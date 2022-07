Heute findet in der Formel 1 das Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien statt. Wir verraten Euch, wer das Spektakel heute live im TV und im Livestream überträgt.

Die Formel 1 ist zurück in Europa! Nach einem Abstecher nach Kanada steigt an diesem Wochenende der Große Preis von Großbritannien in Silverstone.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen kommt nach zwei Siegen in Folge als Erster der Fahrerwertung an den Silverstone Circuit. Mit einem weiteren Erfolg beim morgigen Rennen (Start: 16 Uhr) kann der Niederländer seine Führung weiter ausbauen.

Doch davor steht heute ab 16 Uhr erst einmal das Qualifying an. In diesem will auch Lokalmatador Lewis Hamilton (Mercedes) auf seinem Heimkurs an kürzlich noch so erfolgreiche Zeiten anknüpfen.

Das Qualifying geht heute im bewährten Modus über die Bühne. Es ist in die Abschnitte Q1, Q2 und Q3 unterteilt. Nach den ersten beiden Abschnitten scheiden jeweils die fünf langsamsten Fahrer aus. In Q3 ermitteln die zehn übrig gebliebenen Fahrer die Startreihenfolge auf den Positionen eins bis zehn, dahinter zählt das Ergebnis aus Q1 und Q2. Der Letzte in Q2 geht also als Letzter in das morgige Rennen.

© getty Im Vorjahr gewann Lewis Hamilton den großen Preis von Großbritannien.

Hier erfahrt Ihr, wer das Qualifying beim Formel-1-GP in Silverstone heute live im TV und Livestream zeigt und überträgt.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Silverstone heute live im TV und Livestream?

Das morgige Rennen kann live im Free-TV beim Privatsender RTL verfolgt werden, das heutige Qualifying dagegen nicht. Das liegt daran, dass RTL in dieser Saison dank einer Sublizenz lediglich die Übertragungsrechte an vier Rennen hält.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP von Silverstone heute live im Pay-TV?

Die Übertragungsrechte an allen Sessions der Formel 1 sind weiterhin im Besitz von Sky. Um das Qualifying heute live zu sehen, benötigt Ihr also einen kostenpflichtigen Zugang zum Angebot des Pay-TV-Senders.

Wenn Ihr einen solchen habt, könnt Ihr das Qualifying auf Sky Sport F1 (HD) und auf Sky Sport UHD ab 15.30 Uhr sehen. Nach der Vorberichterstattung begleiten Euch Kommentator Sascha Roos und Experte Timo durch das Qualifying.

In Österreich überträgt ServusTV das Qualifying heute live im Free-TV (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen).

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Silverstone heute im Livestream?

Sky ist auch der Inhaber der F1-Übertragungsrechte im Livestream. Kunden des Pay-TV-Senders können das heutige Qualifying über die App Sky Go auf dem Endgerät ihrer Wahl im Livestream verfolgen.

Nicht-Kunden erhalten einen kostenpflichtigen Zugang zum Livestream über WOW, der neuen Sky-Streamingplattform. Ein Monatsabo kostet derzeit 9,99 Euro.

In Österreich bietet ServusTV einen Livestream via ServusTV On an.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Silverstone heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Runde: 10. Grand Prix in der Saison 2022

10. Grand Prix in der Saison 2022 Datum: 2. Juli 2022 (Qualifying)

2. Juli 2022 (Qualifying) Ort: Silverstone (England)

Silverstone (England) Übertragung (DE): Sky

Livestream (DE): Sky (Sky Go, WOW)

Übertragung (AT): Sky, ServusTV

Livestream (AT): Sky, ServusTv On

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Silverstone heute live im TV und Livestream? Liveticker

Wer fährt auf die Pole Position? Darüber informiert Euch SPOX in einem ausführlichen Liveticker zum Qualifying.

Hier geht's zum Liveticker Qualifying beim GP in Silverstone.

Formel 1: Wer zeigt / überträgt das Qualifying beim GP in Silverstone heute live im TV und Livestream?: Die Strecke im Überblick

Streckenname: Silverstone Circuit

Silverstone Circuit Länge: 5.891 Meter

5.891 Meter Runden: 52

52 Distanz: 306,198 km

306,198 km Rechtskurven: 10

10 Linkskurven: 8

8 Rundenrekord: 1:27,097 (Max Verstappen, 2020)

Formel 1: Stand in der Fahrerwertung