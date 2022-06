Die Formel 1 startet heute ins bereits neunte Rennen in diesem Jahr. Als Austragungsort dient die kanadische Stadt Montreal. In diesem Artikel geben wir Euch alle notwendigen Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Nach über drei Jahren ist der Formel 1-Zirkus endlich wieder in Kanada angekommen. In den Jahren 2020 und 2021 musste der Grand Prix aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun heißt es also wieder: Freie Fahrt voraus auf dem Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal.

im Fokus der Aufmerksamkeit steht auch heute wieder Mick Schumacher. Der junge Haas-Fahrer war aufgrund seiner Leistungen in den letzten Wochen zunehmend in die Kritik geraten. Selbst Günther Steiner, der Chef des Rennstalls nahm im Bezug auf den 23-Jährigen kein Blatt vor den Mund. Micks ehemaliger Teamkollege Nikita Mazepin erhöhte den Druck nun noch weiter: "Ich würde wohl sagen, dass die Ergebnisse für sich selbst sprechen", sagte er gegenüber der russischen Zeitung Championat. Erst wenige Tage zuvor hatte er seine Rückkehr ins Formel 1-Cockpit ins Spiel gebracht.

Eine weitere Sache, die die Formel 1-Community derzeit umtreibt, ist das sogenannte "Bouncing". Vor allem auf Geraden springen die Boliden so schnell auf und ab, dass es sogar zu einer ernsthaften Gefahr für die Fahrer kommen kann. Der Höhepunkt der Diskussion war am vergangenen Wochenende beim GP von Baku erreicht. Mercedes-Star Lewis Hamilton stieg nach Ende des Rennens mit stark schmerzverzerrtem Gesicht aus seinem Wagen und hielt sich den Rücken. Am Dienstag legte dann auch AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly nach: "Wir bitten Sie, Lösungen zu finden, damit wir nicht mit 30 Jahren am Stock gehen", sagte er fast schon flehend in Richtung der FIA. Eine Antwort des Verbandes steht derzeit noch aus.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Kanada heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

Session Tag Beginn Rennen Sonntag, 19. Juni 20.00 Uhr Qualifiying Samstag, 18. Juni 22.00 Uhr 3. freies Training Samstag, 18. Juni 19.00 Uhr 2. freies Training Freitag, 17. Juni 23.00 Uhr 1. freies Training Freitag, 17. Juni 20.00 Uhr

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Kanada heute live im TV und Livestream

Ihr wollt Euch das heutige Rennen in Montreal live ansehen? Dann gibt es nur einen möglichen Ansprechpartner: Den Pay-TV-Sender Sky. Denn das Unternehmen besitzt die exklusiven Übertragungsrechte am gesamten Rennen. Wie Ihr nun auf die Ausstrahlung im TV und Livestream zugreifen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Kanada heute live im TV

Um den Großen Preis von Kanada heute live im linearen Fernsehen verfolgen zu können, müsst Ihr Kundin oder Kunde des Sky Sport-Pakets sein. Darin enthalten ist nämlich alles was Ihr braucht: Die Berechtigung, auf den entsprechenden Kanal zugreifen zu können, zum einen, und der TV-Receiver Sky Q, der die Inhalte auf Euer Fernsehgerät bringt, zum anderen. Der Kostenpunkt für das Abonnement liegt aktuell bei 17,25€ pro Monat im Jahrestarif. Alle weiteren Informationen dazu findet Ihr hier.

Die Übertragung wird wie gewohnt auf dem Sender Sky Sport Formel 1 HD stattfinden. Die Vorberichte beginnen um 18.30 Uhr, die Berichterstattung zum Rennen um 19.55 Uhr. Das altbekannte Duo bestehend aus Sascha Roos und Experte Ralf Schumacher wird durch das Spektakel führen.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Kanada heute im Livestream

Alternativ dazu habt Ihr natürlich auch die Möglichkeit, das Event im Livestream über das Internet zu verfolgen. Möglich macht das die Sky-eigene Plattform WOW (ehemals SkyTicket). Einmal gebucht, könnt Ihr auf das gesamte Sportprogramm Skys zugreifen - und das auf zwei Geräten gleichzeitig. Doch es gibt noch einen weiteren Vorteil: Anders als im Falle des oben beschriebenen Sportpakets, müsst Ihr Euch hier nicht sofort für ein ganzes Jahr binden, sondern könnt es auch ganz einfach beim Monatsabo belassen.

Der Preis für ein solches einmonatiges Abonnement liegt bei 29,99€. Wer sich dennoch für den Jahresvertrag entscheidet, bezahlt lediglich 24,99€ pro Monat.

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Kanada heute im Liveticker bei SPOX

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Kanada heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Startaufstellung

Platz Fahrer Team 1 Max Verstappen Red Bull 2 Fernando Alonso Alpine F1 Team 3 Carlos Sainz Ferrari 4 Lewis Hamilton Mercedes 5 Kevin Magnussen Haas F1 6 Mick Schumacher Haas F1 7 Sebastian Ocon Alpine F1 Team 8 George Russell Mercedes 9 Daniel Ricciardo McLaren 10 Zhou Guanyu Alfa Romeo 11 Valtteri Bottas Alfa Romeo 12 Alexander Albon Williams 13 Sergio Perez Red Bull 14 Lando Norris McLaren 15 Pierre Gasly AlphaTauri 16 Sebastian Vettel Aston Martin 17 Lance Stroll Aston Martin 18 Nicholas Latifi Williams 19 Yuki Tsunoda AlphaTauri 20 Charles Leclerc Ferrari

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Kanada heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos zur Strecke

Name: Circuit Gilles-Villeneuve

Circuit Gilles-Villeneuve Ort: Montreal, Kanada

Montreal, Kanada Rundenlänge: 4.361 Meter

4.361 Meter Rundenanzahl: 70

70 Rekordsieger: Michael Schumacher/Lewis Hamilton (jeweils sieben Siege)

Formel 1, Übertragung: Rennen beim GP in Kanada heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die aktuellen Gesamtstände

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Max Verstappen Red Bull 150 2 Sergio Perez Red Bull 129 3 Charles Leclerc Ferrari 116 4 George Russell Mercedes 99 5 Carlos Sainz Ferrari 83 6 Lewis Hamilton Mercedes 62 7 Lando Norris McLaren 50 8 Valtteri Bottas Alfa Romeo 40 9 Esteban Ocon Alpine 31 10 Pierre Gasly AlphaTauri 16

Konstrukteurswertung: