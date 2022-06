Nach dem GP von Aserbaidschan letzte Woche geht es in der Formel 1 direkt weiter: heute steht der Große Preis von Kanada an. Doch wer überträgt / zeigt das Rennen live im TV und Livestream? SPOX hat die Antworten.

Zum letzten Mal in diesem Monat kommt der Formel 1-Zirkus zusammen. Der Anlass: Der Große Preis von Kanada. In diesem Artikel erklären wir Euch, welcher Anbieter das heutige Rennen live im TV und Livestream überträgt. Außerdem bringen wir Euch auf den neuesten Stand hinsichtlich der Gesamtwertungen sowie der Strecke in Montreal.

Mehr als drei Jahre ist es mittlerweile her, dass die größte Motorsportliga der Welt zuletzt in Kanada Halt gemacht hat. Damals lieferten sich Lewis Hamilton und Sebastian Vettel ein spektakuläres Duell um den ersten Platz. Letzterer hatte am Ende jedoch aufgrund einer Fünfsekunden-Strafe das Nachsehen.

Bis zum heutigen Tag hat sich das Feld der Favoriten allerdings stark verändert. Vettel spielt im Titelrennen schon seit Längerem keine Rolle mehr, und in dieser Saison ist auch Hamilton nicht mehr Teil dieses elitären Klubs. Stattdessen hat die nächste Generation der Formel 1 - allen voran das Ferrari-Duo Charles Leclerc und Carlos Sainz, Red Bulls Max Verstappen sowie Mercedes-Neuzugang George Russell - das Zepter in die Hand genommen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Kanada heute live im TV und Livestream? - Der Zeitplan

Datum Beginn Session Freitag, 17. Juni 20.00 Uhr 1. Freies Training Freitag, 17. Juni 23.00 Uhr 2. Freies Training Samstag, 18. Juni 19.00 Uhr 3. Freies Training Samstag, 18. Juni 22.00 Uhr Qualifying Sonntag, 19. Juni 20.00 Uhr Rennen

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Kanada heute live im TV und Livestream?

Die exklusiven Übertragungsrechte des Rennens obliegen dem Unternehmen Sky. Der Pay-TV-Sender ist allein für die Ausstrahlung im TV und Livestream verantwortlich. Wie Ihr darauf zugreifen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

© getty Ernste Miene bei Charles Leclerc: Trotz sechsmaliger Pole Position will sich der Erfolg bei Ferrari noch nicht einstellen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Kanada heute live im TV?

Um das neunte Rennen dieser Saison live im TV zu sehen, müsst Ihr in Besitz des Sky Sport-Pakets sein. Ein solches kostet derzeit 17,25€ pro Monat im Jahrestarif. Neben allen Sessions der Formel 1 könnt Ihr damit auch auf die Übertragungen aller Premier League- und DFB-Pokalspiele, sowie einer Vielzahl an Events der Sportarten Tennis, Golf, Eishockey und Handball zugreifen. Darüber hinaus enthält das Paket auch noch den Sky Q-Receiver, mit dem Ihr die erworbenen Inhalte schließlich auf Euer Fernsehgerät projizieren könnt. Alle weiteren Infos zum Angebot findet Ihr hier.

Ihr seid bereits Kundin oder Kunde eines solchen Pakets? Dann müsst Ihr nun lediglich den Kanal Sky Sport F1 HD zur entsprechenden Zeit aufrufen. Wer die Vorberichte nicht verpassen will, sollte bereits um 18.30 Uhr einschalten, genügt das eigentliche Rennen, so ist 19.55 Uhr ausreichend.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Kanada heute im Livestream?

Neben der Übertragung im linearen Fernsehen besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, das Rennen im Livestream via Internet zu verfolgen. Hierzu müsst Ihr allerdings in Besitz eines anderen Abonnements sein. Nämlich dem Supersport-Ticket auf der Plattform WOW (ehemals SkyTicket). Im Vergleich zum oben beschriebenen Sport-Paket gibt es hier einige Unterschiede. SPOX schlüsselt diese für Euch auf.

Zum einen enthält das Abonnement neben all den ebenfalls zuvor erwähnten Inhalten auch alle Samstagsspiele der 1. Bundesliga sowie alle Partien der 2. Bundesliga. Zum anderen ist es hier nicht notwendig, ein Jahresabo abzuschließen. Ob nur ein Monat oder doch ein ganzes Jahr - die Entscheidung liegt allein bei Euch. Und noch ein dritter Unterschied sollte hier nicht unerwähnt bleiben: Seit der Umstellung von SkyTicket auf WOW gestattet es Euch Sky, die erworbenen Inhalte auf gleich zwei Geräten gleichzeitig zu nutzen. Doch wie viel kostet ein WOW-Abo nun?

Monatsabo: 29,99 Euro

29,99 Euro Jahresabo (pro Monat): 24,99 Euro

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Kanada heute live im TV und Livestream? - Alle Infos zum Rennen

Rennen: GP von Kanada

GP von Kanada Strecke: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuit Gilles-Villeneuve Runden: 70

70 Streckenlänge: 4,361 km

4,361 km Streckendistanz: 305,270 km

305,270 km Kurven: 14

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Kanada heute live im TV und Livestream? - Die Startaufstellung

Platz Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Fernando Alonso Alpine F1 Team 3 Carlos Sainz Ferrari 4 Lewis Hamilton Mercedes 5 Kevin Magnussen Haas F1 6 Mick Schumacher Haas F1 7 Sebastian Ocon Alpine F1 Team 8 George Russell Mercedes 9 Daniel Ricciardo McLaren 10 Zhou Guanyu Alfa Romeo 11 Valtteri Bottas Alfa Romeo 12 Alexander Albon Williams 13 Sergio Perez Red Bull 14 Lando Norris McLaren 15 Pierre Gasly AlphaTauri 16 Sebastian Vettel Aston Martin 17 Lance Stroll Aston Martin 18 Nicholas Latifi Williams 19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 20 Charles Leclerc Ferrari

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Kanada heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Alternativ zu den verschiedenen Übertragungswegen habt Ihr noch eine weitere Option, live dabei zu sein: die Rede ist von unserem hauseigenen Liveticker. Mit minütlichen Updates bringen wir Euch immer auf den neuesten Stand, sodass Euch garantiert nichts entgeht.

Hier geht's zum Liveticker des Rennens beim Großen Preis von Kanada

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Kanada heute live im TV und Livestream? - Der Gesamtstand in Fahrer- und Konstrukteurswertung

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 150 2 Sergio Perez Ferrari 129 3 Charles Leclerc Red Bull 116 4 George Russell Mercedes 99 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 62 7 Lando Norris McLaren 50 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 31 10 Pierre Gasly AlphaTauri 16

Konstrukteurswertung: