Heute steht beim Grand Prix von Ungarn neben dem 3. Freien Training vor allem das Qualifying im Mittelpunkt. SPOX erklärt Euch, wer den Kampf um gute Startpositionen live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Das Rennwochenende in Budapest nimmt am heutigen Samstag, den 30. Juli, richtig Fahrt auf. Am zweiten Tag beim Grand Prix von Ungarn wird das Qualifying zur Ermittlung der Startaufstellung für das 13. Rennen der Saison, das morgen um 15 Uhr losgeht, absolviert.

Der heutige Formel-1-Tag beginnt jedoch mit einer eher lockeren Einheit, dem 3. Freien Training, auf dem Hungaroring. Um 13 Uhr geht es los, dann haben die 20 Piloten zum letzten Mal eine Stunde Zeit, um sich mit der Strecke vertraut zu machen. Danach wird es bereits spannender, um 16 Uhr beginnt das Qualifying mit Q1.

Formel 1: Das Rennwochenende im Überblick

Tag Event Zeit Freitag 1. Training 14.00 Uhr - 15.00 Uhr Freitag 2. Training 17.00 Uhr - 18.00 Uhr Samstag 3. Training 13.00 Uhr - 14.00 Uhr Samstag Qualifying 16.00 Uhr - 17.00 Uhr Sonntag Rennen 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Ungarn heute live im TV und Livestream?

Das Qualifying beim GP von Ungarn wird heute sowohl im TV als auch im Livestream übertragen. Welche Sender dafür exakt zum Einsatz kommen, zeigt Euch SPOX im Folgenden.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Ungarn heute live im Pay-TV?

Kein Qualifying in dieser Formel-1-Saison geht vorüber, ohne von Sky übertragen worden zu sein. Der Grund: Der Pay-TV-Sender hat sich bereits vor der Meisterschaft im Jahr 2021 in Deutschland die Exklusivrechte gesichert. Seitdem wurde jedes Rennwochenende zur Gänze bei Sky gezeigt, das gilt auch für den GP von Ungarn.

Wer keine Sekunde der Übertragung bei Sky verpassen möchte, muss um 15.30 Uhr entweder Sky Sport F1 (HD) oder Sky Sport UHD anmachen. Um diese Uhrzeit beginnen die Vorberichte mit Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher.

© getty Max Verstappen ist im Moment der Gejagte.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Ungarn heute live im Free-TV?

In Deutschland gibt es in dieser Saison eigentlich nur einen Sender, der F1-Action im Free-TV anbietet - und das ist RTL. Der Privatsender zeigt zum einen jedoch nur die Rennen, keine Freien Trainings und Qualifyings. Zum anderen werden auch nur vier der 22 Rennen bei RTL übertragen. Ungarn gehört da nicht dazu.

Deutsche Motorsportfans, die das Qualifying im Free-TV sehen wollen, müssen in Richtung Österreich blicken. Der Nachbar lässt nämlich jedes Rennwochenende komplett im Free-TV abspielen, darum kümmern sich - meistens abwechselnd - der ORF und ServusTV. Für den Grand Prix von Ungarn ist der ORF verantwortlich.

Grundsätzlich haben nur Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit, ORF1 zu nutzen, einige bestimmte Deutsche jedoch auch. Näheres dazu findet Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Ungarn heute im Livestream

Was die Übertragung im Livestream betrifft, ist erneut Sky der richtige Ansprechpartner. Auf das kostenpflichtige Livestream-Angebot könnt Ihr dann zugreifen, wenn Ihr ein SkyGo-Abonnement habt oder Zugang zu WOW.

Dazu bietet die Formel 1 selbst mit der Übertragung bei F1TV eine kostenpflichtige Möglichkeit an, das Qualifying live zu verfolgen - jedoch nur denen, die bereits ein Abo haben, neue Abos sind wegen der Rechtesituation in Deutschland Stand jetzt nicht möglich.

Der ORF streamt das Geschehen auf dem Asphalt in der ORF-TVthek.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Ungarn heute live im TV und Livestream? Die Session im Liveticker

Eine andere Alternative zum TV- und Livestream-Angebot ist bei SPOX vorfindbar. Wir tickern das Qualifying von Anfang bis Ende mit.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Ungarn heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: Qualifying beim 13. Grand Prix in der Saison 2022

Qualifying beim 13. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: Samstag, 30 Juli 2022

Samstag, 30 Juli 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Budapest (Ungarn)

Budapest (Ungarn) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF1

Livestream (AT): Sky, ORF-TVthek, F1TV

Formel 1: Der Rennkalender