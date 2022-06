Für die Formel 1-Piloten wird es heute ernst beim Rennen auf dem Stadtkurs in Baku. Hier erklären wir Euch wer heute das Rennen beim Formel 1-GP von Aserbaidschan live im TV und im Livestream zeigt / überträgt.

Das Rennen beim GP in Aserbaidschan startet am heutigen Sonntagmittag, den 12. Juni, um 13.00 Uhr auf dem Baku City Circuit in Baku, der Hauptstadt Bakus.

Der GP von Aserbaidschan ist das achte Rennen der Formel 1-Saison 2022. Sieben Rennen haben die Formel 1-Piloten somit schon absolviert und der Druck auf einige Fahrer steigt. Der deutsche Haas-Pilot Mick Schumacher beispielsweise zeigte sich in der aktuellen Saison bislang fehleranfällig und auch beim vergangenen GP in Monaco crashte der junge Deutsche. Die vielen Unfälle in der vergangenen Wochen schmeckten vor allem Haas-Teamchef Günther Steiner nicht, der vor dem Rennwochenende nun ein unfallfreies Rennen von seinen Piloten forderte.

Für Mick Schumacher blieb der erhoffte Befreiungsschlag derweil aus. Der Haas-Pilot scheiterte im Q1 und muss vom letzten Startplatz ins Rennen gehen. Selbstvertrauen konnte der 23-Jährige zwei Wochen nach seinem neuerlichen Totalschaden in Monaco sowie der folgenden, deutlichen Kritik von Teamchef Günther Steiner somit nicht sammeln. (Quelle: SID)

© getty Mick Schumacher gerät bei Haas mehr und mehr unter Druck.

Und auch McLaren-Pilot Daniel Ricciardo gerät bei seinem Arbeitgeber zusehends unter Druck. Der Australier steht seit seiner Ankunft bei McLaren im Schatten seines jungen Teamkollegen Lando Norris. In Monaco zeigte der Brite Lando Norris erneut sein Können und holte schlussendlich als Sechster gute Punkte für sein Team. Ricciardo hingegen mühte sich am Ende des Feldes ab und sah die Zielflagge als 13. Elf Zähler konnte Daniel Ricciardo bislang in dieser Saison sammeln, Norris hingegen ganze 48. Geht es für den Australier in Baku heute aufwärts?

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: GP in Aserbaidschan

GP in Aserbaidschan Datum: 12. Juni

12. Juni Start: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Strecke: Baku City Circuit

Baku City Circuit Runden: 51

51 Streckenlänge: 6,003 km

6,003 km Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 12

12 Streckenrekord: 1:43,009 Charles Leclerc (2019)

1:43,009 Charles Leclerc (2019) Übertragung im TV: Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD, Servus TV

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW, Servus TV, F1TV

Übertragung im Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im TV und Livestream?

Wie gewohnt seht Ihr in Deutschland auf Sky am heutigen Tag den Formel 1-GP von Aserbaidschan live und in voller Länge im Pay-TV. In Österreich gibt es neben der Übertragung im Bezahlfernsehen zudem eine Option das Rennen im Free-TV und im kostenfreien Livestream zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

In Deutschland seht Ihr heute ab 11.30 Uhr die Übertragung des Rennen auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD. Der Rennstart ist für 13.00 Uhr terminiert. Von da an begleiten für Euch das Rennen Sascha Roos und Ralf Schumacher als Kommentatoren.

In Österreich zeigt sich heute Servus TV für die Übertragung des Rennens in Baku zuständig. Der Privatsender und der ORF wechseln sich mit den Übertragungen der Formel 1-Rennen im Free-TV ab. Die Vorberichte beginnen auf Servus TV heute um 11.20 Uhr. Das Rennen kommentiert für den Privatsender Alexander Gröbl. Die Übertragung von Servus TV könnt Ihr ebenfalls sehen, wenn Ihr in Deutschland im grenznahen Gebiet zu Österreich wohnt.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Als Sky-Kunden bieten sich Euch gleich zwei Optionen den GP von Aserbaidschan heute im Livestream zu erleben. Zu einen geht das über die Sky Go-App oder Ihr schließt ein Abo bei WOW ab, mit dem Ihr das Rennen in Baku heute ebenfalls live und in voller Länge im Livestream sehen könnt.

Servus TV bietet in Österreich einen kostenlosen Livestream des Rennens an. Diesen könnt Ihr trotz des Geoblockings auch in Deutschland sehen. Wie das geht, erfahrt Ihr hier.

Die Formel 1 selbst bietet in Österreich auch einen Livestream an den Ihr auf F1TV sehen könnt. Als Bestandskunden könnt Ihr dort den GP von Aserbaidschan also auch live und vollumfänglich sehen.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? - Die Startaufstellung

Platz Fahrer Team 1 Charles Leclerc Ferrari 2 Sergio Perez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 4 Carlos Sainz Ferrari 5 George Russell Mercedes 6 Pierre Gasly Alpha Tauri 7 Lewis Hamilton Mercedes 8 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 9 Sebastian Vettel Aston Martin 10 Fernando Alonso Alpine 11 Lando Norris McLaren 12 Daniel Ricciardo McLaren 13 Esteban Ocon Alpine 14 Guanyu Zhou Alfa Romeo 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 16 Kevin Magnussen Haas 17 Alexander Albon Williams 18 Nicholas Latifi Williams 19 Lance Stroll Aston Martin 20 Mick Schumacher Haas

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP von Aserbaidschan heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch den Formel 1-GP von Aserbaidschan in einen ausführlichen Liveticker, sodass Ihr nichts von der Rennaction heute verpasst.

Formel 1: Der Rennkalender