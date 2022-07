Der Grand Prix von Ungarn wird heute mit dem Qualifying fortgesetzt. Die Session ist jedoch auf jeden Fall nicht bei RTL zu sehen. Was der Grund dafür ist, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Direkt eine Woche nach dem Großen Preis von Frankreich sind die Formel-1-Fahrer bereits für den nächsten Grand Prix im Einsatz, wenn auf dem Hungaroring in Budapest der GP von Ungarn stattfindet. Im Rahmen dieses Rennwochenendes wird heute um 13 Uhr zuerst das 3. und letzte Freie Training gefahren, ehe um 16 Uhr das Qualifying über die Bühne geht.

Der Höhepunkt des Wochenendes ist dann das Rennen, das morgen (31. Juli) um 15 Uhr losgeht.

Formel 1: Das Rennwochenende im Überblick

Tag Event Zeit Freitag 1. Training 14.00 Uhr - 15.00 Uhr Freitag 2. Training 17.00 Uhr - 18.00 Uhr Samstag 3. Training 13.00 Uhr - 14.00 Uhr Samstag Qualifying 16.00 Uhr - 17.00 Uhr Sonntag Rennen 15.00 Uhr - 17.00 Uhr

Formel 1: Darum zeigt RTL das Qualifying beim GP von Ungarn heute nicht live im TV und Livestream

Sicher ist, dass das Qualifying beim Grand Prix von Ungarn heute nicht bei RTL gezeigt wird. Dafür gibt es auch einen einfachen Grund: RTL darf in dieser Saison lediglich vier von insgesamt 22 Rennen übertragen. Der GP von Ungarn zählt nicht dazu. Außerdem bietet der Privatsender ohnehin nur Rennen an, nicht jedoch die anderen Sessions des Wochenendes, also Freien Trainings und Qualifyings.

Sky hingegen besitzt die Exklusivrechte an der Motorsportkönigsklasse und ist demnach heute auch für die Übertragung des Qualifyings verantwortlich. Dafür müsst Ihr entweder Sky Sport F1 (HD) oder Sky Sport UHD aufrufen, dort geht es um 15.30 Uhr los. Das Duo, bestehend aus Kommentator Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher, begleitet Euch durch den Kampf um die Pole Position.

Was Sky im Pay-TV zeigt, wird auch im kostenpflichtigen Livestream angeboten. Um den Livestream freischalten zu können, werden Interessierten zwei Optionen präsentiert: ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Während im deutschen Free-TV zum Qualifying nichts zu sehen ist, sieht die Situation im Nachbarland Österreich anders aus. Dort läuft nämlich jedes Rennwochenende im Free-TV, Ungarn zählt zu den Grand Prix, die vom ORF im frei empfangbaren Fernsehen und im kostenlosen Livestream in der ORF-TVthek gezeigt werden. Es gibt auch eine Möglichkeit, wie Deutsche den ORF empfangen können. Wie das funktioniert, könnt Ihr hier nachlesen.

F1TV bietet ebenfalls eine Livestream-Übertragung, jedoch nur den Personen, die bereits ein Abo haben. Neue Abos sind wegen der Rechtesituation in Deutschland nicht möglich.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Ungarn im Liveticker

Auch im Liveticker lässt sich das Qualifying heute verfolgen. Wir tickern die wichtigsten Rundenzeiten für Euch ausführlich mit. Q1, Q2, Q3 - Ihr verpasst garantiert nichts.

Formel 1: Der WM-Stand (nach 12 von 22 Rennen)

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 233 2 Charles Leclerc Ferrari 170 3 Sergio Perez Red Bull 163 4 Carlos Sainz Ferrari 144 5 George Russell Mercedes 143 6 Lewis Hamilton Mercedes 127 7 Lando Norris McLaren 70 8 Esteban Ocon Alpine 56 9 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 10 Fernando Alonso Alpine 37

© getty Max Verstappen hat seinen Vorsprung in der WM in Frankreich auf 63 Punkte ausgebaut.

Formel 1, Übertragung heute live: Qualifying beim GP von Ungarn im Liveticker - Wichtigste Infos

Runde: Qualifying beim 13. Grand Prix in der Saison 2022

Qualifying beim 13. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: Samstag, 30. Juli 2022

Samstag, 30. Juli 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Budapest (Ungarn)

Budapest (Ungarn) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky, F1TV (nur Bestandskunden)

Übertragung (AT): Sky, ORF1

Livestream (AT): Sky, ORF-TVthek, F1TV

Formel 1: Der Rennkalender