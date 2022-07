Nach einer kurzen Ruhepause in der Formel 1 geht es heute beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone in die nächste Runde. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Bühne frei zum zehnten Formel-1-Rennen des Jahres! Auf dem Silverstone Circuit wird am heutigen Sonntag, 3. Juli, um 16 Uhr der Große Preis von Großbritannien gestartet.

Im vergangenen Jahr feierten die Zuschauer auf den vollbesetzten Tribünen einen Heimsieg von Lewis Hamilton. Diesen zu wiederholen wird für den Lokalmatadoren sehr schwer, da Mercedes im bisherigen Saisonverlauf der Konkurrenz etwas hinterherfährt.

Die Konkurrenz ist vor allem Max Verstappen. Der Niederländer gewann sechs der bisherigen neuen Saisonrennen und geht auch heute als Favorit ins Rennen.

Wer den GP von Großbritannien heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt, erfahrt Ihr hier.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Silverstone heute live im TV und Livestream?

Auch in dieser Formel-1-Saison gibt es in Deutschland nicht mehr bei jedem Rennen eine Liveübertragung im Free-TV. An dieser Stelle haben wir aber eine gute Nachricht für alle F1-Fans: Der Große Preis von Großbritannien ist eines der vier Rennen, die von RTL live im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt werden. Auch Hauptrechteinhaber Sky zeigt den GP in Silverstone heute live.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Silverstone heute live im TV?

Der Privatsender RTL geht heute im Free-TV um 15 Uhr mit dem "Countdown" mit Moderator Florian König und Reporter Kai Ebel auf Sendung. Das Rennen wird im Anschluss von Heiko Wasser und Christian Danner kommentiert.

Ebenfalls im TV, allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Abo, kann der GP in Silverstone heute auf Sky Sport F1 (HD) und Sky Sport UHD live verfolgt werden. Auf beiden Kanälen beginnt die Vorberichterstattung um 14.30 Uhr, fünf Minuten vor Rennende übernehmen dann Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Silverstone heute im Livestream?

Online gibt es nur kostenpflichtige Angebote, den GP in Silverstone heute live zu sehen.

Für RTL+, den RTL-Streamingdienst, müsst Ihr Euch registrieren und in Folge ein Abo abschließen. Das Premium-Paket kostet monatlich 4,99 Euro.

Wer im Besitz eines entsprechenden Sky-Abos ist, der kann sich das Rennen heute auch in der App Sky Go live auf dem Endgerät seiner Wahlansehen. Nicht-Kunden erhalten einen kostenpflichtigen Zugang zum Livestream über WOW, der neuen Sky-Streamingplattform (ehemals Sky Ticket).

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Silverstone heute live im TV und Livestream? - Startaufstellung

Ferrari-Pilot Carlos Sainz jr. hat sich im Regenchaos von Silverstone überraschend die Pole Position gesichert. Der Spanier setzte sich unter widrigen Bedingungen auf der Traditionsstrecke gegen Weltmeister Max Verstappen und seinen Teamkollegen Charles Leclerc durch. Für Sainz war es die erste Pole der Karriere.

Ein kleines Desaster erlebten Ex-Weltmeister Sebastian Vettel und Mick Schumacher. Vettel landete in seinem Aston Martin nur auf Rang 18, Schumacher wurde Vorletzter - ein herber Rückschlag für den Haas-Piloten, der am Sonntag eigentlich seine ersten WM-Punkte anpeilen wollte. Fanliebling und Lokalmatador Lewis Hamilton geht als Fünfter in sein Heimspiel.

Platz Fahrer Team 1 Carlos Sainz Ferrari 2 Max Verstappen Red Bull 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Sergio Perez Red Bull 5 Lewis Hamilton Mercedes 6 Lando Norris McLaren 7 Fernando Alonso Alpine 8 George Russell Mercedes 9 Zhou Guanyu Alfa Romeo 10 Nicholas Latifi Williams 11 Pierre Gasly AlphaTauri 12 Valtteri Bottas Alfa Romeo 13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 14 Daniel Ricciardo McLaren 15 Esteban Ocon Alpine 16 Alexander Albon Williams 17 Kevin Magnussen Haas 18 Sebastian Vettel Aston Martin 19 Mick Schumacher Haas 20 Lance Stroll Aston Martin

Wer zeigt / überträgt Rennen beim Formel-1-GP in Silverstone heute live im TV und Livestream? - Liveticker

Auf alle Fälle kostenlos ist der Liveticker von SPOX zum heutigen GP in Silverstone. Aktualisierungen im Minutentakt sorgen dafür, dass Ihr bei uns mit allen wichtigen Details zum Rennen und dem aktuellen Zwischenstand versorgt werdet.

Hier geht's zum Liveticker Großer Preis in Silverstone.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt Rennen beim GP in Silverstone heute live im TV und Livestream?: Die Strecke im Überblick

Streckenname: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Länge: 5.891 Meter

5.891 Meter Runden: 52

52 Distanz: 306,198 km

306,198 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 8

8 Rundenrekord: 1:27,097 (Max Verstappen, 2020)

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung