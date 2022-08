Formel 1 - Kommentar zum Ferrari-Desaster: Jetzt müssen Köpfe rollen

Beim Großen Preis von Ungarn stellt die Scuderia Ferrari einmal mehr ihre eklatanten Schwächen in Sachen Strategie unter Beweis. Die Weltmeisterschaft ist trotz des wohl stärksten Autos im Feld so gut wie dahin, nun müssen Köpfe rollen. Nur so kann es gelingen, das Gesicht zu wahren und nicht zum Gespött der Formel 1 zu werden. Ein Kommentar.

Es hatte alles so perfekt ausgesehen. Während der größte Erzfeind Red Bull nach einer verpatzen Qualifikation nicht über die Startplätze zehn und elf hinausgekommen war, hatte man bei Ferrari vor dem Rennen des Ungarn-GPs eine Top-Ausgangssituation und alle Trümpfe in der Hand, das Blatt im Weltmeisterschaftskampf zu seinen Gunsten zu wenden. Eigentlich.

Denn anstatt die wichtigen Zähler mit einem guten Ergebnis einzustreichen, funktionierte bei den Roten - wieder einmal - überhaupt gar nichts. Zwei verpatzte Boxenstopps bei Carlos Sainz ruinierten diesem das Rennen, bei Charles Leclerc entschied man aus völlig heiterem Himmel heraus, einen Stint auf dem im gesamten Feld so unbeliebten und zuvor kaum getesteten, harten Reifen zu wagen.

Aus dem angepeilten Doppelsieg wurde folglich nichts. Beide Scuderia-Piloten wurden mit zunehmender Renndauer immer weiter durchgereicht und kamen nur auf den Plätzen vier und sechs ins Ziel.

Mit dem Fortschreiten der Saison zeichnet sich immer stärker das Bild eines Rennstalls ab, der an allen Ecken und Enden überfordert zu sein scheint. Taktisch leistet sich Ferraris Kommandostand Woche für Woche teils haarsträubende Fehler, welche bereits eine Vielzahl an WM-Punkten gekostet haben. Oft hat man den Eindruck, dass führende Strategen bei den Roten die simpelsten und offensichtlichsten Rennsituationen nicht korrekt einschätzen können oder diese schlichtweg ignorieren.

© getty Mattia Binotto und Charles Leclerc sehen in der WM gegen Red Bull und Max Verstappen kein Land.

Ferrari wird zunehmend zur Lachnummer der Formel 1

Mit einem Auto, welches vom reinen Potenzial her locker um den Titel mitfahren könnte, ist das inakzeptabel. Will man die ohnehin geringe Chance darauf noch wahren, muss in der anstehenden Sommerpause zwingend eine personelle sowie inhaltliche Neuaufstellung her. Teamchef Mattia Binotto steht als Hauptverantwortlicher ebenso zur Debatte wie die gesamte operative Strategie- und Mechaniker-Abteilung.

Gibt es diesen Cut nicht, kann man sich von der ersten Weltmeisterschaft seit knapp 15 Jahren (Team 2008, Fahrer 2007) mit Sicherheit verabschieden. Mit 80 Punkten Rückstand auf Max Verstappen ist Charles Leclerc ohnehin bereits auf Patzer des Niederländers angewiesen - aus eigener Kraft ist der Titel schon nicht mehr zu holen. Und selbst wenn man das WM-Abschneiden außen vor lässt, ist ein Neuanfang unvermeidlich. Allein, um dem sich immer stärker zementierenden Image als Lachnummer und Karriere-Zerstörer der Königsklasse entgegenzuwirken.

Denn auch Leclerc selbst wird seine Zukunft bei der Scuderia hinterfragen. Zwar präsentiert sich der Monegasse in dieser Saison ebenfalls keineswegs fehlerfrei (u.a. individuelle Patzer in Imola und Le Castellet), dennoch wirkt er in der aktuellen Situation wie die ärmste Sau im Fahrerfeld. Der von der Scuderia offen als Zugpferd und Zukunftshoffnung deklarierte 24-Jährige macht einen zunehmend frustrierten und niedergeschlagenen Eindruck. Kollegen wie Fernando Alonso und Sebastian Vettel können ein Lied vom Leid in Rot singen.

