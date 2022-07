Nur fünf Tage nach dem Rennen in Le Castellet erwarten uns heute bereits die ersten freien Trainings beim Großen Preis von Ungarn. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr diese live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum insgesamt 13. Rennen in dieser Saison versammelt sich an diesem Wochenende der Formel 1-Zirkus. Der Große Preis von Ungarn markiert gleichzeitig das letzte Rennwochenende vor der knapp vierwöchigen Sommerpause.

Nach dem Ausscheiden von Charles Leclerc beim GP von Frankreich kann der amtierende Weltmeister Max Verstappen auf einen beruhigenden Vorsprung von 63 Punkten bauen. Doch nicht nur in der Einzelwertung führt Red Bull das Feld klar an. Auch in der Konstrukteurstabelle macht dem österreichischen Rennstall niemand etwas vor. Satte 82 Punkte Abstand bestehen nun auf Ferrari an Rang zwei und sogar insgesamt 126 auf Mercedes an Rang 3.

Doch, wie war aus der Vergangenheit wissen, kann beim Ungarn GP so einiges passieren. Die zahlreichen engen Kurven sorgen immer wieder für spektakuläre Momente. So auch im letzten Jahr, als der damalige Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas infolge eines Fahrfehlers fast das gesamte vordere Feld abräumte. Sowohl Lando Norris als auch Sergio Pérez konnten den folgenden Re-Start nicht antreten.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Ungarn im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Zeitplan

Wie gewohnt werden auch an diesem Wochenende die ersten beiden freien Trainings am heutigen Freitag vonstatten gehen. Das dritte und letzte wird schließlich am morgigen Samstag ausgetragen.

Tag Event Zeit Freitag 1. Training 14.00 Uhr - 15.00 Uhr Freitag 2. Training 17.00 Uhr - 18.00 Uhr Samstag 3. Training 13.00 Uhr - 14.00 Uhr Samstag Qualifying 16.00 Uhr - 17.00 Uhr Sonntag Rennen 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Ungarn im TV und Livestream

Um die freien Trainings am heutigen Tag live im TV und Livestream verfolgen zu können, benötigt Ihr eines der entsprechenden Sky-Abonnements. Das Pay-TV-Unternehmen besitzt nämlich die Exklusivrechte für alle Sessions in diesem Jahr. Alle genauen Informationen haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Ungarn im TV

Um die beiden ersten Sessions des Ungarn-Wochenendes live im linearen Fernsehen zu sehen, benötigt Ihr das sogenannte Sport-Paket. Dieses beläuft sich zum aktuellen Zeitpunkt auf 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Neben der Formel 1 bekommt Ihr damit auch Zugriff auf alle Spiele des DFB-Pokals, der englischen Premier League sowie zahlreicher Veranstaltungen der Sportarten Handball, Tennis, Golf und Eishockey. Weitere Informationen findet Ihr hier.

Insofern Ihr bereits in Besitz des notwendigen Paketes seid, müsst Ihr nun lediglich den Sender Sky Sport F1 HD zur Uhrzeit Eurer Wahl aufrufen. Die Berichterstattung zum ersten freien Training wird um 13.45 Uhr ihren Anfang nehmen, die des zweiten Trainings ab 16.45 Uhr.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Ungarn im Livestream

Alternativ dazu, könnt Ihr Euch das Spektakel natürlich auch im Livestream zu Gemüte führen. Dazu benötigt Ihr jedoch ein anderes Abonnement, das sogenannte Livesport-Paket auf der Plattform Wow (ehemals SkyTicket). Dieses kostet im Moment 29,99 Euro pro Monat oder 24,99 Euro pro Monat im Jahrestarif. Anders als im Falle des oben beschriebenen Sport-Paketes ist hier nicht nur eine Auswahl an Sky-Inhalten enthalten, sondern tatsächlich alle Sportveranstaltungen, die Sky derzeit zur Verfügung stehen. Dazu zählt zusätzlich auch eine Vielzahl an Spielen der ersten und zweiten Fußballbundesliga.

Formel 1, heute live: Freie Trainings beim GP von Ungarn im Liveticker bei SPOX

Eine weitere Möglichkeit bieten wir von SPOX selbst an: Die Rede ist von unseren hauseigenen Livetickern zu den freien Trainings. Im Minutentakt versorgen wir Euch dort mit allen wichtigen Infos rund um das Geschehen in Budapest. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker des ersten freien Trainings

Hier geht's zum Liveticker des zweiten freien Trainings

Hier geht's zum Liveticker des dritten freien Trainings (Samstag)

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Ungarn im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos zur Strecke

Name: Hungaroring

Hungaroring Ort: Budapest, Ungarn

Budapest, Ungarn Teil des Kalenders seit: 2003

2003 Kurven: 16

16 Rundenlänge: 4,381 Kilometer

4,381 Kilometer Runden: 70

70 Gesamtlänge: 306,630 Kilometer

306,630 Kilometer Schnellste Runde: Pierre Gasly (1.18,394 min)

Pierre Gasly (1.18,394 min) Meiste Siege: Lewis Hamilton (8)

© getty Esteban Ocon hat 2021 überraschend den Großen Preis von Ungarn gewonnen.

Formel 1, Übertragung heute live: Freie Trainings beim GP von Ungarn im TV, Livestream und Liveticker - Der aktuelle WM-Stand

Fahrerwertung:

Rang Fahrer Rennstall Siege Punkte 1 Verstappen, Max Red Bull Racing 7 233 2 Leclerc, Charles Scuderia Ferrari 3 170 3 Perez, Sergio Red Bull Racing 1 163 4 Sainz jr., Carlos Scuderia Ferrari 1 144 5 Russell, George Mercedes AMG Petronas 0 143 6 Hamilton, Lewis Mercedes AMG Petronas 0 127 7 Norris, Lando McLaren F1 Team 0 70 8 Ocon, Esteban Alpine F1 Team 0 56 9 Bottas, Valtteri Alfa Romeo F1 Team 0 46 10 Alonso, Fernando Alpine F1 Team 0 37 11 Magnussen, Kevin Haas F1 Team 0 22 12 Ricciardo, Daniel McLaren F1 Team 0 19 13 Gasly, Pierre Scuderia Alpha Tauri 0 16 14 Vettel, Sebastian Aston Martin F1 Team 0 15 15 Schumacher, Mick Haas F1 Team 0 12 16 Tsunoda, Yuki Scuderia Alpha Tauri 0 11 17 Zhou, Guanyu Alfa Romeo F1 Team 0 5 18 Stroll, Lance Aston Martin F1 Team 0 4 19 Albon, Alexander Williams Racing 0 3 20 Latifi, Nicholas Williams Racing 0 0 21 Hülkenberg, Nico Aston Martin F1 Team 0 0

