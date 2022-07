Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Ungarn heute live im TV, Livestream und Liveticker

Beim Grand Prix von Ungarn steht heute das Rennen auf dem Programm. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spektakel in Budapest live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Zwei Drittel beim Grand Prix von Ungarn wurden bereits absolviert, nun wird es am heutigen Sonntag, den 31. Juli, Zeit für das Highlight - das dreizehnte Rennen der Saison 2022. Dieses geht um 15 Uhr los, dabei fahren die Piloten - wie gestern und vorgestern - auf dem Hungaroring in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Formel 1: Das Rennwochenende im Überblick

Tag Event Zeit Freitag 1. Training 14.00 Uhr - 15.00 Uhr Freitag 2. Training 17.00 Uhr - 18.00 Uhr Samstag 3. Training 13.00 Uhr - 14.00 Uhr Samstag Qualifying 16.00 Uhr - 17.00 Uhr Sonntag Rennen 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

© getty Max Verstappen hat seinen Vorsprung in der WM in Frankreich auf 63 Punkte ausgebaut.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Ungarn heute live im TV und Livestream

Im Vergleich zu den beiden Tagen zuvor ändert sich in Bezug auf die Übertragung heute nichts. Das Rennen beim Grand Prix von Ungarn bietet der Pay-TV-Sender Sky im TV und im kostenpflichtigen Livestream an. Die beiden Sender, die es, beginnend mit der Vorberichterstattung um 13.30 Uhr, bis zur Pressekonferenz der Podiumsplatzierten und den Analysen zum Rennen übertragen, sind Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. Auch beim Rennen wird das Duo Sascha Roos (Kommentator) und Ralf Schumacher (Experte) eingesetzt.

Außerdem ist Sky auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW könnt Ihr darauf zugreifen.

RTL ist heute zwar nicht im Einsatz, trotzdem gibt es eine Möglichkeit, wie zumindest wenige bestimmte deutsche Fans, das Rennen im Free-TV sehen können. Der ORF überträgt das Rennen nämlich in Österreich im TV und im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek. Wie man auch in Deutschland den Sender empfangen kann, könnt Ihr hier nachlesen.

Wer außerdem ein gültiges Abo für den Streamingdienst der Formel 1, F1TV, besitzt, kann ebenfalls das Rennen mitverfolgen. Auf der Plattform wird nämlich jede Session in dieser Saison gezeigt. Neue Abos sind wegen der Rechtesituation aktuell jedoch nicht möglich.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Ungarn heute im Liveticker

SPOX ist heute ebenfalls mit von der Partie. Bei uns könnt Ihr beim Liveticker mitlesen, was während des Rennens alles passiert.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP von Ungarn heute live im TV und Livestream - Die Startaufstellung

Mercedes-Pilot George Russell hat sich völlig überraschend die Pole Position für den Großen Preis von Ungarn (Samstag, 15.00 Uhr/Sky) gesichert. Der Brite drehte in 1:17,377 Minuten im letzten Versuch die schnellste Runde und landete vor den Ferrari-Piloten Carlos Sainz (Spanien) und Charles Leclerc (Monaco). Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) wurde wegen technischer Probleme mit seinem Red Bull nur Zehnter.

Für Rekordweltmeister Lewis Hamilton reichte es im zweiten Mercedes zum siebten Platz, für seinen Teamkollegen Russell war es die erste Pole Position in seiner Karriere. Für Red Bull lief das Qualifying enttäuschend: Direkt hinter Verstappen wird Teamkollege Sergio Perez (Mexiko) starten, der bereits im zweiten Teil des Qualifyings ausschied.

Haas-Fahrer Mick Schumacher wurde 15., der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel, der am Donnerstag verkündet hatte, dass er zum Saisonende Schluss mit seiner Formel-1-Karriere machen werde, holte nur den 18. Startplatz. Auch der Höhenflug von Nicholas Latifi endete abrupt. Der Williams-Pilot aus Kanada, der im dritten freien Training völlig überraschend die Bestzeit gefahren war, belegte den letzten Rang.

Vor dem 13. von 22 Saisonrennen liegt Verstappen mit 63 Punkten Vorsprung auf Leclerc klar auf Titelkurs. Nach dem Ungarn-Rennen geht es für die Formel 1 in die vierwöchige Sommerpause.

Rang Fahrer Rennstall 1 Russell Mercedes 2 Sainz Ferrari 3 Leclerc Ferrari 4 Norris McLaren 5 Ocon Alpine 6 Alonso Alpine 7 Hamilton Mercedes 8 Bottas Alfa Romeo 9 Ricciardo McLaren 10 Verstappen Red Bull 11 Pérez Red Bull 12 Zhou Alfa Romeo 13 Magnussen Haas 14 Stroll Aston Martin 15 Schumacher Haas 16 Tsunoda AlphaTauri 17 Albon Williams 18 Vettel Aston Martin 19 Gasly AlphaTauri 20 Latifi Williams

Formel 1: Rennen beim GP von Ungarn - Infos zur Strecke

Streckenname: Hungaroring (Budapest, Ungarn)

Hungaroring (Budapest, Ungarn) Länge: 4.381 Meter

4.381 Meter Runden: 70

70 Distanz: 306,630 km

306,630 km Rechtskurven: 7

7 Linkskurven: 7

