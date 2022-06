Am heutigen Samstag steht das Qualifying beim GP in Kanada auf dem Programm. Die Übertragung des Events ist oft nicht so einfach zu durchschauen, deshalb klären wir auf: Wer zeigt das Qualifying heute live im TV und Livestream?

Zwei Jahre mussten die Formel-1-Fans dieser Welt wegen der Corona-Pandemie auf den GP von Kanada verzichten, jetzt ist er jedoch endlich zurück - und die Vergangenheit macht Lust auf das Rennwochenende mit dem heutigen Qualifying: Eben im Jahre 2019 gewann Sebastian Vettel das Rennen vorerst, um den Sieg später am grünen Tisch an seinen Kontrahenten Lewis Hamilton zu verlieren. Grund dafür war ein folgenschwerer Fahrfehler des Ferrari-Piloten inklusive eines unerlaubten Ausbremsens seines britischen Verfolgers.

Die Reaktion des Deutschen fiel wütend aus, er verweigerte jegliche Interviews und leistete sich bei der anschließenden Siegerehrung einen Eklat, als er vor dem Podest die Schilder vom ersten und zweiten Platz austauschte und somit seinen Blick auf die Dinge ausdrückte.

Auch wenn die beiden Protagonisten von damals dieses Jahr wohl nicht ganz vorne mitfahren werden, verspricht die Strecke auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Montréal viele spannende Momente - Momente, die alle Formel-1-Begeisterten natürlich miterleben wollen. Wie sie das Qualifying live im TV und Livestream anschauen können, zeigen wir von SPOX.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Kanada heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungssituation ist nicht immer ganz einfach zu durchschauen. Die meisten Rennwochenenden werden in Deutschland nämlich ausschließlich von Sky abgedeckt, auch das jetzige mit dem GP von Kanada gehört dazu. Der Free-TV-Sender RTL hat sich lediglich für vier Rennen im Saisonkalender die Rechte gesichert.

Welche das sind, seht Ihr hier:

Nummer Event Ort Datum 1 GP der Emilia-Romagna Imola, Italien 24.04.2022 2 GP von Großbritannien Silverstone, England 03.07.2022 3 GP der Niederlande Zandvoort, Niederlande 04.09.2022 4 GP von Brasilien Sao Paulo, Brasilien 13.11.2022

Anders stellt sich die Situation im österreichischen Fernsehen dar. Dort gibt es verschiedene Möglichkeiten im TV und Livestream.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Kanada heute live im TV?

In Deutschland überträgt der Pay-TV-Sender Sky das gesamte Rennwochenende - und somit auch das Qualifying - live auf ihrem hauseigenen Sender Sky Sport F1 (HD). Aufgrund der Zeitverschiebung an der kanadischen Ostküste beginnt die Ausstrahlung jedoch erst um 21:30 Uhr, begleiten wird Euch das folgende Team:

Kommentator: Sascha Roos

Experte: Ralf Schumacher

In Österreich ist die Übertragung anders geregelt. Im wöchentlichen Wechsel teilen sich die freiempfanbaren Sender von ORF und ServusTV die Rechte an der Formel 1. In dieser Woche ist der ORF an der Reihe und ist somit auch für die Berichterstattung vom Qualifying zuständig. Hier stehen für Euch folgende Kollegen an der Rennstrecke:

Kommentator : Ernst Hausleitner

: Ernst Hausleitner Experte I : Alexander Wurz

: Alexander Wurz Experte II: Robert Lechner

© getty Unverhofft kommt oft: Nachträglich durfte Lewis Hamilton 2019 in Kanada den Sieg bejubeln.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Kanada heute live im Stream?

Die gleichen Sender spielen auch für die Übertragung auf verschiedenen Streamingplattformen die Hauptrollen, bei Sky habt Ihr gleich zwei Möglichkeiten, das Rennen zu verfolgen: Als Sky-Kunden könnt Ihr sowohl über SkyGo als auch über WOW (ehemals SkyTicket) beim Qualifying live dabei sein.

Auch das ORF bietet einen eigenen Livestream an, der für alle Österreicherinnen und Österreicher über die ORF-TVthek ganz einfach erreichbar ist. Etwas schwieriger stellt sich die Lage für die deutschen Zuschauerinnen und Zuschauer dar. Wie Ihr dennoch auf die Streamingoptionen der österreichischen Sender zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

Theoretisch bietet sich für alle österrischen Bestandskunden noch die zusätzliche Option, das Spektakel über das eigene Portal der Formel 1 - die Plattform F1TV - zu verfolgen.

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Kanada heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: Qualifying, GP von Kanada

Qualifying, GP von Kanada Datum: 18. Juni

18. Juni Start: 22.00 Uhr

22.00 Uhr Streckenname: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuit Gilles-Villeneuve Länge: 4,361 Kilometer

4,361 Kilometer Rechtskurven: 8

8 Linkskurven: 6

6 Streckenrekord: 1:13,078, Valtteri Bottas (2019)

1:13,078, Valtteri Bottas (2019) Übertragung im TV: Sky Sport F1 (HD), Sky Sport UHD, ORF

Übertragung im Livestream: Sky Go- App , WOW, ORF-TVthek, F1TV

Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Kanada heute live im TV und Livestream? - Die bisherigen Pole Positions