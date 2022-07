Der Grand Prix von Ungarn wird heute mit dem Höhepunkt, dem Rennen, beendet. SPOX erklärt Euch, wer die 13. Runde im Rahmen der Formel-1-Meisterschaft live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Gestern fand auf dem Hungaroring das Qualifying statt, die Startaufstellung ist also bekannt. Dem Rennen im Rahmen des Großen Preises von Ungarn steht also nichts mehr im Weg. Dieses wird am heutigen Sonntag, den 31. Juli, gefahren.

Formel 1: Das Rennwochenende im Überblick

Tag Event Zeit Freitag 1. Training 14.00 Uhr - 15.00 Uhr Freitag 2. Training 17.00 Uhr - 18.00 Uhr Samstag 3. Training 13.00 Uhr - 14.00 Uhr Samstag Qualifying 16.00 Uhr - 17.00 Uhr Sonntag Rennen 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Ungarn heute live im TV und Livestream?

Das Rennen wird heute sowohl im TV als auch im Livestream angeboten.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Ungarn heute live im Pay-TV?

Nachdem Sky auch in dieser Saison die Übertragungsrechte an der kompletten Formel-1-Meisterschaft besitzt, ist der Pay-TV-Sender heute für die Übertragung des Rennens beim Großen Preis von Ungarn zuständig. Auf exakt zwei Sky-Kanälen wird das Spektakel dabei ausgestrahlt: auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. Beide Sender zeigen die Vorberichte bereits ab 13.30 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Rennstart. In beiden Übertragungen führen Euch Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher durch die Sendung.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Ungarn heute live im Free-TV?

In Deutschland wird auch das heutige Rennen nicht im Free-TV zu sehen sein, dafür hat RTL nicht die Rechte. Der Privatsender bietet in diesem Jahr von den insgesamt vier Rennen noch die Sessions in Zandvoort (Niederlande) und Sao Paulo (Brasilien) an.

© getty Kann Charles Leclerc in Ungarn zurückschlagen?

Im Nachbarland Österreich sieht die Situation jedoch anders aus, dort wird jedes Rennen im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, so natürlich auch der GP von Ungarn. Die Rechte teilen sich grundsätzlich der ORF und ServusTV, heute übernimmt der ORF (Sender: ORF1) die Übertragung. Ernst Hausleitner und Alexander Wurz sind die beiden Kommentatoren, die bereits um 13.40 Uhr zu Wort kommen und Vorberichte liefern. Es gibt jedoch auch eine Möglichkeit, mit der auch in Deutschland lebende den ORF und ServusTV empfangen können. Die Antwort dazu gibt es hier.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Ungarn heute im Livestream?

Wenn es um die Übertragung im Livestream geht, sind beide - Sky und der ORF - darum verantwortlich, wobei Sky seinen kostenpflichtigen Stream nur gegen ein SkyGo-Abonnement oder Zugriff auf WOW anbietet. Der Livestream des ORF hingegen ist gratis in der ORF-TVthek auffindbar.

Noch dazu können die, die bereits ein gültiges F1TV-Abonnement besitzen, ebenfalls das Rennen im Livestream verfolgen. Weil Sky die Rechte an der Formel 1 in Deutschland besitzt, können aktuell keine neuen F1TV-Abos abgeschlossen werden.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Ungarn heute live im TV und Livestream? Die Session im Liveticker

Auch bei SPOX lässt sich der Kampf um die WM-Punkte live verfolgen - nämlich im Liveticker.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Ungarn heute live im TV und Livestream? Die Startaufstellung

Mercedes-Pilot George Russell hat sich völlig überraschend die Pole Position für den Großen Preis von Ungarn (Samstag, 15.00 Uhr/Sky) gesichert. Der Brite drehte in 1:17,377 Minuten im letzten Versuch die schnellste Runde und landete vor den Ferrari-Piloten Carlos Sainz (Spanien) und Charles Leclerc (Monaco). Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) wurde wegen technischer Probleme mit seinem Red Bull nur Zehnter.

Für Rekordweltmeister Lewis Hamilton reichte es im zweiten Mercedes zum siebten Platz, für seinen Teamkollegen Russell war es die erste Pole Position in seiner Karriere. Für Red Bull lief das Qualifying enttäuschend: Direkt hinter Verstappen wird Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) starten, der bereits im zweiten Teil des Qualifyings ausschied.

Haas-Fahrer Mick Schumacher wurde 15., der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel, der am Donnerstag verkündet hatte, dass er zum Saisonende Schluss mit seiner Formel-1-Karriere machen werde, holte nur den 18. Startplatz. Auch der Höhenflug von Nicholas Latifi endete abrupt. Der Williams-Pilot aus Kanada, der im dritten freien Training völlig überraschend die Bestzeit gefahren war, belegte den letzten Rang.

Vor dem 13. von 22 Saisonrennen liegt Verstappen mit 63 Punkten Vorsprung auf Leclerc klar auf Titelkurs. Nach dem Ungarn-Rennen geht es für die Formel 1 in die vierwöchige Sommerpause.

Rang Fahrer Rennstall 1 Russell Mercedes 2 Sainz Ferrari 3 Leclerc Ferrari 4 Norris McLaren 5 Ocon Alpine 6 Alonso Alpine 7 Hamilton Mercedes 8 Bottas Alfa Romeo 9 Ricciardo McLaren 10 Verstappen Red Bull 11 Pérez Red Bull 12 Zhou Alfa Romeo 13 Magnussen Haas 14 Stroll Aston Martin 15 Schumacher Haas 16 Tsunoda AlphaTauri 17 Albon Williams 18 Vettel Aston Martin 19 Gasly AlphaTauri 20 Latifi Williams

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Ungarn heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: Rennen beim 13. Grand Prix in der Saison 2022

Rennen beim 13. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: Sonntag, 31. Juli 2022

Sonntag, 31. Juli 2022 Uhrzeit: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Budapest (Ungarn)

Budapest (Ungarn) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF1

Livestream (AT): Sky, ORF-TVthek, F1TV

