTicket) sein. Hier versammeln sich alle Inhalte, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Neben der Formel 1 zählen dazu auch alle Spiele des DFB-Pokals, der Premier League und der zweiten Bundesliga sowie alle Samstagspartien der 1. Bundesliga. Aber auch Anhänger der Sportarten Eishockey, Tennis, Golf und Handball werden hier auf Ihre Kosten kommen. Alles weitere erfahrt Ihr über den folgenden Link.

Formel 1, GP von Zandvoort: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Infos zur Strecke

Name: Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort Ort: Zandvoort, Niederlande

Zandvoort, Niederlande Inbetriebnahme: 1952

1952 Rundenlänge: 4.259 Meter

4.259 Meter Rundenanzahl: 72

72 Rundenrekord: 1.11,097 Minuten (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021)

1.11,097 Minuten (Lewis Hamilton, Mercedes, 2021) Letzter Sieger: Max Verstappen

Formel 1, GP von Zandvoort: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Rennkalender