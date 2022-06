Formel 1 - Aserbaidschan Grand Prix: Sergio Perez vor Charles Leclerc im dritten Training

Baku-Spezialist Sergio Perez hat seine starke Form bestätigt und die Generalprobe für das Formel-1-Qualifying in Aserbaidschan für sich entschieden. Der mexikanische Red-Bull-Pilot drehte im dritten freien Training am Samstag in 1:43,170 Minuten die schnellste Runde und lag 0,070 Sekunden vor Charles Leclerc, der am Kaspischen Meer den ersten Ferrari-Erfolg seit zwei Monaten anpeilt.

Perez, der im Vorjahr auf dem Stadtkurs gesiegt hatte, blieb damit auch vor Teamkollege und Weltmeister Max Verstappen (+0,279). Vierter wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari (+0,426). Der Abstand von Red Bull und der Scuderia zum Rest des Feldes war deutlich.

Sebastian Vettel sortierte sich im Aston Martin als Zehnter (+1,519) im Mittelfeld ein. Mick Schumacher erreichte im Haas (+2,362) nur den 18. Rang.

Verstappen, der in Baku noch nie auf dem Podium stand, hat in Aserbaidschan "noch eine Rechnung offen", wie er vorab selbst sagte. Im Qualifying (16.15 Uhr/Sky) muss der Titelverteidiger mit einer perfekten Runde die Basis für die Begleichung eben dieser schaffen.

Vorhersagen sind in Aserbaidschan allerdings schwierig. Das Rennen ist oft chaotisch, die erste Startreihe weniger wert als auf anderen Strecken. Nur einmal (2019, Valtteri Bottas) siegte der Pole-Setter.