Wie es richtig geht, stellen Rivale Verstappen und Red Bull in diesem Jahr eindrucksvoll unter Beweis. Und manchmal ist der Weg zum Weltmeistertitel nur eine Garage weit entfernt. Bei Ferrari wird Leclerc der Schritt zum Weltmeister - zumindest in diesem Jahr - kaum gelingen.

Siege vom schlechtesten Startplatz: Verstappen nicht einmal in den Top 20 © getty 1/25 Dank einer furiosen Aufholjagd hat Max Verstappen den Großen Preis von Ungarn 2022 gewonnen. Zehn Autos musste der Niederländer im Rennen überholen, um sich den Sieg zu krallen. Damit liegt er im All-Time-Ranking jedoch nicht einmal in den Top 20. © getty 2/25 Anlässlich des beeindruckenden Triumphes des RB-Piloten blickt SPOX auf eben dieses Ranking und zeigt, welche Piloten trotz vermeintlich schlechter Startpositionen doch noch zum Sieg gefahren sind. © getty 3/25 Platz 23 – u.a. MAX VERSTAPPEN (Red Bull) 10 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 2022 © imago images 4/25 Platz 16 – JOCHEN MASS (McLaren): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Spanien 1975 © getty 5/25 Platz 16 – DAVID COULTHARD (McLaren): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Australien 2003 © imago images 6/25 Platz 16 – PETER GETHIN (BRM): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Italien 1971 © imago images 7/25 Platz 16 – RONNIE PETERSON (Lotus): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Südafrika 1978 © getty 8/25 Platz 16 – JODY SCHECKTER (Wolf): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Argentinien 1977 © getty 9/25 Platz 16 – FERNANDO ALONSO (Ferrari): 11 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Europa 2012 © getty 10/25 Platz 14 – NIGEL MANSELL (Ferrari): 12 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 1989 © imago images 11/25 Platz 14 – GIANCARLO BAGHETTI (Ferrari): 12 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Frankreich 1961 © imago images 12/25 Platz 14 – JIM CLARK (Lotus): 12 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 1962 © getty 13/25 Platz 12 – ALAIN PROST (Ferrari): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Mexiko 1990 © getty 14/25 Platz 12 – BRUCE MCLAREN (Cooper): 13 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Argentinien 1960 © getty 15/25 Platz 8 – OLIVIER PANIS (Ligier): 14 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Monaco 1996 © imago images 16/25 Platz 8 – ALAN JONES (Shadow): 14 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Österreich 1977 © getty 17/25 Platz 8 – JONNY HERBERT (Stewart Racing): 14 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Europa 1999 © getty 18/25 Platz 8 – JENSON BUTTON (Honda): 14 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Ungarn 2006 © getty 19/25 Platz 7 – FERNANDO ALONSO (Renault): 15 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Singapur 2008 © getty 20/25 Platz 5 – MICHAEL SCHUMACHER (Bennetton): 16 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Belgien 1995 © imago images 21/25 Platz 5 – JACKIE STEWART (Tyrrell): 16 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Südafrika 1973 © imago images 22/25 Platz 3 – JOHN WATSON (McLaren): 17 Positionen gewonnen beim Großen Preis der USA 1982 © getty 23/25 Platz 3 – KIMI RÄIKKÖNEN (McLaren): 17 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Japan 2005 © getty 24/25 Platz 2 – RUBENS BARRICHELLO (Ferrari): 18 Positionen gewonnen beim Großen Preis von Deutschland 2000 © imago images 25/25 Platz 1 – JOHN WATSON (McLaren): 22 Positionen gewonnen beim Großen Preis der USA 1983

Formel 1: Der WM-Stand (nach 13 von 22* Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 258 2 Charles Leclerc Ferrari 178 3 Sergio Perez Red Bull 173 4 George Russell Mercedes 158 5 Carlos Sainz Ferrari 156 6 Lewis Hamilton Mercedes 146 7 Lando Norris McLaren 76 8 Esteban Ocon Alpine 58 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 41

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Red Bull 431 2 Ferrari 334 3 Mercedes 204 4 Alpine 99 5 McLaren 95 6 Alfa Romeo 51 7 Haas 34 8 AlphaTauri 27 9 Aston Martin 20 10 Williams 3

*Der Russland-GP wurde aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ersatzlos gestrichen. Ursprünglich hatte die Formel 1 für die Saison 2022 23 Rennen eingeplant.